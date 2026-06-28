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Обявиха програмата за първия ден на Уимбълдън 2026

Обявиха програмата за първия ден на Уимбълдън 2026

28 Юни, 2026 14:24 588 0

Големите звезди и любимците на публиката откриват първия ден на най-престижния турнир на трева

Обявиха програмата за първия ден на Уимбълдън 2026 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

"All England Club" отново се превръща в световната столица на тениса. Официалната програма за първия ден на Уимбълдън 2026 вече е факт, а феновете тръпнат в очакване да видят на живо най-големите имена в спорта. Традиционно, понеделникът бележи началото на битките за трофея, а тази година стартът обещава истински спектакъл.

Точно в 15:30 ч. българско време, на Централния корт, световният номер 1 Яник Синер ще открие турнира срещу сърбина Миомир Кецманович. Италианецът, който защитава титлата си, ще се опита да постави началото на нова победна серия пред взискателната лондонска публика.

След него, на тревата ще стъпи и първата ракета при дамите – Арина Сабаленка. Беларускинята ще премери сили с Теодора Костович от Сърбия, като двубоят обещава динамика и много емоции.

Вечерната сесия ще бъде ознаменувана от появата на легендарния Новак Джокович. Седемкратният шампион ще се изправи срещу китайския талант Ибинг Ву, в мач, който със сигурност ще приковава вниманието на милиони зрители по света.

В 15:00 ч., Корт №1 ще посрещне британската любимка Ема Радукану. Тя ще започне похода си към нови върхове срещу хърватката Антония Рузич, а местната публика със сигурност ще подкрепя своята звезда с бурни аплодисменти.

Следващият двубой, на този корт, ще противопостави опитния Марин Чилич на руския ас Данил Медведев, който е поставен под номер 8 в схемата. Очаква се оспорвана битка между двама от най-стабилните играчи на тура. Денят корт 1 ще завърши с женския дуел между полската състезателка Магда Линет и младата надежда Мира Андреева, която вече е сред топ 5 на световната ранглиста.


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