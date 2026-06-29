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Исторически Хендерсън: Първият англичанин с участие на четири Мондиала

Исторически Хендерсън: Първият англичанин с участие на четири Мондиала

29 Юни, 2026 09:59 467 2

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36-годишният халф се появи като резерва при победата с 2:0 в събота, която осигури на Англия продължаване напред като победител в група L и двубой срещу ДР Конго на 1/16-финалите

Исторически Хендерсън: Първият англичанин с участие на четири Мондиала - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Джордан Хендерсън стана първият английски футболист, играл на четири световни първенства, когато влезе срещу Панама, но все още мечтае за големи успехи преди елиминационните кръгове на Мондиал 2026.

36-годишният халф се появи като резерва при победата с 2:0 в събота, която осигури на Англия продължаване напред като победител в група L и двубой срещу ДР Конго на 1/16-финалите.

Хендерсън участва на Световното първенство през 2014 година, когато отборът на Рой Ходжсън отпадна в груповата фаза, а след това беше в състава, който стигна до полуфиналите през 2018-а и четвъртфиналите четири години по-късно. Ролята му се промени значително за този турнир и той е готов да направи всичко необходимо, за да помогне на Англия най-накрая да сложи край на 60-те години без трофей.

„Времето лети много бързо. Много е специално да представям страната си на четири световни първенства. Просто съм щастлив да бъда част от този тим и това е все още толкова специално сега, колкото беше, когато дебютирах", каза той.

„Щастлив съм, че мога да помогна колкото е възможно повече, както на терена, така и извън него, и просто се опитвам да дам всичко от себе си, за да постигнем мечтите си“, добави полузащитникът.

Англия направи каквото им е необходимо, за да излезе от трудна група като победител, осигурявайки си по-сигурен път към последните етапи, отколкото ако бяха завършили втори. Хендерсън знае какво се изисква в елиминационната фаза.

„Елиминационният футбол е труден, просто трябва да останем спокойни в този момент, да вярваме в това, което сме постигнали досега. Имаме невероятен отбор, стартът в групата беше добър. Спечелването на групата не беше лесно, така че момчетата заслужават малко признание за това. Оттук нататък ще става само по-трудно. Трябва да останем уверени, да следваме това, което мениджърът иска от нас в плана за игра, и мисля, че ако можем да го изпълним, тогава ще имаме добър шанс да спечелим мачове“, коментира още Хендерсън, цитиран от ДПА.

Англия ще играе срещу ДР Конго за първи път и въпреки че е на 41-о място в света, отборът взе четири точки от групата си, включително равенство 1:1 с Португалия.

„Видях в първия мач, че постигнаха добър резултат срещу Португалия. Така че са добър тим, имат няколко много силни играчи. В елиминационните кръгове никой мач не е лесен“, завърши Хендерсън.


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