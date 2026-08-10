Иван Демерджиев: Няма никаква данни за външна намеса за взрива в завода за боеприпаси

Няма никакви данни и няма причина да смятаме, че има външна намеса за пожара в завода тревненското село Белица, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Изгорял е склад за боеприпаси – различни по вид и характер, уточни министърът, цитиран от бТВ.

Все още не е ясно какво е причинило пожара, няма информация да е тръгнал от превозно средство в близост до склада, обяви още Демерджиев.

По думите му не е нужно да има човешка грешка, за да се стигне да взрива във завод за боеприпаси.

Директорът на пожарната гл. комисар Александър Джартов обяви, че пожарът е овладян по два от фронтовете – източен и западен. На място има достатъчно екипи – 6 на пожарната, 6 на горското и един на обучени доброволци от общината, уточни Джартов.

„Експертизи ще установят детайлите около взривовете. На място е имало превозно средство, но все още не е потвърдено, че от него е тръгнал огънят. Боеприпасите, складирани във возилото, са различни по вид и характер. Направено е необходимото да се ограничи опасния периметър, всички работници са изведени от рисковата зона невредими“, подчерта Демерджиев. Той допълни, че няма вероятност да става дума за човешка грешка.

Последната проверка на завода е отпреди по-малко от месец, изброи "Нова телевизия".

По думите му теренът се наблюдава и чрез дронове, а пожарът е под контрол. Директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов съобщи, че е изгоряла изоставена постройка. Няма установени завишения на нормите на въздуха. Огнеборци работят в покрайнините на село Радоеви, няма опасност за населението. „Пожарът е овладян по източния и западния фронтове. В борбата с огъня са се включи 13 екипа - пожарникари, доброволци и горски служители. Не е имало организирана евакуация“, обобщи Джартов.

Директорът на обособено производство на „ЕМКО“ в Трявна Славчо Димиев добави, че в склада се съхраняват барутни заряди и други боеприпаси, като няма основания да се твърди, че инцидентът е причинен от външно въздействие. „Хората, извършили разтоварване, са видели дим в склада, заради това е започнала евакуация. Благодарение на бързата реакция, няма пострадали. При изгарянето на барутните смеси се отделя дим и се повишава температурата. Запалването е тръгнало отвътре навън, складът се използва като оперативен“, посочи той. И предположи, че може би вероятно точно запалване на такъв е причинил пожара, който се разпространи в околността.

Според него няма опасност за населението от изтекли токсични газове.

Припомняме, че малко преди обед взривове избухнаха във военния завод на „ЕМКО“ в село Белица, община Трявна. По данни на МВР при инцидента няма загинали или пострадали. Заради разрастването на пожара към село Радоеви беше задействана системата BG-ALERT и започна евакуация на хора от района.

По неофициална информация един от цеховете е бил напълно разрушен. Кметът на Трявна Денчо Минев съобщи, че първоначално се е запалил камион, след което са последвали взривове в част от складовете. Вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че инцидентът е възникнал по време на работния процес и по предварителни данни причината по-скоро е вътрешна.

Заради опасения от задимяване и замърсяване на въздуха местните власти призоваха жителите да затворят прозорците си, да не излизат навън и при необходимост да използват предпазни маски.

„ЕМКО“, собственост на бизнесмена Емилиян Гебрев, съобщи, че инцидентът е възникнал около 10:30 часа и според компанията причината не е човешка грешка. От дружеството припомнят за подобни случаи в свои складови бази през 2011, 2022 и 2023 г., както и при други производители на отбранителна продукция, като посочват, че разследванията им досега не са дали резултат.

Междувременно Окръжната прокуратура в Габрово започна разследване. Вече се разпитват очевидци, а районът остава отцепен. След обезопасяването му ще бъде извършен оглед, ще бъде иззета документацията за склада и съхраняваните материали и ще бъдат назначени експертизи, които да установят причината за пожара и размера на щетите.