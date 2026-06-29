Юлиан Нагелсман: Мачът с Парагвай е на живот или смърт

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман застана пред медиите ден преди сблъсъка от 1/16-финалите с Парагвай в Бостън. Германците излизат на терена на „Жилет Стейдиъм“ във вторник, 30 юни, от 23:30 часа българско време, а при загуба ще напуснат Мондиал 2026.
Нагелсман очаква труден и физически двубой срещу Парагвай. Германският специалист подчерта, че съперникът е добре организиран в защита, действа директно в атака и няма да позволи на неговия тим да допусне колебания.
„Мисля, че в груповата фаза Парагвай игра с увереност - допуснаха голове, но показаха на какво са способни. Те са много физически настроен и неудобен противник. Те се определят чрез защитния си футбол, който играят добре. В нападение играят много директно. Трябва да се опитаме да създаваме положения и да вкарваме, трябва да бъдем клинични пред вратата и да не губим владение на топката - ако успеем да направим това, мисля, че можем да покажем добро представяне и да продължим към следващия кръг“.
Nagelsmann on tomorrow's game and opponent: "I think that in the group stage, Paraguay played with confidence - they conceded goals but they showed what they're capable of. They are a very physical and uncomfortable opponent. They define themselves through their defensive… pic.twitter.com/ERODMtljHc— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 28, 2026
Наставникът не пожела да разкрие дали ще предприеме промени в стартовия си състав. Той обясни, че решението ще бъде съобразено както с тактическите детайли, така и с нуждата да не дава предимство на противника преди началото на срещата.
„Има тактически съображения да се промени нещо. Но има и съображения да се остави всичко както е. Няма да разкривам нищо. Ще видите утре. Не е нужно да улесняваме работата на противниковия треньор повече, отколкото е необходимо“.
Нагелсман е категоричен, че видяното на тренировките му дава основания за оптимизъм:
„Споменах няколко неща. Когато започнах работа като треньор, не съм виждал лоши тренировки. В състезанието трябва да покажем добро лице. Никога не ни е липсвал манталитет, но утре или печелим, или си отиваме. Срещу Еквадор наистина искахме да спечелим. Настоявам, че виждам играчите в добра форма на тренировките“.
Julian Nagelsmann on whether he's considering making changes on the lineup against Paraguay: "There are tactical considerations to change something. But there are also considerations to leave everything as it is. I'm not going to reveal anything. You'll see tomorrow. We don't… pic.twitter.com/mC481RuQrT
— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 28, 2026
Той посочи контрола върху топката и ефективността в атака като ключови фактори за германците.
„Трябва да се опитаме да вкараме гол и да търсим възможности, да не губим притежанието на топката. Ако успеем да направим това, мисля, че можем да се представим добре. Срещу Еквадор не намерихме своето място и трябва да вземем това предвид“.
Нагелсман настоя, че отборът му трябва да бъде по-търпелив и по-прецизен в последната третина.
„Трябва да го намерим, да бъдем точни пред гола и да разбираме пресата. Понякога въпросът е къде подаваме топката. Няма да навлизам в детайли. Трябва да говорим за търпение. Играчите обичат да създават много положения, но трябва да видим какво ни предлага съперникът. (Кай) Хавертц помага не само с голове, но и с контрола върху топката”.
Nagelsmann on the criticism against him: "It is only about the team and success. To bring onto the pitch the good atmosphere we have as a group. I don't feel I have to prove anything apart from helping my players and prepare them for the game. I do not think I have any… pic.twitter.com/8eu3pjLN0G— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 28, 2026
По темата за очакванията около тима селекционерът призна, че резултатите винаги определят оценките.
„Не мисля, че помага. Германия винаги се стреми да печели. Очакванията са свързани с това да имаш добър план, увереност и играчите да се чувстват комфортно. В крайна сметка всичко е перфектно, ако спечелиш, а ако загубиш, всичко отива по дяволите“.
Германският наставник коментира и критиките към себе си, като заяви, че фокусът му е изцяло върху представянето на отбора и подготовката на футболистите.
„Става въпрос само за отбора и успеха. Да внесем на терена добрата атмосфера, която имаме като група. Не чувствам, че трябва да доказвам нещо, освен да помагам на играчите си и да ги подготвя за мача. Не мисля, че имам някаква отговорност да се доказвам на някого. Винаги става въпрос за победа, когато говорим за националния отбор, опит да спечелим всеки мач. Ако спечелиш, всичко е перфектно, ако загубиш, всичко е скапано, така че трябва да спечелим утре (б.р. - днес)“.
Нагелсман определи сблъсъка като решаващ и посочи, че Германия трябва да покаже по-силно лице в сравнение с предишния си мач срещу Еквадор.
Nagelsmann: "It's a do or die match. The boys will bring their A-game. We have to be patient. Paraguay is a team which defends well and they stay compact. They have good players and strong physical players. We need a perfect performance tomorrow. We had enough time to prepare… pic.twitter.com/kMAdPHsi9P— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 29, 2026
„Това е мач от типа на „живот или смърт“. Момчетата ще покажат най-добрата си игра. Трябва да бъдем търпеливи. Парагвай е отбор, който се защитава добре и е компактен. Имат добри играчи и силна физика. Трябва ни перфектно представяне утре. Имахме достатъчно време да се подготвим добре. Всички искаме да се представим по-добре, отколкото срещу Еквадор“.
Накрая Нагелсман обясни, че решенията му за смените са продиктувани от общия интерес на състава.
„Исках да възнаградя някои играчи, които се представиха много добре на тренировките. Това е мотото за всички - да продължават да работят. Когато правя смени, мисля и за отбора, не само за този, който влиза. Гледаш съперника, какво ни липсва, особено когато няма много време в мачовете и няма време за прогнози. Идеята е да адаптираме нашия стил на игра към футболистите, за да се чувстват те комфортно“.
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