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Майката на Кристиано Роналдо с вдъхновяващо обръщение: „Израснахме от нищото, но днес сме непобедими“

Майката на Кристиано Роналдо с вдъхновяващо обръщение: „Израснахме от нищото, но днес сме непобедими“

30 Юни, 2026 17:26 718 7

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Долореш Авейро защити сина си след критиките на феновете и припомни трудния път към върха

Майката на Кристиано Роналдо с вдъхновяващо обръщение: „Израснахме от нищото, но днес сме непобедими“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Долореш Авейро – майката на футболната икона Кристиано Роналдо – сподели прочувствено послание в защита на своя син. Португалската звезда отново е в центъра на вниманието по време на Мондиал 2026, а думите на майка му докоснаха сърцата на милиони фенове по света.

След като Португалия завърши 0:0 срещу Колумбия в последния си мач от груповата фаза, част от португалските запалянковци започнаха да поставят под въпрос мястото на 41-годишния капитан в стартовия състав. Въпреки бурята от мнения и съмнения, Долореш не пропусна да напомни за дългия и изпълнен с предизвикателства път, който семейството им е изминало.

В своето послание Долореш Авейро сподели: „Да бъда майка на човек, който пише история и вдъхновява поколения, е най-големият дар, който съдбата ми е поднесла. Понякога се налагаше да взимам трудни решения, но те бяха неизбежни. Липсата на опит никога не надделя над майчинския ми инстинкт. Започнахме от нулата и продължаваме напред – по-силни от всякога. Ще вървим заедно до самия край.“

Въпреки противоречивите оценки за представянето си на световното първенство, Кристиано Роналдо продължава да чупи рекорди. В мача срещу Узбекистан той реализира два гола и официално се превърна в най-резултатния португалски футболист в историята на световните първенства, изпреварвайки легендарния Еузебио.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софийски селянин,

    4 2 Отговор
    А тук не позна проста майко на Роналдо..
    Срещу Господ и Свети Петър не може да излезете,те ще ви приберат без милионите..
    За сега никой не е победил смъртта..

    17:34 30.06.2026

  • 2 То е ясно

    1 8 Отговор
    Роналдо е човека, отбор. Меси табуретка на гюме.

    17:35 30.06.2026

  • 3 Тая, може да е била

    3 1 Отговор
    Бедна и да е страдала, но сега е не по-малко нагла от сина си! Щели да вървят заедно до края - ами, вървете, ако искате на кучето в бъза, само не си мислете, че и мие трябва да дойдем с вас! В момента синът й е съвсем посредствен, но целият португалски отбор трябва да играе, само за да може той да си подобрява рекордите! А, това, че заради лошата му игра Португалия ще отпадне - това бабата хич не я интересува!

    17:41 30.06.2026

  • 4 Уважение към вас като майка.....

    4 1 Отговор
    .....но синът ви е леке и унищожава собствения си отбор. Не трябва да гледа в екрана дали камерата предава само него а топката и да участва в играта. Никой не му е длъжен да му пуска пасове след като некадърен и няма да вкара гол срещу голям отбор.
    Ако искате да се радвате ще го поканим срещу продимченския гъше перо стадион трето разряден и ще го приветстваме с бира и кебапчета а той ще се усмихва и ще бъде най-доволен.

    17:42 30.06.2026

  • 5 Герги

    3 1 Отговор
    Хайде португесата да не лежи на лаврите на сина си...по кротко

    17:57 30.06.2026

  • 6 Дзак

    0 0 Отговор
    Браво на тях!

    18:23 30.06.2026

  • 7 Айляк

    0 0 Отговор
    Не помня някой от големите футболисти майка му да е с толкова много на брой публични изказвания из ведии, соц. платформи и т.н...
    Че и сестрите му не остават по-назад, напротив - по-гръмогласни са и от Опра Уинфри:))
    Уважително е, че фамилията се е измъкнала от нищетата. Това е огромно постижение.
    Но трябва и малко скромност, щото иначе започват да прозират комплекси от трудното минало.
    Но което е най-лошото - с подобни изказвания съществува опасност и от мания за величие.
    А така се предизвиква съдбата.
    И тогава Той отгоре, ако реши, пак набързо сваля на земята.
    Иначе си е тяхна, фамилна работа, да говорят каквото си искат, не са ми в къщата:)

    18:50 30.06.2026

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