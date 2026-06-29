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Клоп за Ираола и Ливърпул: Нов треньор, нов шанс, ново начало

Клоп за Ираола и Ливърпул: Нов треньор, нов шанс, ново начало

29 Юни, 2026 07:30 686 0

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  • андони ираола

Не съм достатъчно близо, за да преценя

Клоп за Ираола и Ливърпул: Нов треньор, нов шанс, ново начало - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп се изказа за причините за слабото представяне на отбора през миналия сезон, а също така коментира пристигането на новия треньор Андони Ираола в клуба.

“Не съм достатъчно близо, за да преценя. Бях много щастлив, че спечелиха шампионата предходната година, нямам представа какво се обърка на следващата година.

Не мисля, че някой в ​​клуба се е радвал особено на миналия сезон. Това беше очевидно, но въпреки това се класираха за Шампионската лига, което е огромен успех. Сега могат да започнат всичко отначало с нов треньор, Андони Ираола, който също е качествен специалист, подобно на Арне Слот, но ще е нужно време, за да се сработи всеки, а и е необходим малко късмет.

Преди миналия сезон Ливърпул преживя ситуация, която никой не очакваше, и е наистина трудно да се справяш с подобни неща (б. р. - трагедията с Диого Жота). Не знам точно какво се случи, но миналият сезон свърши и сега те могат да гледат към бъдещето“, каза Клоп.

Новият сезон в Премиър лийг стартира в предпоследния уикенд на август, а първият мач на 20-кратните шампиони от Ливърпул е на 23.8 в гостуване на “Сейнт Джеймсис Парк” срещу Нюкасъл. Първото домакинство на митичния “Анфийлд” пък е на 29.8 срещу Нотингам Форест, който също направи колеблив сезон, борейки се на Острова за оцеляване в елита и в същото време стигна до 1/2-финалната фаза на Лига Европа.


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