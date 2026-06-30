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Тотнъм спечели битката с Манчестър Юнайтед за Матеуш Фернандеш

Тотнъм спечели битката с Манчестър Юнайтед за Матеуш Фернандеш

30 Юни, 2026 21:50 535 0

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Лондонският клуб осъществи впечатляващ трансферен удар за близо 100 милиона евро

Тотнъм спечели битката с Манчестър Юнайтед за Матеуш Фернандеш - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Тотнъм Хотспър успя да привлече португалския полузащитник Матеуш Фернандеш от Уест Хем Юнайтед. Сделката, оценена на внушителните 85 милиона паунда (почти 100 милиона евро), бе потвърдена от водещи футболни журналисти като Фабрицио Романо, Дейвид Орнстийн и Флориан Плетенберг.

Въпреки сериозния интерес и продължителните преговори от страна на Манчестър Юнайтед, "шпорите" надделяха в наддаването, предлагайки по-атрактивни условия както на Уест Хем, така и на самия футболист. Така "червените дяволи" ще трябва да пренасочат усилията си към други трансферни цели, след като Фернандеш избра да облече бялата фланелка на Тотнъм.

Ливърпул и испанският колос Реал Мадрид също следяха изявите на Фернандеш, но в крайна сметка Тотнъм и Манчестър Юнайтед останаха основните претенденти за неговите услуги.

След като Уест Хем изпадна от Висшата лига и ще се състезава в Чемпиъншип през следващия сезон, Фернандеш потърси ново предизвикателство. През изминалата кампания той записа 36 мача, в които реализира три гола и подаде за още четири. Само преди година "чуковете" го привлякоха от Саутхемптън срещу 44 милиона евро, а сега ще получат двойно повече за своята звезда.


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