Проф. Даниела Бобева: Приходите в бюджета са проблемът, а не дефицитът

Приходите в бюджета, които той трябва да разпределя, са проблемът на българската икономика, а не дефицитът. Това каза пред БНР финансистът и университетски преподавател проф. Даниела Бобева, бивш вицепремиер.
"За съжаление, цялата дискусия около Бюджет 2026 беше свързана не с макрорамката и с това как да се подобрят приходите, а върху това как да се разпределят едни пари, които са много ограничени и намаляват. Икономическият растеж тази година ще бъде по-нисък спрямо предишната", допълни тя.
По думите ѝ трябва да се правят буфери не само в бюджета на държавата, но и в личните ни бюджети и тези на фирмите:
"В света се водят войни, има много сериозни проблеми, нещата не се развиват добре, така че вече е крайно време да слезем на земята и да разберем, че икономическото ни поведение трябва да се промени".
Проф. Даниела Бобева подчерта, че външните шокове към икономиката са много сериозни, поради което трябва да се пренапишат и направят няколко неща, които могат да помогнат много: "От цените на горивата ще излезе голямото предизвикателство и за инфлацията. Крайно време е като потребители да се съобразяваме с цените на петрола и да намаляваме употребата, където можем, за да не стимулираме покачването им. Друго предизвикателство е, че имаме голям проблем с износа и външната конкурентоспособността на икономиката. Нашият търговски дефицит нараства главоломно, което ще упражни допълнителен натиск върху фиска и върху бюджетите на фирмите и върху техните разходи".
Продължаваме да развиваме една икономика, която не е достатъчно производителна, категорична беше тя: "От началото на годината имаме голям растеж на сектора на услугите, докато индустрията продължава да потъва. Най-голямо намаление има в добивната индустрия, причините са няколко, но едната е т.нар. зелен преход - декарбонизацията си има цена. Не успяваме да намерим изцяло декарбонизирани технологии за индустриите, които са в основата на българската икономика - за цимента, за стъклото и т.н. Възможно е с някакви облекчения - данъчни и неданъчни - да се подобрят условията за индустрията".
Проф. Бобева призова за повече патриотизъм по отношение на икономиката ни:
Това е много важно не само за следващия бюджет, но и като цяло, защото има политики и извън бюджета. Това трябва да бъде приоритетът на България. Ние си имаме хубави предприятия, които успяват дори в тези трудни условия, така че те трябва да бъдат подкрепени".
Не трябва да се отказваме от сектори в икономиката, а да дадем възможност да се развиват чрез различни инструменти за финансова помощ: "И те трябва да са в индустрията, не в туризма. Имаме нужда гръбнакът на икономиката да се поизправи. Нашата индустрия работи с 15% по-малък капацитет, отколкото средноевропейските. Този сектор наистина трябва да се поизправи и това трябва да стане с много концентрирани политики. ... Оцеляването е въпрос на стратегии и затова държавата трябва да помогне".
Според нея административна реформа трябва да се проведе, но след оценка на работното място на цели групи хора и тогава да се решава кои да бъдат махнати.
Правителството започна постепенно да води битката с лошите фискални практики и това трябва да бъде подкрепено, смята проф. Бобева.
"Бюджет 2027 трябва да бъде посветен на икономиката, а не на преразпределението", изтъкна тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в кратце
Коментиран от #26, #34
15:45 11.08.2026
2 данъците оформят приходите
15:47 11.08.2026
3 !!!?
Всички разбраха защо социЯЛИзма се разпадна, но само тази страинка не е разбрала !
Дано Запада се усети най-сетне и каже "баста" на тунеядците от бившия соцлагер, както навремето направи Горбачов !
Путлер ще ги оправи по брацки в "руския мир"...!!!?
15:48 11.08.2026
4 Цървул
Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 6,8 .
15:51 11.08.2026
5 глоги
15:51 11.08.2026
6 АБЕ
10-15 000 € СА СИ БАЯ РАЗХОД...
15:51 11.08.2026
7 Перо
Коментиран от #10, #18
15:52 11.08.2026
8 Демек
Ей тук ни каза професора.
Професоре, професоре.....
15:52 11.08.2026
9 миме
15:56 11.08.2026
10 ироней
До коментар #7 от "Перо":Сиромахомилството е сериозен национален порок.
Да разкулачим кулаците и с кооперативи да изградим светлото бъдеще за , както ги наричаш "улични бездомници".
15:59 11.08.2026
11 Хаха
Тая кака кой я направи "професор"!? Някое АОНСУ от соцвремето ли!?
Казва нещо като оня: "за бога братя, не купувайте"! Ами купуват бе, како!
Напук на теб по магазини, бензиностанции, магистрали, летища, хотели, ресторанти и т.н. се вият опашки, трафик, народ и кво да правиш.... От ДДС, акцизи, такси, мита и други се увеличават приходите за бюджета и не се сбъдват прогнозите ви за "дефицит". Стигнахте до там да убеждавате хората да "не купуват", само и само да няма приходи в бюджета, нЕма такова м...умие....
16:00 11.08.2026
12 Факт
16:00 11.08.2026
13 Като няма държава
16:00 11.08.2026
14 Мунчо Хвърчилков
16:03 11.08.2026
15 Абе
16:05 11.08.2026
16 Какви Приходи Търсиш ?
