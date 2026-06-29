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Изненада в първия ден на Уимбълдън: Рубльов се сбогува след драматична петсетова битка

Изненада в първия ден на Уимбълдън: Рубльов се сбогува след драматична петсетова битка

29 Юни, 2026 17:19 649 0

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Руският ас не успя да преодолее квалификанта Сафиулин и напусна турнира още в първия кръг

Изненада в първия ден на Уимбълдън: Рубльов се сбогува след драматична петсетова битка - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Голямата изненада на тазгодишния Уимбълдън дойде още в първия кръг, където Андрей Рубльов, един от фаворитите и поставен под номер 12, преживя горчиво разочарование. Руският тенисист отстъпи след епичен двубой на своя сънародник и квалификант Роман Сафиулин – 4:6, 7:6(6), 6:3, 3:6, 6:7(12) в маратон, продължил близо четири часа.

Още от първия сет Сафиулин демонстрира хладнокръвие и стабилност на сервис, като не даде шанс на Рубльов да се възползва от второто му подаване. Във втората част двамата си размениха по един пробив, а в последвалия тайбрек Рубльов показа характер и изравни резултата. Третият сет премина под диктовката на поставения в схемата, който реализира ключов брейк и поведе в резултата.

Вместо да се пречупи, Сафиулин отговори с впечатляваща игра в четвъртия сет, като почти не допусна грешки на начален удар и върна интригата в мача. Петият сет се превърна в истински трилър – нито един от двамата не успя да пробие съперника си, а всичко се реши в драматичен шампионски тайбрек. Там Рубльов пропусна две възможности да затвори мача, а Сафиулин показа стоманени нерви и триумфира.

Във втория кръг Роман Сафиулин ще се изправи срещу нидерландеца Ботик ван де Зандсхулп, който елиминира американеца Александър Ковачевич с 6:3, 6:7(2), 6:4, 6:0.


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