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Фенска лудост: билетите за Роналдо срещу Модрич преминаха $3000

Фенска лудост: билетите за Роналдо срещу Модрич преминаха $3000

29 Юни, 2026 10:29 481 1

  • португалия-
  • хърватия-
  • кристиано роналдо-
  • лика модрич-
  • футбол-
  • световно първенство

Тимът на Португалия завърши наравно с Колумбия в Маями, което означаваше, че отборът на Кристиано Роналдо остава втори в група "K

Фенска лудост: билетите за Роналдо срещу Модрич преминаха $3000 - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на билетите за срещите от Световното първенство по футбол в платформите за препродажба скочиха драстично за мача между Португалия и Хърватия в Торонто

Тимът на Португалия завърши наравно с Колумбия в Маями, което означаваше, че отборът на Кристиано Роналдо остава втори в група "K".

Хърватия се нареди на второ място в група "L", след като победи Гана в последния си мач от първата фаза. Така футболистите на Португалия ще се изправят срещу хърватите на стадион „Торонто“ в мач от 1/16-финалите на Мондиал 2026 на 2 юли, а това ще бъде и среща между бившите съотборници в Реал Мадрид Роналдо и Модрич.

Средната цена за най-евтиния билет на вторичните сайтове за препродажба е 3225 долара, което е най-високата цена за всеки мач от 1/16-финалите, сочи Ticketdata.

Цената се е увеличила повече от два пъти спрямо началото на мача между Португалия и Колумбия, което подчертава динамичната система за ценообразуване, приета тази година от организатора на турнира ФИФА. Системата позволява цените да се променят в зависимост от търсенето - редовна практика на концерти и спортни събития в САЩ - и доведе до увеличаване на стойността на билетите за мачове от груповата фаза до над 1000 долара.

По-ранен анализ на агенция Reuters показа, че цените на билетите и настаняването са тласнали повече от всякога Световното първенство по футбол в ръцете на тези с по-високи доходи, което сигнализира за промяна на профила на притежателите на билети.

ФИФА призова феновете да използват само собствената ѝ официална платформа, заявявайки, че нейният пазар за препродажба и обмен е единствената платформа, чрез която може да се гарантира правилната доставка на билети.|


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  • 1 Щом

    2 0 Отговор
    стадионът е пълен значи има достатъчно търсене на билети по $3000. Щом хората я плащат значи цената е реална. На който му е скъпо -- вкъщи пред телевизора със салатка и така

    10:39 29.06.2026

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