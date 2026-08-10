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Иван Демерджиев: Няма никаква данни за външна намеса за взрива в завода за боеприпаси

Иван Демерджиев: Няма никаква данни за външна намеса за взрива в завода за боеприпаси

10 Август, 2026 16:35 1 633 53

  • емко-
  • взрив-
  • трябва-
  • иван демерджиев

Изгорял е склад за боеприпаси – различни по вид и характер

Иван Демерджиев: Няма никаква данни за външна намеса за взрива в завода за боеприпаси - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма никакви данни и няма причина да смятаме, че има външна намеса за пожара в завода тревненското село Белица, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Изгорял е склад за боеприпаси – различни по вид и характер, уточни министърът, цитиран от бТВ.

Все още не е ясно какво е причинило пожара, няма информация да е тръгнал от превозно средство в близост до склада, обяви още Демерджиев.

По думите му не е нужно да има човешка грешка, за да се стигне да взрива във завод за боеприпаси.

Директорът на пожарната гл. комисар Александър Джартов обяви, че пожарът е овладян по два от фронтовете – източен и западен. На място има достатъчно екипи – 6 на пожарната, 6 на горското и един на обучени доброволци от общината, уточни Джартов.

Експертизи ще установят детайлите около взривовете. На място е имало превозно средство, но все още не е потвърдено, че от него е тръгнал огънят. Боеприпасите, складирани във возилото, са различни по вид и характер. Направено е необходимото да се ограничи опасния периметър, всички работници са изведени от рисковата зона невредими“, подчерта Демерджиев. Той допълни, че няма вероятност да става дума за човешка грешка.

Последната проверка на завода е отпреди по-малко от месец, изброи "Нова телевизия".

По думите му теренът се наблюдава и чрез дронове, а пожарът е под контрол. Директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов съобщи, че е изгоряла изоставена постройка. Няма установени завишения на нормите на въздуха. Огнеборци работят в покрайнините на село Радоеви, няма опасност за населението. „Пожарът е овладян по източния и западния фронтове. В борбата с огъня са се включи 13 екипа - пожарникари, доброволци и горски служители. Не е имало организирана евакуация“, обобщи Джартов.

Директорът на обособено производство на „ЕМКО“ в Трявна Славчо Димиев добави, че в склада се съхраняват барутни заряди и други боеприпаси, като няма основания да се твърди, че инцидентът е причинен от външно въздействие. „Хората, извършили разтоварване, са видели дим в склада, заради това е започнала евакуация. Благодарение на бързата реакция, няма пострадали. При изгарянето на барутните смеси се отделя дим и се повишава температурата. Запалването е тръгнало отвътре навън, складът се използва като оперативен“, посочи той. И предположи, че може би вероятно точно запалване на такъв е причинил пожара, който се разпространи в околността.

Според него няма опасност за населението от изтекли токсични газове.

Припомняме, че малко преди обед взривове избухнаха във военния завод на „ЕМКО“ в село Белица, община Трявна. По данни на МВР при инцидента няма загинали или пострадали. Заради разрастването на пожара към село Радоеви беше задействана системата BG-ALERT и започна евакуация на хора от района.

По неофициална информация един от цеховете е бил напълно разрушен. Кметът на Трявна Денчо Минев съобщи, че първоначално се е запалил камион, след което са последвали взривове в част от складовете. Вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че инцидентът е възникнал по време на работния процес и по предварителни данни причината по-скоро е вътрешна.

Заради опасения от задимяване и замърсяване на въздуха местните власти призоваха жителите да затворят прозорците си, да не излизат навън и при необходимост да използват предпазни маски.

„ЕМКО“, собственост на бизнесмена Емилиян Гебрев, съобщи, че инцидентът е възникнал около 10:30 часа и според компанията причината не е човешка грешка. От дружеството припомнят за подобни случаи в свои складови бази през 2011, 2022 и 2023 г., както и при други производители на отбранителна продукция, като посочват, че разследванията им досега не са дали резултат.

