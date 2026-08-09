Купуват 345 нови превозни средства за градския транспорт в София

345 нови превозни средства ще бъдат закупени за нуждите на градския транспорт в София - 200 автобуса, 75 тролейбуса и 50 електробуса и 20 трамвая, както и разкрити нови линии.
Това обяви заместник-кметът по финанси на града Георги Клисурски, който представи намеренията на Столична община за поемане на нов дългосрочен дълг в размер на 367 милиона евро за инвестиции и подобряване на транспортната инфраструктура на столицата.
По думите му, ще бъдат ремонтирани и булеварди като "Христо Ботев", "Скобелев", "Ломско шосе", "Копенхаген".
"Подобряваме по най-грандиозния начин и обновяваме градския транспорт в София и транспортната инфраструктура. Софиянци, всъщност, ще могат да се придвижват по-лесно, по-удобно и по-надеждно, както с градски транспорт, така и с колело, и пеша, и по-безопасно. Всъщност, и самата среда по булевардите ще стане по-добра, тъй като ще има повече озеленяване, по-добри тротоари", каза Клисурски и уточни, че за да се осъществят инвестиционните намерения на общината е нужна подкрепа от Столичния общински съвет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пак същите далавери както при
надути общ поръчки за стари за скрап возила
уж добрите нови и пак схемите
14:13 09.08.2026
2 Не одете пеша като ПКП-то, бе
Коментиран от #6
14:14 09.08.2026
3 муньо нали обеща
14:15 09.08.2026
4 Василеску
14:16 09.08.2026
5 аршините
Нали всичките мерки и теглилки на новия поостарял кмет минават през екомерките и грижата за чист въздух със забрана на стари возила по централните софийски улици. Ел.енергията не е ли по-евтина от дизела?
14:17 09.08.2026
6 ама
До коментар #2 от "Не одете пеша като ПКП-то, бе":Те пейзаните са в София. В прованса не остана никой. Всичките навлеци са тук.
Коментиран от #21
14:18 09.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Цветове на цирка
Коментиран от #10
14:23 09.08.2026
9 Дали Ще Могат ?
Челно ?
14:23 09.08.2026
10 Ти Кво Искаш Ся ?
До коментар #8 от "Цветове на цирка":Трамвая !
Светкавица ?
14:24 09.08.2026
11 Ефрейтора
14:27 09.08.2026
12 Шофьор
14:27 09.08.2026
13 Вуте
14:29 09.08.2026
14 Център за градска дебилност
Коментиран от #16
14:29 09.08.2026
15 Невероятна новина
Коментиран от #22
14:32 09.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Антирадар
До коментар #16 от "играч с беемве":Полицайче нещо?
14:36 09.08.2026
18 Кюлчета в нечий джоб
14:52 09.08.2026
19 Васил Терзиев
14:59 09.08.2026
20 Софиянец
14:59 09.08.2026
21 Не се безпокой
До коментар #6 от "ама":Има още, подготвяне следващата пратка, скоро ще ви ги пратим. Директно в общината.
16:28 09.08.2026
22 Ха ха
До коментар #15 от "Невероятна новина":Тези са със стоманени седалки.А електробусите са без седалки и са само за правостоящи.Хак да им е на циганчетата.
20:45 09.08.2026
23 Честито
23:53 09.08.2026