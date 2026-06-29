Локомотив Пловдив с нови попълнения в треньорския щаб

Локомотив Пловдив стартира лятото с амбициозни промени в спортно-техническия си екип. Клубът официално приветства две нови имена, които ще се грижат за физическата подготовка на отбора – добре познатия на феновете Ангел Павлов и румънския специалист Чиприан Моску. Двамата ще работят рамо до рамо с наставника Душан Косич, като целта е да изведат "черно-белите" на ново ниво през предстоящия сезон.

След двугодишна пауза, Ангел Павлов отново облича екипа на Локомотив Пловдив. Той вече е доказал професионализма си в клуба, като бе част от щаба на Любослав Пенев. Освен това, Павлов е натрупал ценен опит в редица български отбори, сред които Локомотив София, Беласица, Дунав и Спартак Варна.

Към екипа се присъединява и Чиприан Моску – румънски кондиционен треньор с впечатляваща визитка. Моску е работил в редица престижни клубове извън родината си, сред които Клуж, Газиантеп, Рапид Букурещ, както и в отборите на Ал-Шабаб и Ал-Раед. С богатия си международен опит, той ще внесе нови методи и свежи идеи в подготовката на "смърфовете".

В същото време, помощник-треньорът Денис Омерагич удължи договора си с Локомотив Пловдив и ще продължи да работи под ръководството на Душан Косич още една година. Словенецът се присъедини към клуба през миналото лято и бързо се превърна в ключова фигура в треньорския щаб.