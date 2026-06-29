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Феномена Роналдо: Неймар е единственият, който може да реши мач сам

Феномена Роналдо: Неймар е единственият, който може да реши мач сам

29 Юни, 2026 09:30 715 3

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  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Неймар се завърна на терена за „селесао“ миналата сряда при победата с 3:0 над Шотландия

Феномена Роналдо: Неймар е единственият, който може да реши мач сам - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендарният бразилски нападател Роналдо Назарио - Феномена, изрази пълната си подкрепа за завръщането на Неймар в националния отбор на родината си. Според него сега нападателят има шанса да накара критиците си да замълчат след дълъг период на отсъствие поради контузия. Неймар се завърна на терена за „селесао“ миналата сряда при победата с 3:0 над Шотландия.

Това беше първият му мач за националния отбор от почти три години след тежката контузия, която получи през октомври 2023 г. Завръщането на играча на Сантос дори беше под въпрос, след като той получи травма в десния прасец само три седмици преди Световното първенство.

В интервю за L'Équipe Роналдо разкри, че винаги е подкрепял идеята Неймар да се върне в бразилския тим, убеден, че нападателят продължава да прави разликата в решаващите моменти.

„Има основателна причина за това: Неймар е решаващ играч. Не виждам друг футболист в настоящия състав със същата способност да реши изхода на един мач. Щом имахме възможността да разчитаме отново на него, не можехме да я пропилеем“, обясни Феномена.

Бившият голмайстор добави, че след като е разбрал и от медицински екип, че Неймар е готов да се състезава.

„Той получи разрешение от лекарите, във форма е физически и сега има възможността да накара всички, които не вярваха в него, да замълчат. Аз също имах своето завръщане през 2002 г., така че напълно подкрепям Неймар. Класирането е като кредитна карта, за да стигнеш до този етап, а сега трябва да платим за това, че я притежаваме“, каза още Роналдо.

В първия елиминационен мач от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико Бразилия ще срещне Япония.

Този двубой е в днешния 29-и юни (понеделник) от 23:00 часа българско време.


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  • 1 Да тъ е... у Феномена!

    2 2 Отговор
    Как сам бе, другите десет няма ли да участват!😂

    09:37 29.06.2026

  • 2 роналдо остаря но го помним

    2 1 Отговор
    мощен нападател . с издадени зъби му беше челюстта . новото поколение футболисти по лесно се контузват . футбола както и баскетбола се разви много . от английска игра се наблюдава в някои по далечни страни как се играе . големия спор е кое прави победата . треньора . звездата на който всеки подава за да отбележи гол . играта в последните 5 минути и продължението . но има тимове по добре играещи футбол . по добри спортисти са . има и игра която е с картони, бавене, контузии и обиди , сблъсъци и заплахи . тези 8 неща само могат да решат една среща .

    09:59 29.06.2026

  • 3 На плейстейшъна

    4 3 Отговор
    Всички знаем, че на феномена не му се отдава мисленето.

    10:32 29.06.2026

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