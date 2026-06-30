Майката на Кристиано Роналдо с вдъхновяващо обръщение: „Израснахме от нищото, но днес сме непобедими“

Долореш Авейро – майката на футболната икона Кристиано Роналдо – сподели прочувствено послание в защита на своя син. Португалската звезда отново е в центъра на вниманието по време на Мондиал 2026, а думите на майка му докоснаха сърцата на милиони фенове по света.

След като Португалия завърши 0:0 срещу Колумбия в последния си мач от груповата фаза, част от португалските запалянковци започнаха да поставят под въпрос мястото на 41-годишния капитан в стартовия състав. Въпреки бурята от мнения и съмнения, Долореш не пропусна да напомни за дългия и изпълнен с предизвикателства път, който семейството им е изминало.

В своето послание Долореш Авейро сподели: „Да бъда майка на човек, който пише история и вдъхновява поколения, е най-големият дар, който съдбата ми е поднесла. Понякога се налагаше да взимам трудни решения, но те бяха неизбежни. Липсата на опит никога не надделя над майчинския ми инстинкт. Започнахме от нулата и продължаваме напред – по-силни от всякога. Ще вървим заедно до самия край.“

Въпреки противоречивите оценки за представянето си на световното първенство, Кристиано Роналдо продължава да чупи рекорди. В мача срещу Узбекистан той реализира два гола и официално се превърна в най-резултатния португалски футболист в историята на световните първенства, изпреварвайки легендарния Еузебио.