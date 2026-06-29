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Барселона подготвя трансферна атака за Хари Кейн след Мондиала

Барселона подготвя трансферна атака за Хари Кейн след Мондиала

29 Юни, 2026 13:59 432 0

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  • мондиал 2026-
  • световно първенство

Каталунците са се свързали с агента на 32-годишния английски национал, за да обсъдят потенциално преминаване на „Камп Ноу“

Барселона подготвя трансферна атака за Хари Кейн след Мондиала - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Барселона е започнала първоначални контакти с представителите на Хари Кейн, за да проучи възможността за негов трансфер от Байерн Мюнхен, съобщава Daily Mail.

Каталунците са се свързали с агента на 32-годишния английски национал, за да обсъдят потенциално преминаване на „Камп Ноу“. Според информацията Кейн се чувства комфортно в Мюнхен, а екипът му е фокусиран върху удължаване на договора с Байерн. Въпреки това Барселона планира да възобнови разговорите след края на Световното първенство, когато трансферният пазар традиционно се активизира.

Кейн се присъедини към Байерн през лятото на 2023 г. и направи впечатляващ сезон – 51 мача, 61 гола и 7 асистенции във всички турнири. Тези показатели го превърнаха в ключова фигура за германския шампион и един от най-резултатните нападатели в Европа.

Интересът на Барселона идва в момент, в който клубът търси начин да подсили атаката си и да върне голмайсторската мощ, характерна за най-силните години на тима. Каталунците обаче ще трябва да се справят както с конкуренцията на Байерн, така и с финансовите ограничения, които продължават да влияят на трансферната им политика.


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