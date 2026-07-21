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Ювентус с конкретна оферта за Емилиано Мартинес

Ювентус с конкретна оферта за Емилиано Мартинес

21 Юли, 2026 09:33 626 1

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Торино се готви за нова ера под рамката, докато Астън Вила иска по-висока цена за звездния си вратар

Ювентус с конкретна оферта за Емилиано Мартинес - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Името на Емилиано Мартинес отново изплува в трансферните хроники. Вратарят, който изведе Аржентина до второто място в САЩ, Канада и Мексико, вече е с единия крак извън Астън Вила, а Ювентус тръпне в очакване да го посрещне в Торино.

Според авторитетното издание „Гадзета дело Спорт“, италианският гранд е отправил конкретно предложение към английския клуб – наем с последващо задължително откупуване, оценено на 6,5 милиона евро. Въпреки това, ръководството на Астън Вила не е склонно да се раздели с опитния си страж за по-малко от 10 милиона евро, което временно стопира сделката.

Докато клубовете се пазарят, Мартинес и „бианконерите“ са постигнали пълно съгласие по личните параметри. Очаква се аржентинецът да подпише тригодишен контракт, който ще му носи по 5 милиона евро на сезон, плюс допълнителни бонуси, обвързани с представянето му на терена. Вратарят, който през септември ще навърши 34 години, има действащ договор с Астън Вила до 2029 г., но изглежда готов за ново предизвикателство в Серия А.


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    За какво им е на Юве тоя селтак?

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