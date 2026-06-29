Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Локомотив Пловдив с нови попълнения в треньорския щаб

Локомотив Пловдив с нови попълнения в треньорския щаб

29 Юни, 2026 18:20 502 0

  • локомотив пловдив-
  • лятото-
  • промени-
  • ангел павлов-
  • чиприан моску-
  • душан косич-
  • денис омерагич

Павлов се завръща, Моску пристига от Румъния

Локомотив Пловдив с нови попълнения в треньорския щаб - 1
Снимка: Локомотив Пловдив
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив Пловдив стартира лятото с амбициозни промени в спортно-техническия си екип. Клубът официално приветства две нови имена, които ще се грижат за физическата подготовка на отбора – добре познатия на феновете Ангел Павлов и румънския специалист Чиприан Моску. Двамата ще работят рамо до рамо с наставника Душан Косич, като целта е да изведат "черно-белите" на ново ниво през предстоящия сезон.

След двугодишна пауза, Ангел Павлов отново облича екипа на Локомотив Пловдив. Той вече е доказал професионализма си в клуба, като бе част от щаба на Любослав Пенев. Освен това, Павлов е натрупал ценен опит в редица български отбори, сред които Локомотив София, Беласица, Дунав и Спартак Варна.

Към екипа се присъединява и Чиприан Моску – румънски кондиционен треньор с впечатляваща визитка. Моску е работил в редица престижни клубове извън родината си, сред които Клуж, Газиантеп, Рапид Букурещ, както и в отборите на Ал-Шабаб и Ал-Раед. С богатия си международен опит, той ще внесе нови методи и свежи идеи в подготовката на "смърфовете".

В същото време, помощник-треньорът Денис Омерагич удължи договора си с Локомотив Пловдив и ще продължи да работи под ръководството на Душан Косич още една година. Словенецът се присъедини към клуба през миналото лято и бързо се превърна в ключова фигура в треньорския щаб.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове