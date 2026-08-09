Купуват 345 нови превозни средства за градския транспорт в София

345 нови превозни средства ще бъдат закупени за нуждите на градския транспорт в София - 200 автобуса, 75 тролейбуса и 50 електробуса и 20 трамвая, както и разкрити нови линии.

Това обяви заместник-кметът по финанси на града Георги Клисурски, който представи намеренията на Столична община за поемане на нов дългосрочен дълг в размер на 367 милиона евро за инвестиции и подобряване на транспортната инфраструктура на столицата.

По думите му, ще бъдат ремонтирани и булеварди като "Христо Ботев", "Скобелев", "Ломско шосе", "Копенхаген".

"Подобряваме по най-грандиозния начин и обновяваме градския транспорт в София и транспортната инфраструктура. Софиянци, всъщност, ще могат да се придвижват по-лесно, по-удобно и по-надеждно, както с градски транспорт, така и с колело, и пеша, и по-безопасно. Всъщност, и самата среда по булевардите ще стане по-добра, тъй като ще има повече озеленяване, по-добри тротоари", каза Клисурски и уточни, че за да се осъществят инвестиционните намерения на общината е нужна подкрепа от Столичния общински съвет.