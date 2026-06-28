Новини
Спорт »
Световен футбол »
Жозе Моуриньо стартира ерата си в Реал Мадрид с минимален състав

Жозе Моуриньо стартира ерата си в Реал Мадрид с минимален състав

28 Юни, 2026 15:22 413 2

  • реал мадрид-
  • жозе моуриньо-
  • предсезонна подготовка-
  • световно първенство-
  • футбол-
  • контузии-
  • трансфери-
  • валдебебас-
  • новини от спорта

Световното първенство обърква плановете на „белите“

Жозе Моуриньо стартира ерата си в Реал Мадрид с минимален състав - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Жозе Моуриньо, новият наставник на Реал Мадрид, се изправя пред сериозно изпитание още в първите си дни на „Сантиаго Бернабеу“. На 13 юли португалският специалист ще даде старт на предсезонната подготовка, но вместо да разполага с цялата си звездна селекция, ще трябва да работи с едва 13 налични футболисти. Причината? Световното първенство по футбол, което разбърква летния график на „кралския клуб“.

Докато голяма част от играчите на Реал Мадрид продължават битките си на Мондиала, Моуриньо ще трябва да гради основите на новия си проект с ограничен ресурс. Въпреки че в клуба има 29 футболисти с действащи договори, само малка част от тях ще бъдат на разположение в тренировъчната база „Валдебебас“ в първите седмици на подготовката.

От тези 13 футболисти, шестима са с неясен статут и ще трябва да докажат качествата си пред взискателния португалец. Сред тях са Едуардо Камавинга, Гонсало Гарсия, Раул Асенсио, Фран Гарсия, Франко Мастантуоно и Тиаго Питарх. За тях предсезонната подготовка ще бъде решаваща – дали ще останат част от „белия балет“ или ще потърсят ново предизвикателство другаде.

Останалите седем футболисти, които ще започнат тренировки под ръководството на Моуриньо, са част от дългосрочните планове на клуба, но дори сред тях има проблеми – трима са с травми. Сред имената са Трент Александър-Арнолд, Андрий Лунин, Алваро Карерас, Дийн Хайзен, Ферлан Менди, Едер Милитао и Родриго.

Докато Моуриньо работи с ограничен състав, цели 12 играчи на Реал Мадрид все още защитават цветовете на своите национални отбори на Световното първенство. Сред тях са Джуд Белингам, Килиан Мбапе, Орелиен Чуамени, Ибрахима Конате, Винисиус Жуниор, Ендрик, Марк Кукурея, Тибо Куртоа, Антонио Рюдигер, Брахим Диас, Бернардо Силва и Дензел Дъмфрис. Те ще се присъединят към лагера на „белите“ поетапно през юли и началото на август, в зависимост от представянето на своите национални тимове.

Добрата новина за Моуриньо е, че Федерико Валверде (Уругвай) и Арда Гюлер (Турция) вече приключиха участието си на Световното и се очаква да се включат в подготовката по-рано от останалите.

Въпреки предизвикателствата, пред които е изправен, Жозе Моуриньо има шанс да опознае по-добре младите и резервните футболисти на Реал Мадрид. Началото на новия сезон ще бъде изпитание за търпението и тактическата гъвкавост на португалеца, но и възможност да изгради основите на един още по-силен „бял балет“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тиква

    3 0 Отговор
    Пак тоя иганин, ще уничтожават ривал.хе хе.

    15:47 28.06.2026

  • 2 Герги

    2 0 Отговор
    Дано да съм лош Пророк,но назначаването на Моу беше голяма грешка за Реал...но нека да изчакаме.Португалеца не е това което беше.

    15:51 28.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове