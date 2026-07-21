Ювентус влиза в битката за Леон Горецка

Сагата около следващия клуб на Леон Горецка навлиза в нова фаза. След като договорът му с Байерн (Мюнхен) изтече и германският национал официално стана свободен агент, интересът към него не стихва. Италианският колос Ювентус отново се включи активно в надпреварата за подписа на 31-годишния полузащитник, който остава сред най-желаните имена на трансферния пазар това лято.

Според източници от Апенините, ръководството на "бианконерите" е възобновило контактите с агентите на Горецка, за да обсъдят детайлите по евентуален договор. Немският халф поставя висока летва – настоява за годишно възнаграждение от 7 милиона евро, както и солиден бонус при подписване в размер на 10 милиона евро. Макар да е свободен агент, сделката далеч не изглежда евтина. В същото време, Чикаго Файър от Мейджър Лийг Сокър също следи ситуацията отблизо и е готов да се включи в битката за подписа на опитния футболист. Въпреки това, самият Горецка предпочита да остане на европейската сцена и да продължи кариерата си в топ първенство.

Първоначално се очакваше, че Горецка ще облече екипа на Милан, като двете страни дори бяха близо до споразумение. Всичко обаче се преобърна след треньорската смяна при "росонерите" – уволнението на Масимилиано Алегри и назначаването на Рубен Аморим доведоха до промяна в трансферната стратегия на клуба.

В Торино виждат в лицето на Горецка идеалната алтернатива на Франк Кесие, чийто контракт с Ал-Хилал също приключи наскоро. Кесие обаче има различни финансови изисквания – той иска 5 милиона евро на сезон, но при по-дългосрочен, тригодишен договор.

След участието си на Световното първенство и с богатия си опит на най-високо ниво, Леон Горецка остава изключително апетитна хапка за водещите европейски клубове.