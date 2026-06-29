Безпрецедентна цензура на Световното: Телевизия замъгли лицето на селекционера на Южна Корея

Селекционерът на Южна Корея - Хон Мюн-бо, подаде оставка след изненадващото отпадане на страната още в груповата фаза на Световното първенство, но това не беше единственото решение, което привлече вниманието на футболиния свят.

Националната телевизия на Южна Корея - KBS, замъгли лицето на 57-годишния треньор, докато той даваше пресконференция след най-лошото представяне на страната на Световно първенство от 2014 г. насам.

Eкип на KBS дори е посетил хотела на отбора в Монтерей, за да разследва дали условията за настаняване са изиграли роля в слабото представяне срещу Южна Африка.

Кадрите с цензурираното лице на треньора станаха популярни в социалните мрежи, като феновете на футбола останаха озадачени защо е взето такова крайно решение.