Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ювентус влиза в битката за Леон Горецка

Ювентус влиза в битката за Леон Горецка

21 Юли, 2026 11:17 528 0

  • леон горецка-
  • ювентус-
  • трансфер-
  • свободен агент-
  • байерн мюнхен-
  • чикаго файър-
  • серия а-
  • милан-
  • франк кесие-
  • футболни трансфери

Италианският гранд поднови офанзивата за звездния полузащитник, докато Чикаго Файър също дебне за подписа му

Ювентус влиза в битката за Леон Горецка - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Сагата около следващия клуб на Леон Горецка навлиза в нова фаза. След като договорът му с Байерн (Мюнхен) изтече и германският национал официално стана свободен агент, интересът към него не стихва. Италианският колос Ювентус отново се включи активно в надпреварата за подписа на 31-годишния полузащитник, който остава сред най-желаните имена на трансферния пазар това лято.

Според източници от Апенините, ръководството на "бианконерите" е възобновило контактите с агентите на Горецка, за да обсъдят детайлите по евентуален договор. Немският халф поставя висока летва – настоява за годишно възнаграждение от 7 милиона евро, както и солиден бонус при подписване в размер на 10 милиона евро. Макар да е свободен агент, сделката далеч не изглежда евтина. В същото време, Чикаго Файър от Мейджър Лийг Сокър също следи ситуацията отблизо и е готов да се включи в битката за подписа на опитния футболист. Въпреки това, самият Горецка предпочита да остане на европейската сцена и да продължи кариерата си в топ първенство.

Първоначално се очакваше, че Горецка ще облече екипа на Милан, като двете страни дори бяха близо до споразумение. Всичко обаче се преобърна след треньорската смяна при "росонерите" – уволнението на Масимилиано Алегри и назначаването на Рубен Аморим доведоха до промяна в трансферната стратегия на клуба.

В Торино виждат в лицето на Горецка идеалната алтернатива на Франк Кесие, чийто контракт с Ал-Хилал също приключи наскоро. Кесие обаче има различни финансови изисквания – той иска 5 милиона евро на сезон, но при по-дългосрочен, тригодишен договор.

След участието си на Световното първенство и с богатия си опит на най-високо ниво, Леон Горецка остава изключително апетитна хапка за водещите европейски клубове.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове