Карлос Насар изненада приятелката си с романтичен жест на Белмекен

Въпреки интензивната подготовка на високопланинската база „Белмекен“, олимпийският шампион по вдигане на тежести Карлос Насар намери време да организира специална изненада за рождения ден на своята приятелка Александра Костадинова.

Волейболистката, която неизменно подкрепя Насар и споделя всеки негов успех, навърши 23 години. По този повод Карлос подготви скромно, но изключително трогателно тържество в столовата на спортната база. В компанията на най-близките си приятели той поднесе на любимата си ягодова торта и огромен букет цветя.

Кулминацията на празника беше романтична заря, която направи вечерта още по-специална.

Под снимките от празненството Насар написа трогателно послание към Александра:

„Честит рожден ден! Пожелавам ти крепко здраве, много щастие и безброй поводи за усмивки… Радвам се, че си част от живота ми.“