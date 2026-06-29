Капитанът на Колумбия: Роналдо е страхотен атлет, вижте тялото му на 41 години

Капитанът на Колумбия Хамес Родригес се възхити на португалския нападател Кристиано Роналдо след директния им мач от третия кръг на груповата фаза на Световното първенство по футбол.

Мачът се проведе на 28 юни и завърши наравно 0:0. Колумбия зае първото място в Група K със 7 точки, докато Португалия завърши на втора позиция с 5.

Родегис и Роналдо, които играха заедно в Реал Мадрид, си размениха поздрави преди мача, прегърнаха се и си пожелаха късмет. Камери заснеха и приятелския им разговор в тунела по време на полувремето.

„Разговаряхме. Той е мой страхотен приятел още от времето му в Реал Мадрид и е прекрасен човек. Изградихме страхотно приятелство-често бях в дома му. Той е страхотен човек и пример за всички. Вижте тялото му на 41 години, вижте какво прави. Той е страхотен атлет. Много му се възхищавам и изпитвам огромна симпатия към него“, цитира ESPN думите на Родригес.

В 1/16-финалите на Световното първенство през 2026 г. Португалия ще играе срещу Хърватия, докато Колумбия ще мери сили с Гана.

🫂🇵🇹🇨🇴 James Rodriguez: “Cristiano is a role model. When I arrived at Real Madrid, he was one of the first people to welcome me. He invited me to his house, and we became close friends”.



“He’s a wonderful person and an example for everyone. Just look at his physique at 41 years… pic.twitter.com/I4f4GCznyB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2026