Междувременно Окръжната прокуратура в Габрово започна разследване. Вече се разпитват очевидци, а районът остава отцепен. След обезопасяването му ще бъде извършен оглед, ще бъде иззета документацията за склада и съхраняваните материали и ще бъдат назначени експертизи, които да установят причината за пожара и размера на щетите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А за

    36 0 Отговор
    полетите до Дубай,има ли?

    Коментиран от #23

    16:38 10.08.2026

  • 2 Пич

    32 0 Отговор
    Човека дава всичко от себе си, и много му се иска да бъде министър, и полицаи, ама.....

    16:39 10.08.2026

  • 3 АБЕ

    37 0 Отговор
    КОЙ ЛИ ТИ ВЯРВА!?

    16:39 10.08.2026

  • 4 Не бе

    8 9 Отговор
    Зеленски е !

    16:39 10.08.2026

  • 5 Иван

    21 1 Отговор
    Никой не е поел отговорност!

    16:40 10.08.2026

  • 6 Цвете

    38 0 Отговор
    НЯМА ЧОВЕШКА НАМЕСА, НЯМА ВЪНШНА НАМЕСА? ТОГАВА, КАКВА БИ МОГЛА " НАМЕСА " БЕЗ ДВЕТЕ ГОРЕ ОПИСАНИ ? ОТ " САМОСЕБЕ СИ ЛИ "?. МЪТНА Е РАБОТАТА МАЙ.

    16:41 10.08.2026

  • 7 Петрохан

    24 0 Отговор
    има ли нови данни?

    Коментиран от #10, #18

    16:42 10.08.2026

  • 8 Двеми ми на

    15 0 Отговор
    Така е, взрива е дело на вербуван вътрешен заек, нищо че у вербуванрнуйде отвън.

    16:42 10.08.2026

  • 9 Сатана Z

    26 8 Отговор
    В България винаги палят някакъв склад с готова продукция за замитане на следите на боеприпасите,които са изнесени тихомълком.

    16:42 10.08.2026

  • 10 Няма

    16 0 Отговор

    До коментар #7 от "Петрохан":

    Който ги е убил не си признава.

    16:43 10.08.2026

  • 11 Фори

    22 8 Отговор
    Не очакваме и друго да каже.След като лично шефа на ДАНС каза в парламента че в България няма руски шпиони.Ако някой види да му го посочи и той да види истински шпионин.Защото ще се пенсионира без да е видял истински руски шпионин.Всички руснаци зад граница са шпиони със задача или спящи клетки.

    16:44 10.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Цвете

    12 0 Отговор
    НЯМА ЧОВЕШКА НАМЕСА, НЯМА ВЪНШНА НАМЕСА? ТОГАВА, КАКВА БИ МОГЛА " НАМЕСА " БЕЗ ДВЕТЕ ГОРЕ ОПИСАНИ ? ОТ " САМОСЕБЕ СИ ЛИ "?. МЪТНА Е РАБОТАТА МАЙ.

    16:45 10.08.2026

  • 15 българина

    14 4 Отговор
    прословутата бг мърлявщина в стил ти ли шъ ми каиш какво да правя.,.и как да го правя

    16:45 10.08.2026

  • 16 Инспектор Дюдю

    16 9 Отговор
    Всички руснаци, забелязани наблизо нямат нищо общо, както и тези, които дадоха рукола на Гебрев преди време.

    16:47 10.08.2026

  • 17 Много

    22 1 Отговор
    скоростно се дава това "заключение" ? Просто технически е невъзможно , министЪре !

    16:49 10.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Горски

    12 9 Отговор
    Очаквайте изявление на Тагарев, Плевналиев, Георги Лозанов, пишман генерал Атанас Атанасов, че пожарът в завода е запален от Путин, а Гербов с нов опит за отравяне. Има ли у нас, някой който да може да си върши работата нормално и да не се допуска това и дори да ги залавят, ако е възможно? Радев, твоят МВР шеф Демерджиев да не би да е станал правосъден министър на Щатите?! На сакото си днес при изявлението му се видя, че се е ЗАКИЧИЛ СЪС ЗНАЧКА НА… ДЕПАРТАМЕНТА ПО ПРАВОСЪДИЕ НА САЩ. При Радев чуждите агенти са като у дома си. Демерджиев бързо каза, че всичко е наред. Агентите са си свършили работата и най-вероятно напуснали страната. По дойче зеле съобщиха, че човек приличащ на Путин е забелязан в района - в едната ръка държал запалка, в другата - шише с бензин. Вчера украински дрон до компресорна газостанция на газопровода, днес взривил се камион-цистерна във военен завод. Какво следва утре?

