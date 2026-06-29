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Канадският защитник: Пишем историята на канадския спорт

Канадският защитник: Пишем историята на канадския спорт

29 Юни, 2026 11:28 513 2

  • южна африка-
  • канада-
  • алистер джонстън-
  • футбол

Като цяло, това беше почти перфектно представяне

Канадският защитник: Пишем историята на канадския спорт - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Канадският защитник Алистер Джонстън не скри радостта си от победата с 1:0 над Република Южна Африка, която класира канадците на осминафиналите на Световното първенство по футбол.

„Като цяло, това беше почти перфектно представяне. Това е исторически момент. Знаем, че не просто пишем историята на канадския футбол, а историята на канадския спорт, и това е магично. Това е просто магически момент. Виждате как Стеф бяга след гола, а целият отбор тича след него. Това е един от онези моменти, които никога няма да забравим. Следващата седмица ще имаме шанс да се изправим срещу истински Голиат. И всички сме много развълнувани от това“, каза 27-годишният играч.

На осминафиналите Канада ще играе с победителя от мача Нидерландия срещу Мароко.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    1 0 Отговор
    Интресно, топло пък канадците не се потят!?

    11:46 29.06.2026

  • 2 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Историята не се пише,а се измисля с цел маркетинг.

    11:46 29.06.2026

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