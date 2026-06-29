Димитър Кузманов влезе в основната схема на турнира в Брашов

Димитър Кузманов започна с летящ старт участието си на престижния тенис турнир от сериите Чалънджър в Брашов, Румъния. След оспорвана битка на червените кортове, пловдивчанинът си осигури място в основната схема, след като преодоля квалификациите с впечатляваща игра.

В решителния двубой за влизане в основната фаза, Кузманов, който бе шести поставен в квалификационната схема, се изправи срещу унгареца Петер Мак. Въпреки че загуби първия сет с 4:6, българинът показа завидна воля и хладнокръвие, като обърна развоя на срещата. Силната му игра донесе успех в следващите два сета – 6:3, 6:0, с което той категорично затвърди мястото си сред най-добрите в турнира.

След този успех, Кузманов ще научи по-късно днес името на следващия си опонент в основната схема на надпреварата.