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Световните медии, легенди и щабове са единодушни – „петлите“ демонстрираха плашеща класа

Световните медии, легенди и щабове са единодушни – „петлите“ демонстрираха плашеща класа

1 Юли, 2026 08:14, обновена 1 Юли, 2026 08:21 972 1

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Франция прегази Швеция с 3:0 по пътя към осминафиналите на Мондиала

Световните медии, легенди и щабове са единодушни – „петлите“ демонстрираха плашеща класа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Реакции на щабовете и треньорите

  • Греъм Потър (Селекционер на Швеция): Призна пълното превъзходство на съперника пред Yahoo Sports Сподели, че неговият отбор просто не е можел да издържи на темпото на Франция. Той подчерта, че за младия му състав това е важен урок за израстване, тъй като в тима има двуцифрен брой дебютанти на световни финали.
  • Дидие Дешан (Селекционер на Франция): Изрази задоволство от завръщането си на скамейката и похвали офанзивната мощ. Акцентира върху перфектния синхрон в атака и прецизността пред гола.

Коментари на футболисти и легенди

  • Гари Невил (Анализатор и легенда): В ефира на Sky Sports обяви, че Франция е „едно ниво над“ всички останали на турнира. Той сравни представянето на Килиан Мбапе с това на бразилския Роналдо в най-добрите му години, наричайки играта му „абсолютно ужасяваща за бранителите“.
  • Килиан Мбапе (Капитан на Франция): С двата си гола се доближи само на едно попадение от вечния рекорд на Лионел Меси на световни първенства. Съотборниците му отбелязаха в социалните мрежи, че той играе с невероятна лекота и се забавлява на терена.
  • Майкъл Олисе (Франция): Получи най-високите оценки от Yahoo Sports (9/10) за гениалните си асистенции и феноменалната задна ножица, която разтресе гредата през първото полувреме.

Световните медии

  • FOX Sports: Описа двубоя на „МетЛайф Стейдиъм“ като „демонстрация на задушаващо съвършенство“. Медията изтъкна статистиката от 25 френски удара срещу едва 4 за Швеция.
  • Boulevard Bulgaria: Посочи, че Франция е изнесла истински футболен урок на скандинавците. Тимът демонстрира „плашещо силен футбол“, който изпраща ясен сигнал към останалите претенденти за трофея.


САЩ
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