Куман: Мачът с Мароко идва твърде рано, но ще бъде зрелище

Срещата между Мароко и Нидерландия на 1/16-финалите на Мондиал 2026 идва в твърде ранна фаза на Световното първенство, заяви селекционерът на нидерландския национален отбор по футбол Роналд Куман в навечерието на сблъсъка между двата отбора в Монтерей в понеделник.

Двете страни бяха сред първите осем на последното Световно първенство преди четири години, като Мароко стана първият африкански и арабски отбор, достигнал до полуфиналите, а нидерландците загубиха след дузпи от бъдещия шампион Аржентина на четвъртфинала.

„Това е много важен мач между два отбора, които искат да стигнат възможно най-далеч в турнира, и мач от този характер идва малко твърде рано на Световното първенство, бих казал,

„Но каквото и да е, това ще бъде много атрактивен мач. Ще играем офанзивно“, увери Куман.

И той, и капитанът Върджил ван Дайк демонстрираха увереност, докато обсъждаха подхода си към първия елиминационен кръг на турнира.

„Те имат много талант, но и ние го имаме и знаем къде трябва да ги спрем, да ги пречупим и не се притесняваме“, каза Куман.

Ван Дайк открои десния бек на Мароко Ашраф Хакими като един от най-добрите в световния футбол. Други играчи, които трябва да се наблюдават, каза той, са нападателят Исмаел Сайбари след изключителен сезон в ПСВ Айндховен и халфът Брахим Диас.

„Те имат много добри играчи. Дефанзивният халф, който сега пробива, младото момче, което се справя добре“, добави той, визирайки 18-годишния Аюб Буади.

„Анализирахме ги, тренирахме, имахме две много добри тренировки и всичко е казано и направено и сега зависи от нас. Наистина го очаквам с нетърпение. Ще бъде предизвикателен мач при трудни обстоятелства, но го очаквам с нетърпение. Това са мачовете, в които искате да участвате.

Ван Дайк каза, че не смята, че нидерландците се нуждаят от убедителна победа над Мароко, за да заявят потенциала си да станат победители на Мондиала.

„Не мисля, че трябва да правим каквито и да било изявления. Това, което мисля, е, че просто сме там, където сме. Мисля, че е фантастичен мач за неутрални, за да отидем да го гледаме. За нас това е просто реалността. Ние сме тук сега, готвим се за Мароко.