И Овехтли Стоки !
От Една Смачкана Икономика ?
Вътрешния Пазар Е смачкан !
От Прогресивна България !
А Външния !
Не ти Иска Боклуците !
Коментиран от #22
16:06 11.08.2026
17 Обратна логика
Социализма приключва тогава, когато свършат парите на другите(десните).М.Тачър.
16:07 11.08.2026
18 сенки от минало правителство
До коментар #7 от "Перо":В началото на 2007 година данъкът върху печалбата е намален на 10%, а от 1 януари 2008 е въведен плосък данък от 10% и върху доходите от правителството на С.Станишев.
Този филм с неплоските прогресивни данъци сме го гледали винаги до 2008г.
16:08 11.08.2026
19 Сарийски
Коментиран от #28
16:11 11.08.2026
20 Констатация
16:11 11.08.2026
21 дондьо 2026
16:12 11.08.2026
22 Остава Да ти поиска !
До коментар #16 от "Какви Приходи Търсиш ?":И Космическите Технологии !
Дето Ги Нямаш !
да видим Рундьо На кой ?
Ще Ги Продава ?
16:12 11.08.2026
23 Още от това
Коментиран от #37
16:14 11.08.2026
24 РАЗХОДИТЕ
ГАРГО!!!
16:15 11.08.2026
25 Вие спали ли сте докато сте учили финанс
16:15 11.08.2026
26 Не лельо, разходите са
До коментар #1 от "в кратце":Проблемът на бюжета е самият бюджет. А дълговете са ликвидация и фалит.Късай дипломата и ти !
16:17 11.08.2026
27 Академик Бобев
16:23 11.08.2026
28 Ааа нее
До коментар #19 от "Сарийски":Взимат се заеми и се прехвърлят на друг:))))
16:25 11.08.2026
29 Дани де Вито
16:31 11.08.2026
30 Ха "добър ден" бре мадам професоре!
16:33 11.08.2026
31 Демек
16:37 11.08.2026
32 Kaлпазанин
16:44 11.08.2026
33 орнитолог
16:55 11.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 трън
17:03 11.08.2026
36 ха, ха, ха...
Е добре де, от какво зависят приходите в Бюджета, не са ли пряко зависими от политиката и икономическите мерки на конкретно правителство? Защо при едни правителства приходите са едни и въпреки, че винаги са недостатъчни се вместватват в някакви разчети, а при други съвсем различни и винаги недостатъчни?
17:07 11.08.2026
37 корекция
До коментар #23 от "Още от това":АЕЦ-а в Козлодуй много отдавна се е изплатил, но ако чакш отново тока да стане 4 стотинки за киловат, няма да го дочакаш. Още 5 АЕЦ-а да построим пак ща плащаш ток като в съседните държави, а не според твоите доходи. Не цените са проблем, а доходите и затова във всички държави се борят за по високи доходи, а не за по ниски цени. Само България е единствената дето народа за 37 години още не може да го осъзнае и да си коригира мерника.
Коментиран от #45
17:17 11.08.2026
38 На калпав Разход
17:23 11.08.2026
39 българската "икономика"
17:55 11.08.2026
40 12345
Казва нещо като оня: "за бога братя, не купувайте"! Ами купуват бе, како!" външите заеми и банковите кредити наливат огромни пари и оттам е тая луда консумация, но в един момент ще изгорят всички и най вече здравата част, малкото спестители и реално работещи ,господин умник, с обратен знак
18:04 11.08.2026
41 След Като Пълниш !
На онзи Който не плаща Данъци !
Няма Как Да Имаш !
Приходи !
В Бюджета !
18:05 11.08.2026
42 Липсата На приходи !
Ти Какво Искаш ?
18:20 11.08.2026
43 икономическото ни поведение трябва да се
-------------------
Ами спрете да Крадете !
И Изплате Дължимото !
На Българските Граждани !
Защо Не Го Правите ?
18:23 11.08.2026
44 Прям
18:32 11.08.2026
45 Още от това
До коментар #37 от "корекция":Говорим за едно и също. Доходи ще има като има потенциал енергетика транспортна и комунилационна свързаност на най ценото ни местоположението. Демографията е най големия проблем сега и за в бъдеще
Коментиран от #48
18:33 11.08.2026
46 Гост
1. Дефицитът и приходите са свързани и обратно пропорционално. Със същата увереност можем да твърдим, че не са проблем приходите, а разходите.
2. Икономически растеж в условията на инфлация и никакво производство, е жалко понятие.
3. Как кореспондират новите служебни коли на министрите и депутатите със съветите за ограничено използване на петрол?
Коментиран от #47
18:41 11.08.2026
47 Прям
До коментар #46 от "Гост":Допълнение към точка 3. Депутатите да заменят сл.коли с тротинетки.
18:50 11.08.2026
48 Ха сега де...
До коментар #45 от "Още от това":А кой трябва да създаде условия за да бъде направено всичко това? Това е дело на назначените от народа управляващи, а задачата на народа е да не ги оставят нито за миг да бездействат или да шикалавят. Допусне ли се веднъж не народа, а политиците да водят хорото, битката е загубена. В България това стана традиция, а после защо сме били последни в цяла Европа по всички положителни показатели и първи по всички отрицателни.
18:58 11.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.