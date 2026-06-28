Млад турски съдия ще ръководи сблъсъка Левски – Борац в София

28-годишният турски арбитър Огюзан Чакър ще бъде главният съдия на предстоящия двубой между Левски и Борац Баня Лука в столицата, част от квалификациите на Шампионската лига. Младият рефер, който тепърва набира скорост на международната сцена, ще има възможност да демонстрира уменията си пред българската публика.

Макар фамилията му да напомня на легендарния турски съдия Джунейт Чакър, между двамата няма роднинска връзка. Огюзан Чакър е част от турския футболен елит от началото на 2024 година, а през последния сезон получи и международен лиценз. Въпреки че все още няма богат опит извън Турция, младият арбитър вече е ръководил няколко ключови срещи в родината си.

Сред по-интересните мачове, които Чакър е свирил, се откроява двубоят между Галатасарай и Гьозтепе, воден от българския треньор Станимир Стоилов, завършил с победа 3:1 за домакините. Освен това, той е бил главен съдия и при успеха на Гьозтепе срещу Анталияспор с 2:0, както и при тежката загуба на Гьозтепе с 3:6 от Ризеспор през миналата година. Всички тези срещи са част от неговото израстване и натрупване на ценен опит.

Цялата съдийска бригада за мача в София ще бъде съставена от турски рефери, което гарантира професионализъм и безпристрастност на терена.

Левски първо ще гостува на Борац в Баня Лука, но от УЕФА все още не са обявили кои ще бъдат реферите за този двубой.