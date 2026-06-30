Майката на Кристиано Роналдо с вдъхновяващо обръщение: „Израснахме от нищото, но днес сме непобедими“

Долореш Авейро – майката на футболната икона Кристиано Роналдо – сподели прочувствено послание в защита на своя син. Португалската звезда отново е в центъра на вниманието по време на Мондиал 2026, а думите на майка му докоснаха сърцата на милиони фенове по света.
След като Португалия завърши 0:0 срещу Колумбия в последния си мач от груповата фаза, част от португалските запалянковци започнаха да поставят под въпрос мястото на 41-годишния капитан в стартовия състав. Въпреки бурята от мнения и съмнения, Долореш не пропусна да напомни за дългия и изпълнен с предизвикателства път, който семейството им е изминало.
В своето послание Долореш Авейро сподели: „Да бъда майка на човек, който пише история и вдъхновява поколения, е най-големият дар, който съдбата ми е поднесла. Понякога се налагаше да взимам трудни решения, но те бяха неизбежни. Липсата на опит никога не надделя над майчинския ми инстинкт. Започнахме от нулата и продължаваме напред – по-силни от всякога. Ще вървим заедно до самия край.“
Въпреки противоречивите оценки за представянето си на световното първенство, Кристиано Роналдо продължава да чупи рекорди. В мача срещу Узбекистан той реализира два гола и официално се превърна в най-резултатния португалски футболист в историята на световните първенства, изпреварвайки легендарния Еузебио.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софийски селянин,
Срещу Господ и Свети Петър не може да излезете,те ще ви приберат без милионите..
За сега никой не е победил смъртта..
17:34 30.06.2026
2 То е ясно
17:35 30.06.2026
3 Тая, може да е била
17:41 30.06.2026
4 Уважение към вас като майка.....
Ако искате да се радвате ще го поканим срещу продимченския гъше перо стадион трето разряден и ще го приветстваме с бира и кебапчета а той ще се усмихва и ще бъде най-доволен.
17:42 30.06.2026
5 Герги
17:57 30.06.2026
6 Дзак
18:23 30.06.2026
7 Айляк
Че и сестрите му не остават по-назад, напротив - по-гръмогласни са и от Опра Уинфри:))
Уважително е, че фамилията се е измъкнала от нищетата. Това е огромно постижение.
Но трябва и малко скромност, щото иначе започват да прозират комплекси от трудното минало.
Но което е най-лошото - с подобни изказвания съществува опасност и от мания за величие.
А така се предизвиква съдбата.
И тогава Той отгоре, ако реши, пак набързо сваля на земята.
Иначе си е тяхна, фамилна работа, да говорят каквото си искат, не са ми в къщата:)
18:50 30.06.2026