Стефанос Циципас с ударен старт на Уимбълдън – следващото предизвикателство може да е Новак Джокович

Стефанос Циципас започна участието си на престижния турнир Уимбълдън с впечатляваща победа, която не остави никакви съмнения в превъзходството му. На корт №16 гръцкият тенисист буквално помете френския си съперник Юго Гастон, като го надигра с категоричното 6:1, 6:4, 6:2 само за 91 минути.

От началото на срещата Циципас демонстрира защо е сред фаворитите на турнира. В първия сет бившият финалист от Australian Open и „Ролан Гарос“ показа завидна ефективност – реализира 82% от точките на първи сервис и бе безгрешен на втори. Два пробива в подаването на Гастон бързо наклониха везните в негова полза. Във втората част гръцкият ас продължи да диктува темпото, като спечели впечатляващите 93% от точките на първи сервис и добави още един брейк към актива си. Третият сет бе само формалност – Циципас затвори мача с още два пробива и стабилна игра на начален удар.

След този убедителен успех, Стефанос Циципас вече гледа напред към втория кръг, където ще срещне победителя от двубоя между Новак Джокович и Йибин Ву. Срещата между сърбина и китаеца е насрочена за тази вечер след 21:00 часа българско време и със сигурност ще определи интригуващ съперник за гръцкия тенисист.