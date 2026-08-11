Проф. Даниела Бобева: Приходите в бюджета са проблемът, а не дефицитът

Приходите в бюджета, които той трябва да разпределя, са проблемът на българската икономика, а не дефицитът. Това каза пред БНР финансистът и университетски преподавател проф. Даниела Бобева, бивш вицепремиер.

"За съжаление, цялата дискусия около Бюджет 2026 беше свързана не с макрорамката и с това как да се подобрят приходите, а върху това как да се разпределят едни пари, които са много ограничени и намаляват. Икономическият растеж тази година ще бъде по-нисък спрямо предишната", допълни тя.

По думите ѝ трябва да се правят буфери не само в бюджета на държавата, но и в личните ни бюджети и тези на фирмите:

"В света се водят войни, има много сериозни проблеми, нещата не се развиват добре, така че вече е крайно време да слезем на земята и да разберем, че икономическото ни поведение трябва да се промени".

Проф. Даниела Бобева подчерта, че външните шокове към икономиката са много сериозни, поради което трябва да се пренапишат и направят няколко неща, които могат да помогнат много: "От цените на горивата ще излезе голямото предизвикателство и за инфлацията. Крайно време е като потребители да се съобразяваме с цените на петрола и да намаляваме употребата, където можем, за да не стимулираме покачването им. Друго предизвикателство е, че имаме голям проблем с износа и външната конкурентоспособността на икономиката. Нашият търговски дефицит нараства главоломно, което ще упражни допълнителен натиск върху фиска и върху бюджетите на фирмите и върху техните разходи".

Продължаваме да развиваме една икономика, която не е достатъчно производителна, категорична беше тя: "От началото на годината имаме голям растеж на сектора на услугите, докато индустрията продължава да потъва. Най-голямо намаление има в добивната индустрия, причините са няколко, но едната е т.нар. зелен преход - декарбонизацията си има цена. Не успяваме да намерим изцяло декарбонизирани технологии за индустриите, които са в основата на българската икономика - за цимента, за стъклото и т.н. Възможно е с някакви облекчения - данъчни и неданъчни - да се подобрят условията за индустрията".

Проф. Бобева призова за повече патриотизъм по отношение на икономиката ни:

Това е много важно не само за следващия бюджет, но и като цяло, защото има политики и извън бюджета. Това трябва да бъде приоритетът на България. Ние си имаме хубави предприятия, които успяват дори в тези трудни условия, така че те трябва да бъдат подкрепени".

Не трябва да се отказваме от сектори в икономиката, а да дадем възможност да се развиват чрез различни инструменти за финансова помощ: "И те трябва да са в индустрията, не в туризма. Имаме нужда гръбнакът на икономиката да се поизправи. Нашата индустрия работи с 15% по-малък капацитет, отколкото средноевропейските. Този сектор наистина трябва да се поизправи и това трябва да стане с много концентрирани политики. ... Оцеляването е въпрос на стратегии и затова държавата трябва да помогне".

Според нея административна реформа трябва да се проведе, но след оценка на работното място на цели групи хора и тогава да се решава кои да бъдат махнати.

Правителството започна постепенно да води битката с лошите фискални практики и това трябва да бъде подкрепено, смята проф. Бобева.

"Бюджет 2027 трябва да бъде посветен на икономиката, а не на преразпределението", изтъкна тя.