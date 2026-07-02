Никола Цолов ще тества болид от Формула 1 с отбора на Рейсинг Булс

Българският пилот Никола Цолов, който се състезава във Формула 2, ще проведе тест с болид от Формула 1 на Рейсинг Булс през есента. Изпитанието е част от програмата TPC, която позволява млади пилоти да тестват автомобили от F1, използвани преди минимум два сезона, за да се подготвят за евентуален дебют в световния шампионат.

Новината беше потвърдена от главния изпълнителен директор на тима Петер Байер, който обясни, че тестът е необходим, за да може Цолов да събере нужните километри за участие в свободна тренировка във Формула 1. По думите му планът е това да се случи през есента.

По-рано тази година Байер опроверга слуховете, разпространени от испанското издание Soy Motor, че Цолов ще замени Лиам Лоусън в Рейсинг Булс през следващия сезон. От тима са потърсили източника на информацията, но не са получили отговор, а от лагера на българския пилот категорично отричат да имат връзка със спекулациите.

Междувременно Никола Цолов продължава битката за титлата във Формула 2 в първия си пълен сезон, като вече има четири победи и изостава само с две точки от лидера в класирането Габриеле Мини.