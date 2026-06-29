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Капитанът на Колумбия: Роналдо е страхотен атлет, вижте тялото му на 41 години

Капитанът на Колумбия: Роналдо е страхотен атлет, вижте тялото му на 41 години

29 Юни, 2026 13:30 785 10

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  • португалия-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Колумбия зае първото място в Група K със 7 точки, докато Португалия завърши на втора позиция с 5

Капитанът на Колумбия: Роналдо е страхотен атлет, вижте тялото му на 41 години - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Капитанът на Колумбия Хамес Родригес се възхити на португалския нападател Кристиано Роналдо след директния им мач от третия кръг на груповата фаза на Световното първенство по футбол.

Мачът се проведе на 28 юни и завърши наравно 0:0. Колумбия зае първото място в Група K със 7 точки, докато Португалия завърши на втора позиция с 5.

Родегис и Роналдо, които играха заедно в Реал Мадрид, си размениха поздрави преди мача, прегърнаха се и си пожелаха късмет. Камери заснеха и приятелския им разговор в тунела по време на полувремето.

„Разговаряхме. Той е мой страхотен приятел още от времето му в Реал Мадрид и е прекрасен човек. Изградихме страхотно приятелство-често бях в дома му. Той е страхотен човек и пример за всички. Вижте тялото му на 41 години, вижте какво прави. Той е страхотен атлет. Много му се възхищавам и изпитвам огромна симпатия към него“, цитира ESPN думите на Родригес.

В 1/16-финалите на Световното първенство през 2026 г. Португалия ще играе срещу Хърватия, докато Колумбия ще мери сили с Гана.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 павка покажи пък ти твоето

    4 0 Отговор
    тяло

    13:32 29.06.2026

  • 2 Дзак

    1 0 Отговор
    Родригес даже е по-добър. Не мога да прогресира и той!

    13:35 29.06.2026

  • 3 Само с тяло не става!

    3 3 Отговор
    Трябва и да се тича.А тичането одавна го е забравил

    13:38 29.06.2026

  • 4 мхммх

    3 1 Отговор
    и на мен да ми плащат няколко милиона на месец, да работя спорт..
    каква логика че бил атлет

    Коментиран от #5

    13:38 29.06.2026

  • 5 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "мхммх":

    На ти ли плащаха. По колко тона държавни кебапчета лапаха тук!

    13:42 29.06.2026

  • 6 Доротея

    3 2 Отговор
    Може да е атлет, но не е футболист! Меси е футболист повече отколкото е нужно, но не е атлет и без свестни съотборници ще бъде неефективен! На предното световно Анхел Ди Мария вкара Аржентина в шампионския път, медиите хвалят по навик само Меси! Най добри са тези, които са и футболисти, и атлети и отбор съставен от такива, ще помете отбор съставен само от Роналдовци или само от Месевци!

    Коментиран от #7, #10

    13:46 29.06.2026

  • 7 Добър коментар

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Доротея":

    Ха, жена да коментира футбол? Остава да изброиш три отлични немски лагера и три отлични чешки такива, които си опитвала (масово производство) и може да те поканя на вечеря и гледане на световно (ако си сободна). Не използвай AI може да те подведе с масови марки.

    14:09 29.06.2026

  • 8 Тома

    1 0 Отговор
    За мен най доброто тяло сред футболистите оформено от ядене на суджук е на меси от бистришките тигри

    14:36 29.06.2026

  • 9 Някой

    1 0 Отговор
    Това не може да му се отрече и оставал след тренировки да тренира още. Маниак е на това. Май бе играча вкарал гол с глава с най-висок отскок. Сега поглеждам че при гола е бил на 2.93 метра височина при отскок.

    14:44 29.06.2026

  • 10 Улав

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Доротея":

    Не те слуша главата

    14:55 29.06.2026

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