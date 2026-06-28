Жозе Моуриньо стартира ерата си в Реал Мадрид с минимален състав

Жозе Моуриньо, новият наставник на Реал Мадрид, се изправя пред сериозно изпитание още в първите си дни на „Сантиаго Бернабеу“. На 13 юли португалският специалист ще даде старт на предсезонната подготовка, но вместо да разполага с цялата си звездна селекция, ще трябва да работи с едва 13 налични футболисти. Причината? Световното първенство по футбол, което разбърква летния график на „кралския клуб“.

Докато голяма част от играчите на Реал Мадрид продължават битките си на Мондиала, Моуриньо ще трябва да гради основите на новия си проект с ограничен ресурс. Въпреки че в клуба има 29 футболисти с действащи договори, само малка част от тях ще бъдат на разположение в тренировъчната база „Валдебебас“ в първите седмици на подготовката.

От тези 13 футболисти, шестима са с неясен статут и ще трябва да докажат качествата си пред взискателния португалец. Сред тях са Едуардо Камавинга, Гонсало Гарсия, Раул Асенсио, Фран Гарсия, Франко Мастантуоно и Тиаго Питарх. За тях предсезонната подготовка ще бъде решаваща – дали ще останат част от „белия балет“ или ще потърсят ново предизвикателство другаде.

Останалите седем футболисти, които ще започнат тренировки под ръководството на Моуриньо, са част от дългосрочните планове на клуба, но дори сред тях има проблеми – трима са с травми. Сред имената са Трент Александър-Арнолд, Андрий Лунин, Алваро Карерас, Дийн Хайзен, Ферлан Менди, Едер Милитао и Родриго.

Докато Моуриньо работи с ограничен състав, цели 12 играчи на Реал Мадрид все още защитават цветовете на своите национални отбори на Световното първенство. Сред тях са Джуд Белингам, Килиан Мбапе, Орелиен Чуамени, Ибрахима Конате, Винисиус Жуниор, Ендрик, Марк Кукурея, Тибо Куртоа, Антонио Рюдигер, Брахим Диас, Бернардо Силва и Дензел Дъмфрис. Те ще се присъединят към лагера на „белите“ поетапно през юли и началото на август, в зависимост от представянето на своите национални тимове.

Добрата новина за Моуриньо е, че Федерико Валверде (Уругвай) и Арда Гюлер (Турция) вече приключиха участието си на Световното и се очаква да се включат в подготовката по-рано от останалите.

Въпреки предизвикателствата, пред които е изправен, Жозе Моуриньо има шанс да опознае по-добре младите и резервните футболисти на Реал Мадрид. Началото на новия сезон ще бъде изпитание за търпението и тактическата гъвкавост на португалеца, но и възможност да изгради основите на един още по-силен „бял балет“.