Анчелоти с респект към Япония: Мачът е като финал

Селекционерът на Бразилия похвали японците, които ги победиха в контрола през октомври, и отрече да се намира в по-лесния поток на елиминациите и коментира физическото състояние на Неймар.

След като завърши на първо място в групата си, Бразилия се готви за първия си елиминационен мач на Световното първенство през 2026 г. Карло Анчелоти демонстрира голяма „увереност“ в победата над Япония на 1/16-финалите, но същевременно похвали съперника, към когото изпитва „максимално уважение“.

„Това не е просто елиминация, а директна такава. Няма втори мач. Бразилия има късмета да разполага с много опитни играчи в това отношение. Отборът притежава голяма мъдрост за подобни двубои. В този аспект съм много уверен.

Това беше добър опит за нас, за да разберем колко конкурентоспособен е отборът на Япония. Те победиха и Англия през март. Изпитваме пълно уважение към тях и подготвяме мача като финал, защото той наистина е такъв. Те са силни, но сме наясно, че трябва да изиграем двубоя добре. Както си спомняте, Япония ни победи през ноември. Изиграха много силно второ полувреме. Очевидно сега трябва да вземем това предвид. Трябва да уважаваме техния отбор.

Не съм съгласен. Всеки мач е много труден. Има много неща, за които трябва да мислим. Напрежението е голямо. Трябва да се фокусираме върху всеки отделен двубой. Ако утре не се представим добре, се прибираме у дома. Оставам убеден, че до момента няма ясен фаворит. Възможно е някои отбори да са се представили по-добре в тази първа фаза, но не виждам изявен фаворит. Това е едно много равностойно Световно първенство.

Неймар се възстановява много добре. Смятам, че през последната седмица той се подобри значително. Жалко, че не можа да тренира през цялото време с нас. Очевидно е, че може да играе повече от 15 минути. Много зависи от контекста на утрешния мач“, каза Анчелоти.

Двубоят от 1/16-финалите на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико между Бразилия и Япония е в днешния 29-и юни (понеделник) и стартира от 23:00 часа българско време.