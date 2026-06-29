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Безпрецедентна цензура на Световното: Телевизия замъгли лицето на селекционера на Южна Корея

Безпрецедентна цензура на Световното: Телевизия замъгли лицето на селекционера на Южна Корея

29 Юни, 2026 15:00 1 282 2

  • южна корея-
  • хон мюн-бо-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026-
  • футбол

Националната телевизия на Южна Корея - KBS, замъгли лицето на 57-годишния треньор

Безпрецедентна цензура на Световното: Телевизия замъгли лицето на селекционера на Южна Корея - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Южна Корея - Хон Мюн-бо, подаде оставка след изненадващото отпадане на страната още в груповата фаза на Световното първенство, но това не беше единственото решение, което привлече вниманието на футболиния свят.

Националната телевизия на Южна Корея - KBS, замъгли лицето на 57-годишния треньор, докато той даваше пресконференция след най-лошото представяне на страната на Световно първенство от 2014 г. насам.

Eкип на KBS дори е посетил хотела на отбора в Монтерей, за да разследва дали условията за настаняване са изиграли роля в слабото представяне срещу Южна Африка.

Кадрите с цензурираното лице на треньора станаха популярни в социалните мрежи, като феновете на футбола останаха озадачени защо е взето такова крайно решение.


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  • 1 Верно ли бе

    13 0 Отговор
    Ако и тук се постъпваше така , треньорът на България трябва навсякъде да се появява с чувал на главата постоянно.

    15:09 29.06.2026

  • 2 Стеф

    7 0 Отговор
    А пък нашето МВР замъгли самоличността, на коляча и стрелеца от плаж Кабакум във Варна!?!

    15:09 29.06.2026

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