    16:50 10.08.2026

  • 20 kоkорчо 💋🍌

    14 1 Отговор
    демек намесата е вътрешна (и политическа)

    16:53 10.08.2026

  • 21 не се сети дерменжийката да отбележи

    10 5 Отговор
    че дрончето няма общо с взрива в военния завод
    и че не изключват разработки че Русия е виновна пак

    16:54 10.08.2026

  • 22 българина

    7 6 Отговор
    ето затова райнметал не иска завода в Гермнаия, защото като стане това ще се обясняват и ще ги глобават. Тук нищоо

    16:56 10.08.2026

  • 23 тиквата съм

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "А за":

    полетите до Дубай,има
    за колеги с минимум 5 пълни чекмеджета
    и да не забравят левовете още ги обменят в бнб

    16:56 10.08.2026

  • 24 Калмук

    22 0 Отговор
    Не е ясно какво е причинило пожара, но е ясно, че няма външна намеса ?!?!?! Какъв коефициент на интелигентност трябва да имаш, за да изтърсиш подобна глупост ?!?!?!?

    17:00 10.08.2026

  • 25 Феномен

    9 0 Отговор
    Некой е изтрил данните!

    17:00 10.08.2026

  • 26 Пламен

    9 2 Отговор
    Руски агент

    Коментиран от #32

    17:02 10.08.2026

  • 27 Георги

    14 0 Отговор
    Пак ще покрият всичко.

    17:04 10.08.2026

  • 28 Неоспорим факт

    12 9 Отговор
    Вече 4ти или 5тинпът руски диверсионни групи взривяват тоя завод за боеприпаси,,завода му в Чехия също беше взривен,къде спи натото

    17:07 10.08.2026

  • 29 ЕДГАР КЕЙСИ

    12 7 Отговор
    ТОZИ "АДВОКАТ" ДРЕМДЖИЕВ Е ......................,... РУСКИ НЕОФАШИСТ КАТО ........................ ЦЯЛАТА РУСКА НЕОФАШИСТКА ХУНТА НА .......................... РУСКИЯ РЕZИДЕНТ, РУМЕН ГЕОРГИЕВ РАДЕВ ......................... ФАКТ !

    17:08 10.08.2026

  • 30 Истината

    14 5 Отговор
    Извършителите вече са в руския анклав баба Камчия във варна,руска територия в бг,забранено за българи,и бг службите нямат достъп

    17:09 10.08.2026

  • 31 Да, чака специално писмо от

    15 1 Отговор
    извършителите!? Ако това е капацитета на Радев, жална и майка на България. С едно дронче не могат да се оправят, а какво остава за някоя ракета?

    17:10 10.08.2026

  • 32 Погледна

    8 6 Отговор

    До коментар #26 от "Пламен":

    значката на сакото му, тя е на американското правосъдието. После пак говори, чий агент е.

    17:10 10.08.2026

  • 33 Експерт

    8 0 Отговор
    От жегата и ниското ниво на Дунав е!

    17:11 10.08.2026

  • 34 Вземете повече, яйца, развалена риба,

    9 2 Отговор
    домати и пред Военно Министерство да изразим нашето недоволство срещу непукизма на Военният Министър, Премиер и Външен Министър които смятат че "Украинският Дрон" ти е удостоил с присъствието си да избухне на един км. от Компресорната станция, (показват ни един от шперплат направен, по медиите).

