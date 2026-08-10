Иван Демерджиев: Няма никаква данни за външна намеса за взрива в завода за боеприпаси

Няма никакви данни и няма причина да смятаме, че има външна намеса за пожара в завода тревненското село Белица, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
Изгорял е склад за боеприпаси – различни по вид и характер, уточни министърът, цитиран от бТВ.
Все още не е ясно какво е причинило пожара, няма информация да е тръгнал от превозно средство в близост до склада, обяви още Демерджиев.
По думите му не е нужно да има човешка грешка, за да се стигне да взрива във завод за боеприпаси.
Директорът на пожарната гл. комисар Александър Джартов обяви, че пожарът е овладян по два от фронтовете – източен и западен. На място има достатъчно екипи – 6 на пожарната, 6 на горското и един на обучени доброволци от общината, уточни Джартов.
„Експертизи ще установят детайлите около взривовете. На място е имало превозно средство, но все още не е потвърдено, че от него е тръгнал огънят. Боеприпасите, складирани във возилото, са различни по вид и характер. Направено е необходимото да се ограничи опасния периметър, всички работници са изведени от рисковата зона невредими“, подчерта Демерджиев. Той допълни, че няма вероятност да става дума за човешка грешка.
Последната проверка на завода е отпреди по-малко от месец, изброи "Нова телевизия".
По думите му теренът се наблюдава и чрез дронове, а пожарът е под контрол. Директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов съобщи, че е изгоряла изоставена постройка. Няма установени завишения на нормите на въздуха. Огнеборци работят в покрайнините на село Радоеви, няма опасност за населението. „Пожарът е овладян по източния и западния фронтове. В борбата с огъня са се включи 13 екипа - пожарникари, доброволци и горски служители. Не е имало организирана евакуация“, обобщи Джартов.
Директорът на обособено производство на „ЕМКО“ в Трявна Славчо Димиев добави, че в склада се съхраняват барутни заряди и други боеприпаси, като няма основания да се твърди, че инцидентът е причинен от външно въздействие. „Хората, извършили разтоварване, са видели дим в склада, заради това е започнала евакуация. Благодарение на бързата реакция, няма пострадали. При изгарянето на барутните смеси се отделя дим и се повишава температурата. Запалването е тръгнало отвътре навън, складът се използва като оперативен“, посочи той. И предположи, че може би вероятно точно запалване на такъв е причинил пожара, който се разпространи в околността.
Според него няма опасност за населението от изтекли токсични газове.
Припомняме, че малко преди обед взривове избухнаха във военния завод на „ЕМКО“ в село Белица, община Трявна. По данни на МВР при инцидента няма загинали или пострадали. Заради разрастването на пожара към село Радоеви беше задействана системата BG-ALERT и започна евакуация на хора от района.
По неофициална информация един от цеховете е бил напълно разрушен. Кметът на Трявна Денчо Минев съобщи, че първоначално се е запалил камион, след което са последвали взривове в част от складовете. Вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че инцидентът е възникнал по време на работния процес и по предварителни данни причината по-скоро е вътрешна.
Заради опасения от задимяване и замърсяване на въздуха местните власти призоваха жителите да затворят прозорците си, да не излизат навън и при необходимост да използват предпазни маски.
„ЕМКО“, собственост на бизнесмена Емилиян Гебрев, съобщи, че инцидентът е възникнал около 10:30 часа и според компанията причината не е човешка грешка. От дружеството припомнят за подобни случаи в свои складови бази през 2011, 2022 и 2023 г., както и при други производители на отбранителна продукция, като посочват, че разследванията им досега не са дали резултат.
Междувременно Окръжната прокуратура в Габрово започна разследване. Вече се разпитват очевидци, а районът остава отцепен. След обезопасяването му ще бъде извършен оглед, ще бъде иззета документацията за склада и съхраняваните материали и ще бъдат назначени експертизи, които да установят причината за пожара и размера на щетите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А за
Коментиран от #23
16:38 10.08.2026
2 Пич
16:39 10.08.2026
3 АБЕ
16:39 10.08.2026
4 Не бе
16:39 10.08.2026
5 Иван
16:40 10.08.2026
6 Цвете
16:41 10.08.2026
7 Петрохан
Коментиран от #10, #18
16:42 10.08.2026
8 Двеми ми на
16:42 10.08.2026
9 Сатана Z
16:42 10.08.2026
10 Няма
До коментар #7 от "Петрохан":Който ги е убил не си признава.
16:43 10.08.2026
11 Фори
16:44 10.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Цвете
16:45 10.08.2026
15 българина
16:45 10.08.2026
16 Инспектор Дюдю
16:47 10.08.2026
17 Много
16:49 10.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Горски
16:50 10.08.2026
20 kоkорчо 💋🍌
16:53 10.08.2026
21 не се сети дерменжийката да отбележи
и че не изключват разработки че Русия е виновна пак
16:54 10.08.2026
22 българина
16:56 10.08.2026
23 тиквата съм
До коментар #1 от "А за":полетите до Дубай,има
за колеги с минимум 5 пълни чекмеджета
и да не забравят левовете още ги обменят в бнб
16:56 10.08.2026
24 Калмук
17:00 10.08.2026
25 Феномен
17:00 10.08.2026
26 Пламен
Коментиран от #32
17:02 10.08.2026
27 Георги
17:04 10.08.2026
28 Неоспорим факт
17:07 10.08.2026
29 ЕДГАР КЕЙСИ
17:08 10.08.2026
30 Истината
17:09 10.08.2026
31 Да, чака специално писмо от
17:10 10.08.2026
32 Погледна
До коментар #26 от "Пламен":значката на сакото му, тя е на американското правосъдието. После пак говори, чий агент е.
17:10 10.08.2026
33 Експерт
17:11 10.08.2026
34 Вземете повече, яйца, развалена риба,
Коментиран от #36
17:12 10.08.2026
35 Странно
17:16 10.08.2026
36 Яйцата,рибата и доматите са скъпи
До коментар #34 от "Вземете повече, яйца, развалена риба,":Най-добре с л@йна.
17:17 10.08.2026
37 Гост
А, защо не иска и Русия да каже?
У нас е пълно с руски агенти,но няма намеса!?
17:24 10.08.2026
38 Фют
17:25 10.08.2026
39 Излъгано Путинистче фъргало за Крадев
17:26 10.08.2026
40 Интересно
17:33 10.08.2026
41 1232
17:38 10.08.2026
42 Джержински
17:41 10.08.2026
43 Хубаво де ,
17:42 10.08.2026
44 Другари
17:47 10.08.2026
45 Демерджо
17:51 10.08.2026
46 Рамбо
17:58 10.08.2026
47 КуФТЕ еб..НО
17:58 10.08.2026
48 Дън Бай
17:59 10.08.2026
49 Те Сами Ще Се !
Защо имп Е ?
Чужда Намеса ?
18:08 10.08.2026
50 Сзо
18:32 10.08.2026
51 Фют
18:33 10.08.2026
52 ОБЕКТИВНИЯ
намеса !За кой път става инцидент !Същото важи според мен и за "украинския" дрон ! Чак толкова много да се "заблуди!
19:11 10.08.2026
53 Карък
21:49 10.08.2026