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Арина Сабаленка с бърз старт на Уимбълдън: Светкавична победа за по-малко от час и половина

Арина Сабаленка с бърз старт на Уимбълдън: Светкавична победа за по-малко от час и половина

29 Юни, 2026 21:38 486 1

  • арина сабаленка-
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  • централен корт-
  • лондон

Беларуската звезда демонстрира класа и мощ на Централния корт

Арина Сабаленка с бърз старт на Уимбълдън: Светкавична победа за по-малко от час и половина - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Отлично начало за Арина Сабаленка на тазгодишния Уимбълдън! Световната номер едно не остави никакви шансове на сръбската тенисистка Теодора Костович, като я победи категорично с 6:2, 6:3 само за 65 минути игра на престижния Централен корт в Лондон.

В първите минути Сабаленка наложи темпото и показа защо е лидер в световната ранглиста. С впечатляващите 88% спечелени точки на първи сервис и два пробива, тя не остави никакво съмнение в превъзходството си. Костович се опита да се противопостави, но беларускинята бе безпощадна и не ѝ позволи да намери ритъма си.

Във втория сет Арина продължи да диктува събитията на корта. С 77% ефективност на първи сервис и цели три пробива, тя затвори мача с лекота, допускайки само един пробив в своята игра. Сръбкинята не успя да намери отговор на мощните удари и агресивния стил на Сабаленка.

Във втория кръг Арина Сабаленка ще се изправи срещу американката Макартни Кеслър, която впечатли с категорична победа над украинката Олександра Олийникова, не ѝ даде нито един гейм и показа, че също е в отлична форма.


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