    Коментиран от #36

    17:12 10.08.2026

  • 35 Странно

    7 1 Отговор
    Как така все на гербев заводите взривяват,на оня Христов дето стана известен че купил най скъпото имение в Бевърли Хилс всичко ок,а той печели 100тици милиони годишно ,оръжие продава на цял свят ,но сега Украйна и русия купуват много

    17:16 10.08.2026

  • 36 Яйцата,рибата и доматите са скъпи

    12 0 Отговор

    До коментар #34 от "Вземете повече, яйца, развалена риба,":

    Най-добре с л@йна.

    17:17 10.08.2026

  • 37 Гост

    11 7 Отговор
    Д.Стоянов иска Украйна да каже за дрона!?
    А, защо не иска и Русия да каже?
    У нас е пълно с руски агенти,но няма намеса!?

    17:24 10.08.2026

  • 38 Фют

    2 4 Отговор
    Ама някой подсказа войнолюбците и превъоръжаващите да се запрат малко или малко повечко, ама не помня кой.

    17:25 10.08.2026

  • 39 Излъгано Путинистче фъргало за Крадев

    9 4 Отговор
    ВЕРВАМЕ!!!

    17:26 10.08.2026

  • 40 Интересно

    3 3 Отговор
    Че бащата и сина Гебреви не са взели отношение. Няма ли кой да ги потърси за коментар или както обикновено ще се окаже, че са извън страната.

    17:33 10.08.2026

  • 41 1232

    5 0 Отговор
    И ти си един смешник.

    17:38 10.08.2026

  • 42 Джержински

    2 0 Отговор
    Чекист!

    17:41 10.08.2026

  • 43 Хубаво де ,

    5 0 Отговор
    Гебрев не е на същото мнение ! Ами сега !

    17:42 10.08.2026

  • 44 Другари

    1 1 Отговор
    Др. Демерджиев напоследък зачестяват жегата и пожарите. Както знаете земята има магнитосфера, йоносфера и стратосфера които я предпазват от влияние на "ония" отгоре.Та някой ни руши магнитосферата и се наелектризира йоносферата. Затова Тръмпи по едно време каза "да си направим златен купол" но никой не го проумя.

    17:47 10.08.2026

  • 45 Демерджо

    6 0 Отговор
    се ската от всичко, за което алармираше шумно в публичното пространство. След "фойерверките" започна да мяука политкоректно

    17:51 10.08.2026

  • 46 Рамбо

    6 2 Отговор
    Някой вярва ле на тоя мазен рашистки Боташист с 411те имота, защото аз не. За мазния Боташист, само Шише е виновен за всичко.

    17:58 10.08.2026

  • 47 КуФТЕ еб..НО

    2 0 Отговор
    куфте... П или4аш на Л..

    17:58 10.08.2026

  • 48 Дън Бай

    2 0 Отговор
    Направили са инвентаризация. Всичко излиза и е точно.

    17:59 10.08.2026

  • 49 Те Сами Ще Се !

    2 0 Отговор
    Изтрепат !

    Защо имп Е ?

    Чужда Намеса ?

    18:08 10.08.2026

  • 50 Сзо

    3 0 Отговор
    Да бе, няма външна намеса. Той Гебрев се отрови с рукола

    18:32 10.08.2026

  • 51 Фют

    3 0 Отговор
    А тъй, Демерджиев, с наведена главица...

    18:33 10.08.2026

  • 52 ОБЕКТИВНИЯ

    2 2 Отговор
    Дали няма "браЦка" рушняшка
    намеса !За кой път става инцидент !Същото важи според мен и за "украинския" дрон ! Чак толкова много да се "заблуди!

    19:11 10.08.2026

  • 53 Карък

    0 0 Отговор
    ДРОНОВЕ,СКЛАДОВЕ ГЪРМЯТ И СЕ ПИТАМ ИМА ЛИ ВОЕНЕН МИНИСТЪР, ИЛИ "БЯХ ТОЧЕН С ПАРИТЕ " Е ФИГАРОТО В ПРАВИТЕЛСТВОТО? АКО Е ТАКА ДА СПЕСТИМ ЕДНА МИНИСТЕРСКА ЗАПЛАТА.

    21:49 10.08.2026

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