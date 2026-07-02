Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Никола Цолов ще тества болид от Формула 1 с отбора на Рейсинг Булс

Никола Цолов ще тества болид от Формула 1 с отбора на Рейсинг Булс

2 Юли, 2026 12:28 758 1

  • никола цолов-
  • формула 2-
  • формула 1-
  • спорт

Българският талант от Формула 2 ще натрупа нужните километри за бъдещо участие в свободна тренировка във F1

Никола Цолов ще тества болид от Формула 1 с отбора на Рейсинг Булс - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският пилот Никола Цолов, който се състезава във Формула 2, ще проведе тест с болид от Формула 1 на Рейсинг Булс през есента. Изпитанието е част от програмата TPC, която позволява млади пилоти да тестват автомобили от F1, използвани преди минимум два сезона, за да се подготвят за евентуален дебют в световния шампионат.

Новината беше потвърдена от главния изпълнителен директор на тима Петер Байер, който обясни, че тестът е необходим, за да може Цолов да събере нужните километри за участие в свободна тренировка във Формула 1. По думите му планът е това да се случи през есента.

По-рано тази година Байер опроверга слуховете, разпространени от испанското издание Soy Motor, че Цолов ще замени Лиам Лоусън в Рейсинг Булс през следващия сезон. От тима са потърсили източника на информацията, но не са получили отговор, а от лагера на българския пилот категорично отричат да имат връзка със спекулациите.

Междувременно Никола Цолов продължава битката за титлата във Формула 2 в първия си пълен сезон, като вече има четири победи и изостава само с две точки от лидера в класирането Габриеле Мини.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пожелавам му УСПЕХ ....

    4 1 Отговор
    ... и да смаже конкуренцията , а $$$$ сами ще потекат !

    12:42 02.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове