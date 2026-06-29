Новини
Спорт »
Световен футбол »
Аржентина е с най-голям шанс за финал, сочи суперкомпютърът на Opta

Аржентина е с най-голям шанс за финал, сочи суперкомпютърът на Opta

29 Юни, 2026 12:15 532 8

  • световно първенство-
  • аржентина-
  • футбол-
  • opta

Франция, шампион от 2018-a и вицешампион отпреди четири години, са директно зад тях с 28,61%

Аржентина е с най-голям шанс за финал, сочи суперкомпютърът на Opta - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Защитаващият титлата си шампион Аржентина има най-висока вероятност да достигне финала на Световното първенство сред останалите отбори - малко под 30%, сочи симулация на статистическата платформа Opta.

Франция, шампион от 2018-a и вицешампион отпреди четири години, са директно зад тях с 28,61%. „Сините“ са основен фаворит за титлата с вероятност за победа от 18,73%. Испания е на трето място с 13.5% възможност за краен успех.

Легендата на Аржентина Лионел Меси вече е отбелязал шест гола на този турнир, за да се превърне в голмайстор на всички времена на Световните първенства за мъже.

Неговият отбор също има благоприятен път към финала. Аржентинците се изправят срещу дебютанта Кабо Верде на 1/16-финалите в петък и след това биха могли да играят срещу Австралия или Египет. Достигането до четвъртфиналите би означавало среща с Швейцария, Алжир, Колумбия или Гана. Само на полуфиналите Аржентина може да се сблъска със съперници като Бразилия или Англия. Тогава е възможно повторение на финала от 2022-а срещу Франция, сочи още суперкомпютърът.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Според семейство Симпсън финала е Португалия срещу Мексико.

    12:17 29.06.2026

  • 2 Дзак

    0 0 Отговор
    Питали ли са го по какви критерии определя печелившите?

    12:34 29.06.2026

  • 3 Супер Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Много ми нужен супер компютър за да преценя, че световният шампион има най голям шанс за финал! Без галактически компютър нямаше и през ум да ми мине!! Бих предположил Кабо Верде или Саудитска Арабия примерно!!

    12:37 29.06.2026

  • 4 Айляк

    3 2 Отговор
    С най-лесна програма програма са гаучосите в елиминациите - до полуфинала не би трябвало да имат никакъв проблем.
    После им дават 2-3 дузпи в полуфинала и финала, както беше през миналото световно първенство и ето - Архентина пак световен шампион.:)
    А Меси го праЙм извънземен:))

    Коментиран от #5

    12:37 29.06.2026

  • 5 Румбата

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Айляк":

    Абсолютно,а от дуга страна Германия и Франция още на осминафинал......и там сложили и Испания и Холандия и Португалия....

    Коментиран от #7

    12:40 29.06.2026

  • 6 Цuгaнuте на сапун

    0 0 Отговор
    Испания е шампион

    12:52 29.06.2026

  • 7 Айляк

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Румбата":

    Абсолютно.
    В оня поток е клане отвсякъде, ама да се оправят:)
    На това световно прогнозирам титла за...Нидерландия.
    Не може три пъти да си на финал и да нямаш световна титла. Правдата трябва да тържествува.
    А едва от тази вечер започвам гледам световното - Бразилия-Япония.
    До този момент само инфо за резултатите и гледане на репортажи:)

    12:53 29.06.2026

  • 8 Някой

    0 0 Отговор
    Аржентина до полуфинал няма да срещне сериозен отбор. Имат фасулска програма. Стига да не се издънят. Ето сега ще играят Мароко (6-и в ранглистата на ФИФА) с Нидерландия (7-и в ранглистата на ФИФА). На 1/8 финалите ще играят ако не отпаднат Франция с Германия.

    12:54 29.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове