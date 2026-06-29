Европейско първенство по волейбол за мъже под 22 години: България загуби от Италия на старта

Италия победи България с 3:0 (28:26, 25:22, 25:20) на старта на Европейското първенство по волейбол за мъже под 22 години в Португалия. Нашите момчета се държаха много достойно срещу най-голямата световна сила и оказаха силен отпор.

В първия гейм България поведе с пет точки и притисна много сериозно „скуадра адзура“. Имахме дори геймбола, но италианците ги спасиха. Особено добро впечатление направи Жасмин Величков, който беше в първия тим на България в Лигата на нациите в Бразилия.

Във втората част Италия показа много силен начален удар. Съперникът стигна до 24:19 и се чувстваше победител. Но България направи три поредни точки. След това дълъг видеочелъндж даде успех на Италия.

В третата част съперникът беше най-категоричен и затвори мача. Пред нас са още два двубоя от групата срещу Франция и Чехия. Най-много точки от нашите направи Величков – 11. След него останаха Ериг Георгиев и Николай Иванов – по 10.