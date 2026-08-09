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Купуват 345 нови превозни средства за градския транспорт в София

Купуват 345 нови превозни средства за градския транспорт в София

9 Август, 2026 14:06 1 266 23

  • градски транспорт-
  • софия

200 автобуса, 75 тролейбуса и 50 електробуса и 20 трамвая, както и разкрити нови линии

Купуват 345 нови превозни средства за градския транспорт в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

345 нови превозни средства ще бъдат закупени за нуждите на градския транспорт в София - 200 автобуса, 75 тролейбуса и 50 електробуса и 20 трамвая, както и разкрити нови линии.

Това обяви заместник-кметът по финанси на града Георги Клисурски, който представи намеренията на Столична община за поемане на нов дългосрочен дълг в размер на 367 милиона евро за инвестиции и подобряване на транспортната инфраструктура на столицата.

По думите му, ще бъдат ремонтирани и булеварди като "Христо Ботев", "Скобелев", "Ломско шосе", "Копенхаген".

"Подобряваме по най-грандиозния начин и обновяваме градския транспорт в София и транспортната инфраструктура. Софиянци, всъщност, ще могат да се придвижват по-лесно, по-удобно и по-надеждно, както с градски транспорт, така и с колело, и пеша, и по-безопасно. Всъщност, и самата среда по булевардите ще стане по-добра, тъй като ще има повече озеленяване, по-добри тротоари", каза Клисурски и уточни, че за да се осъществят инвестиционните намерения на общината е нужна подкрепа от Столичния общински съвет.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пак същите далавери както при

    17 6 Отговор
    фънфарова при тиквата
    надути общ поръчки за стари за скрап возила

    уж добрите нови и пак схемите

    14:13 09.08.2026

  • 2 Не одете пеша като ПКП-то, бе

    7 11 Отговор
    софийски селяни! Пейзаните от прованса пак ви плащат возилата.

    Коментиран от #6

    14:14 09.08.2026

  • 3 муньо нали обеща

    16 4 Отговор
    кога ще започнат да спират кражбите бе???

    14:15 09.08.2026

  • 4 Василеску

    9 2 Отговор
    Заместник кметовете на Терзиев един през друг се надпреварват да се хвалят колко ценни неща правят за София. Най-вече ЩЕ правят. Чаушев тази"новин" я разпространява вече година. Новото е, че няма осигурено финнасиране от ЕС (както го правехме досега вече 10 години и обновихме всички тролейбуси, доста трамваи и купихме доста модерни електробуси) - ПРЕДИ тези да са си помисляли. А и без това всички поръчки са правени преди този мандат, сега само се финализират. Но като я няма циганката, която да ги хвали.....те сами се дуят...със заеми и баба знае, които рано или късно ще се плащат от данъкоплатеца.

    14:16 09.08.2026

  • 5 аршините

    11 2 Отговор
    Защо 4 пъти повече са поръчани традиционни автобуси в сравнение с поръчаните електробуси.
    Нали всичките мерки и теглилки на новия поостарял кмет минават през екомерките и грижата за чист въздух със забрана на стари возила по централните софийски улици. Ел.енергията не е ли по-евтина от дизела?

    14:17 09.08.2026

  • 6 ама

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "Не одете пеша като ПКП-то, бе":

    Те пейзаните са в София. В прованса не остана никой. Всичките навлеци са тук.

    Коментиран от #21

    14:18 09.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Цветове на цирка

    6 3 Отговор
    Пак ли ще са в тези грозни цветове

    Коментиран от #10

    14:23 09.08.2026

  • 9 Дали Ще Могат ?

    4 2 Отговор
    Да се Сблъскват !

    Челно ?

    14:23 09.08.2026

  • 10 Ти Кво Искаш Ся ?

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Цветове на цирка":

    Трамвая !

    Светкавица ?

    14:24 09.08.2026

  • 11 Ефрейтора

    10 3 Отговор
    Сега да не докарате пак китайски трошляци.Това няма поддръжка.Питайте хората работещи в сервизите на Столичен Автотранспорт.Моля Ви само автобуси от Германия-нови от завода!!!!!

    14:27 09.08.2026

  • 12 Шофьор

    5 4 Отговор
    Ония 25 броя, 18-годишните, бяха за почти 2,37 милиона. За 345 нови - 367 милиона. Заем, само за "софиенци" да се возят?🤔 Бива, бива...

    14:27 09.08.2026

  • 13 Вуте

    10 1 Отговор
    Покупка чрез дългосрочен дълг. Васко купува, а следващите плащат

    14:29 09.08.2026

  • 14 Център за градска дебилност

    9 3 Отговор
    Селяните не обичат градския транспорт. Предпочитат да се бутат в задръстването с някоя димяща трошка.

    Коментиран от #16

    14:29 09.08.2026

  • 15 Невероятна новина

    13 0 Отговор
    Дано ги опазят от арогантните циганета които стъпват нагло по седалките

    Коментиран от #22

    14:32 09.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Антирадар

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "играч с беемве":

    Полицайче нещо?

    14:36 09.08.2026

  • 18 Кюлчета в нечий джоб

    8 0 Отговор
    345броя за 367млн евро, т.е. за повече от 1млн евро бройката или 2млн лева - Златни превозни средства.

    14:52 09.08.2026

  • 19 Васил Терзиев

    6 0 Отговор
    И аз искам да напълня чекмеджето 😏

    14:59 09.08.2026

  • 20 Софиянец

    9 1 Отговор
    Автобусите са чисто нови на по 5 години

    14:59 09.08.2026

  • 21 Не се безпокой

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "ама":

    Има още, подготвяне следващата пратка, скоро ще ви ги пратим. Директно в общината.

    16:28 09.08.2026

  • 22 Ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Невероятна новина":

    Тези са със стоманени седалки.А електробусите са без седалки и са само за правостоящи.Хак да им е на циганчетата.

    20:45 09.08.2026

  • 23 Честито

    2 0 Отговор
    Ама колко нови кат Ф16 ли?

    23:53 09.08.2026

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