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Карлос Насар изненада приятелката си с романтичен жест на Белмекен

Карлос Насар изненада приятелката си с романтичен жест на Белмекен

2 Юли, 2026 15:00 1 306 7

  • карлос насар-
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  • спорт-
  • вдигане на тежести-
  • щанги-
  • александра костадинова

Олимпийският шампион отпразнува рождения ден на Александра Костадинова с тържество, торта и заря

Карлос Насар изненада приятелката си с романтичен жест на Белмекен - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въпреки интензивната подготовка на високопланинската база „Белмекен“, олимпийският шампион по вдигане на тежести Карлос Насар намери време да организира специална изненада за рождения ден на своята приятелка Александра Костадинова.

Волейболистката, която неизменно подкрепя Насар и споделя всеки негов успех, навърши 23 години. По този повод Карлос подготви скромно, но изключително трогателно тържество в столовата на спортната база. В компанията на най-близките си приятели той поднесе на любимата си ягодова торта и огромен букет цветя.

Кулминацията на празника беше романтична заря, която направи вечерта още по-специална.

Под снимките от празненството Насар написа трогателно послание към Александра:
„Честит рожден ден! Пожелавам ти крепко здраве, много щастие и безброй поводи за усмивки… Радвам се, че си част от живота ми.“


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Може би

    9 7 Отговор
    Тази мома май е с объркани хормони има вид на травестит.

    15:09 02.07.2026

  • 2 Хипотетично

    4 1 Отговор
    А дамата и феновете очакват диамант!

    15:15 02.07.2026

  • 3 Хейт

    3 4 Отговор
    Тази е сляпа как се е хванала с този . Или е умна като спортист .

    15:19 02.07.2026

  • 4 Злоба

    3 2 Отговор
    И нас какво ни грее това .

    15:20 02.07.2026

  • 5 ☢️☢️☢️☢️

    1 4 Отговор
    Като чух името на този за пръв път помислих ,че става въпрос за чужд спортист , и се оказа вярно . Като пуснат рекламата с този веднага сменявам канала нали рекламира някаво си нещо . Може да ме плюете колкото искате ,но този за мен си е чужденец .

    Коментиран от #7

    15:36 02.07.2026

  • 6 Комунистите Иван Абаджиев

    0 1 Отговор
    Направи над 50 души европейски и световни шампиони.Скромни хора.
    Този лапач се бута навсякъде...

    15:47 02.07.2026

  • 7 Обаче

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "☢️☢️☢️☢️":

    ти си никой а той е някой. Той е прославил България и е милионер, млад, здрав и с готина мадама и дори не подозира че ти съществуваш в някоя панелка и че сменяш каналите

    15:54 02.07.2026

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