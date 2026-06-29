Канадският защитник: Пишем историята на канадския спорт

Канадският защитник Алистер Джонстън не скри радостта си от победата с 1:0 над Република Южна Африка, която класира канадците на осминафиналите на Световното първенство по футбол.

„Като цяло, това беше почти перфектно представяне. Това е исторически момент. Знаем, че не просто пишем историята на канадския футбол, а историята на канадския спорт, и това е магично. Това е просто магически момент. Виждате как Стеф бяга след гола, а целият отбор тича след него. Това е един от онези моменти, които никога няма да забравим. Следващата седмица ще имаме шанс да се изправим срещу истински Голиат. И всички сме много развълнувани от това“, каза 27-годишният играч.

На осминафиналите Канада ще играе с победителя от мача Нидерландия срещу Мароко.