Аржентина е с най-голям шанс за финал, сочи суперкомпютърът на Opta

Защитаващият титлата си шампион Аржентина има най-висока вероятност да достигне финала на Световното първенство сред останалите отбори - малко под 30%, сочи симулация на статистическата платформа Opta.
Франция, шампион от 2018-a и вицешампион отпреди четири години, са директно зад тях с 28,61%. „Сините“ са основен фаворит за титлата с вероятност за победа от 18,73%. Испания е на трето място с 13.5% възможност за краен успех.
Легендата на Аржентина Лионел Меси вече е отбелязал шест гола на този турнир, за да се превърне в голмайстор на всички времена на Световните първенства за мъже.
Неговият отбор също има благоприятен път към финала. Аржентинците се изправят срещу дебютанта Кабо Верде на 1/16-финалите в петък и след това биха могли да играят срещу Австралия или Египет. Достигането до четвъртфиналите би означавало среща с Швейцария, Алжир, Колумбия или Гана. Само на полуфиналите Аржентина може да се сблъска със съперници като Бразилия или Англия. Тогава е възможно повторение на финала от 2022-а срещу Франция, сочи още суперкомпютърът.
World Cup 2026 knockout stage predictions are in.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 28, 2026
The Opta supercomputer has simulated the tournament 25,000 times to forecast every team’s chances of reaching the final and becoming world champions.
Full breakdown 👇 pic.twitter.com/1yjmRTEEL4
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:17 29.06.2026
2 Дзак
12:34 29.06.2026
3 Супер Лопата Орешник
12:37 29.06.2026
4 Айляк
После им дават 2-3 дузпи в полуфинала и финала, както беше през миналото световно първенство и ето - Архентина пак световен шампион.:)
А Меси го праЙм извънземен:))
Коментиран от #5
12:37 29.06.2026
5 Румбата
До коментар #4 от "Айляк":Абсолютно,а от дуга страна Германия и Франция още на осминафинал......и там сложили и Испания и Холандия и Португалия....
Коментиран от #7
12:40 29.06.2026
6 Цuгaнuте на сапун
12:52 29.06.2026
7 Айляк
До коментар #5 от "Румбата":Абсолютно.
В оня поток е клане отвсякъде, ама да се оправят:)
На това световно прогнозирам титла за...Нидерландия.
Не може три пъти да си на финал и да нямаш световна титла. Правдата трябва да тържествува.
А едва от тази вечер започвам гледам световното - Бразилия-Япония.
До този момент само инфо за резултатите и гледане на репортажи:)
12:53 29.06.2026
8 Някой
12:54 29.06.2026