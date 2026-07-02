Новак Джокович не остави шансове на Стефанос Циципас

Новак Джокович се класира за третия кръг на “Уимбълдън”. Седемкратният шампион, който е поставен под номер 7, победи с 6:3, 6:4, 6:2 Стефанос Циципас.

Сърбинът не срещна трудности и в трите сета срещу гръцкия си опонент, който не можа да окаже сериозна съпротива на Централния корт.

Джокович, който ще играе за 20-и път в тази фаза на турнира, спаси общо пет точки за пробив за Циципас през целия двубой, продължил точно час и 40 минути.

Това е 13-ти успех в общо 15 двубоя за сръбския ас срещу Стефанос Циципас.

"Чувстваш се много щастлив, удовлетворен и радостен на корта, когато играеш по този начин. Набрах инерцията и просто се стремях към моите удари. Бях малко по-спокоен, с малко по-малко напрежение в главата", заяви Джокович в интервюто на корта след края на мача.

В следващия кръг сърбинът ще се изправи срещу номер 25 в схемата Артюр Риндеркнех. Французинът победи в три части с 6:4, 7:6(1), 6:3 американеца Мартин Дам.