Силата на Гакпо: Голът, който разкри човешката болка

Коди Гакпо се превърна в едно от най-силните човешки лица на Мондиал 2026, след като само часове след новината за загубата на нероденото си дете направи избор да остане с Нидерландия за мача срещу Мароко. Вместо да напусне лагера, той не просто остана, а получи доверие да започне като титуляр и го оправда по впечатляващ начин.

В двубоя, изпълнен с огромно напрежение, Гакпо показа невероятна психическа устойчивост и в 72-ата минута отбеляза гол, който за миг изглеждаше като повратната точка за „лалетата“. Реакцията му беше дълбоко емоционална – падна на земята, неспособен да сдържи сълзите си, а съотборниците му веднага го обградиха, за да го защитят от камерите и да му дадат пространство да изживее момента.

Макар попадението да не се оказа достатъчно и Нидерландия да отпадна след драматичен обрат и дузпи, сцената с Гакпо остана като един от най-запомнящите се мигове на турнира. Той бе заменен в продълженията, а въпросът дали присъствието му при дузпите можеше да промени съдбата на мача ще остане без отговор.

Едно обаче е сигурно – Гакпо остави след себе си пример за сила, характер и човешка дълбочина, които надхвърлят рамките на футбола и превръщат историята му в една от най-въздействащите на Мондиал 2026.