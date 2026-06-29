Аржентина е с най-голям шанс за финал, сочи суперкомпютърът на Opta

Защитаващият титлата си шампион Аржентина има най-висока вероятност да достигне финала на Световното първенство сред останалите отбори - малко под 30%, сочи симулация на статистическата платформа Opta.

Франция, шампион от 2018-a и вицешампион отпреди четири години, са директно зад тях с 28,61%. „Сините“ са основен фаворит за титлата с вероятност за победа от 18,73%. Испания е на трето място с 13.5% възможност за краен успех.

Легендата на Аржентина Лионел Меси вече е отбелязал шест гола на този турнир, за да се превърне в голмайстор на всички времена на Световните първенства за мъже.

Неговият отбор също има благоприятен път към финала. Аржентинците се изправят срещу дебютанта Кабо Верде на 1/16-финалите в петък и след това биха могли да играят срещу Австралия или Египет. Достигането до четвъртфиналите би означавало среща с Швейцария, Алжир, Колумбия или Гана. Само на полуфиналите Аржентина може да се сблъска със съперници като Бразилия или Англия. Тогава е възможно повторение на финала от 2022-а срещу Франция, сочи още суперкомпютърът.

World Cup 2026 knockout stage predictions are in.



The Opta supercomputer has simulated the tournament 25,000 times to forecast every team’s chances of reaching the final and becoming world champions.



Full breakdown 👇 pic.twitter.com/1yjmRTEEL4 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 28, 2026