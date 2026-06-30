Юрген Клоп проговори за поста селекционер на Германия

Германия напусна Световното първенство през 2026 г. на осминафиналите, елиминирана от Парагвай след дузпи (3:4), след като редовното време и продълженията завършиха 1:1. Пресата настоява за смяна на Юлиан Нагелсман.

Бившият треньор на Байерн Мюнхен не възнамерява да подава оставка и остави решението в ръцете на Германската футболна федерация (DFB). Но медиите изпревариха всички, особено "Билд".

Най-големият вестник в Европа пише, че "повечето фенове биха искали да видят Юрген Клоп на мястото на Юлиан Нагелсман". Изданието цитира диалог между репортер на Magenta TV и бившия треньор на Ливърпул, който работи като телевизионен експерт по време на Световното първенство.

„Какво трябва да се случи, за да помислите за поста треньор на националния отбор?“, беше попитан Клоп. Отговорът на настоящия глобален футболен директор на "Ред Бул" беше: „Все още не съм мислил за това. Често съм бил в такава ситуация като треньор, когато една голяма мечта се е разбивала. Разбирам, че когато хората говорят за треньор на националния отбор, моето име излиза. Но не е подходящият момент да се говори за това, особено не с мен.“

Причината? „Имам работа, която много харесвам. И доколкото знам, това не е работа на непълно работно време. Истината е, че германският национален отбор беше елиминиран днес и не е моментът да мисля за бъдещето на Юрген Клоп“, подчерта той.

Въпреки това, назначаването на Клоп не изглежда напълно изключено! Всичко зависи от това какво ще реши местната федерация сега. Спортният директор Руди Фьолер (66) първоначално подкрепи Нагелсман: „Той е първокласен треньор. Все още съм убеден, че вероятно е правилният човек да продължи. Но не съм сам във Федерацията, това не е решение, което мога да взема сам.“

"Билд" обаче оказва натиск: „Сега трябва да дойде Клоп! Юрген Клоп, поеми ръководството. Германия се нуждае от теб сега! Клоп винаги е превъзхождал в това, от което националният отбор се нуждае в момента. Той може да оформи играчите в сплотена група, може да промени хода и да се свърже с феновете по трибуните като никой друг.“

Готов съм да продължа, ако това искат и от Федерацията. Ако не искат, трябва да кажат. Искам да продължа, готов съм. Но във футбола нямаш пълен контрол. Ако DFB не иска, трябва да ми кажеЮлиан Нагелсман, селекционер на Германия