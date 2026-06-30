Александър Василев с обрат в първия кръг на ATP Challenger 50 в Троа

Александър Василев се класира за втория кръг на тенис турнира на клей от сериите ATP Challenger 50 в Троа (Франция) с награден фонд от 56 700 евро.

Българинът постигна впечатляващ обрат срещу германеца Кай Венелт и се наложи с 1:6, 6:1, 6:1 след час и 39 минути игра.

Василев започна трудно двубоя и загуби убедително първия сет. След това обаче коренно промени играта си, наложи пълен контрол върху събитията на корта и спечели следващите два сета, като отстъпи едва два гейма.



С успеха си българският национал си осигури четири точки за световната ранглиста и място във втория кръг на надпреварата.

Следващият съперник на Василев ще бъде Елиаким Кулибали (Кот д′Ивоар).