Световните медии, легенди и щабове са единодушни – „петлите“ демонстрираха плашеща класа

Норвегия триумфира над Кот д’Ивоар и се класира за осминафиналите – Холанд диша във врата на Меси

Норвегия надделя с 2:1 над коравия тим на Кот д’Ивоар и си осигури място сред най-добрите 16 на Световното първенство по футбол в Сев ...