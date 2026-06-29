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Енцо Мареска официално пое кормилото на Манчестър Сити

Енцо Мареска официално пое кормилото на Манчестър Сити

29 Юни, 2026 17:03 509 0

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Италианският специалист се завръща на „Етихад“ с амбиция и опит

Енцо Мареска официално пое кормилото на Манчестър Сити - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити официално обяви назначаването на Енцо Мареска за старши треньор на първия отбор. 46-годишният италианец ще наследи легендарния Пеп Гуардиола, който изведе „гражданите“ до безброй успехи през последното десетилетие. С това решение клубът от „Етихад“ поставя началото на нова страница в своята история.

Мареска не е непознато лице за феновете на Манчестър Сити. През сезон 2022-2023 той бе дясната ръка на Гуардиола, а още по-рано – през 2021 година – изведе втория отбор на клуба до шампионската титла в местното първенство. Този опит му дава солидна основа и познания за вътрешната кухня на английския гранд.

Новият наставник на „гражданите“ подписа контракт за три години, като очакванията към него са високи.

След кратък престой начело на Челси, който приключи в началото на тази година, Мареска е готов да се впусне в ново предизвикателство и да надгради постигнатото от своя предшественик.

С назначаването на Мареска, Манчестър Сити демонстрира желание за свежи идеи и продължаване на победната си серия. Италианецът ще трябва да докаже, че може да се справи с високите очаквания и да изведе отбора към нови върхове както в Англия, така и на европейската сцена.


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