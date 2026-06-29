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Европейско първенство по волейбол за мъже под 22 години: България загуби от Италия на старта

Европейско първенство по волейбол за мъже под 22 години: България загуби от Италия на старта

29 Юни, 2026 17:28 424 0

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  • португалия

Родните волейболисти допуснаха загуба с 0:3 гейма

Европейско първенство по волейбол за мъже под 22 години: България загуби от Италия на старта - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италия победи България с 3:0 (28:26, 25:22, 25:20) на старта на Европейското първенство по волейбол за мъже под 22 години в Португалия. Нашите момчета се държаха много достойно срещу най-голямата световна сила и оказаха силен отпор.

В първия гейм България поведе с пет точки и притисна много сериозно „скуадра адзура“. Имахме дори геймбола, но италианците ги спасиха. Особено добро впечатление направи Жасмин Величков, който беше в първия тим на България в Лигата на нациите в Бразилия.

Във втората част Италия показа много силен начален удар. Съперникът стигна до 24:19 и се чувстваше победител. Но България направи три поредни точки. След това дълъг видеочелъндж даде успех на Италия.

В третата част съперникът беше най-категоричен и затвори мача. Пред нас са още два двубоя от групата срещу Франция и Чехия. Най-много точки от нашите направи Величков – 11. След него останаха Ериг Георгиев и Николай Иванов – по 10.


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