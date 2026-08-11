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Проф. Даниела Бобева: Приходите в бюджета са проблемът, а не дефицитът

Проф. Даниела Бобева: Приходите в бюджета са проблемът, а не дефицитът

11 Август, 2026 15:37 1 892 51

  • проф. даниела бобева-
  • бюджет-
  • приходи-
  • дефицит

По думите ѝ трябва да се правят буфери не само в бюджета на държавата, но и в личните ни бюджети и тези на фирмите

Проф. Даниела Бобева: Приходите в бюджета са проблемът, а не дефицитът - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Приходите в бюджета, които той трябва да разпределя, са проблемът на българската икономика, а не дефицитът. Това каза пред БНР финансистът и университетски преподавател проф. Даниела Бобева, бивш вицепремиер.

"За съжаление, цялата дискусия около Бюджет 2026 беше свързана не с макрорамката и с това как да се подобрят приходите, а върху това как да се разпределят едни пари, които са много ограничени и намаляват. Икономическият растеж тази година ще бъде по-нисък спрямо предишната", допълни тя.

По думите ѝ трябва да се правят буфери не само в бюджета на държавата, но и в личните ни бюджети и тези на фирмите:

"В света се водят войни, има много сериозни проблеми, нещата не се развиват добре, така че вече е крайно време да слезем на земята и да разберем, че икономическото ни поведение трябва да се промени".

Проф. Даниела Бобева подчерта, че външните шокове към икономиката са много сериозни, поради което трябва да се пренапишат и направят няколко неща, които могат да помогнат много: "От цените на горивата ще излезе голямото предизвикателство и за инфлацията. Крайно време е като потребители да се съобразяваме с цените на петрола и да намаляваме употребата, където можем, за да не стимулираме покачването им. Друго предизвикателство е, че имаме голям проблем с износа и външната конкурентоспособността на икономиката. Нашият търговски дефицит нараства главоломно, което ще упражни допълнителен натиск върху фиска и върху бюджетите на фирмите и върху техните разходи".

Продължаваме да развиваме една икономика, която не е достатъчно производителна, категорична беше тя: "От началото на годината имаме голям растеж на сектора на услугите, докато индустрията продължава да потъва. Най-голямо намаление има в добивната индустрия, причините са няколко, но едната е т.нар. зелен преход - декарбонизацията си има цена. Не успяваме да намерим изцяло декарбонизирани технологии за индустриите, които са в основата на българската икономика - за цимента, за стъклото и т.н. Възможно е с някакви облекчения - данъчни и неданъчни - да се подобрят условията за индустрията".

Проф. Бобева призова за повече патриотизъм по отношение на икономиката ни:

Това е много важно не само за следващия бюджет, но и като цяло, защото има политики и извън бюджета. Това трябва да бъде приоритетът на България. Ние си имаме хубави предприятия, които успяват дори в тези трудни условия, така че те трябва да бъдат подкрепени".

Не трябва да се отказваме от сектори в икономиката, а да дадем възможност да се развиват чрез различни инструменти за финансова помощ: "И те трябва да са в индустрията, не в туризма. Имаме нужда гръбнакът на икономиката да се поизправи. Нашата индустрия работи с 15% по-малък капацитет, отколкото средноевропейските. Този сектор наистина трябва да се поизправи и това трябва да стане с много концентрирани политики. ... Оцеляването е въпрос на стратегии и затова държавата трябва да помогне".

Според нея административна реформа трябва да се проведе, но след оценка на работното място на цели групи хора и тогава да се решава кои да бъдат махнати.

Правителството започна постепенно да води битката с лошите фискални практики и това трябва да бъде подкрепено, смята проф. Бобева.

"Бюджет 2027 трябва да бъде посветен на икономиката, а не на преразпределението", изтъкна тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    23 2 Отговор
    Приходите в бюджета почти няма,ако не са цигарите и шофьорските книжки.Проблемът е,че българската икономика почти не работи. Дефицитът оттам се поражда.

    Коментиран от #26, #34

    15:45 11.08.2026

  • 2 данъците оформят приходите

    11 2 Отговор
    За приходите в бюджета има решение още в предизборните обещания, че данъците ще съответстват на прогресивното име на управляващата партия.

    15:47 11.08.2026

  • 3 !!!?

    9 14 Отговор
    Постсоциалистически професор: Не е проблем че харча много, а че заплатата ми не стига...!!!

    Всички разбраха защо социЯЛИзма се разпадна, но само тази страинка не е разбрала !
    Дано Запада се усети най-сетне и каже "баста" на тунеядците от бившия соцлагер, както навремето направи Горбачов !
    Путлер ще ги оправи по брацки в "руския мир"...!!!?

    15:48 11.08.2026

  • 4 Цървул

    17 1 Отговор
    Точно това е проблема . Един да го каже най-сетне . Защото "бизнеса" и управляващи за нищо не стават .

    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 6,8 .

    15:51 11.08.2026

  • 5 глоги

    10 0 Отговор
    финансистКАТА и университетскА преподавателКА- проф. Даниела Бобева-бившА вицепремиерКА.

    15:51 11.08.2026

  • 6 АБЕ

    26 0 Отговор
    ТЕЗИ НАДУТИ ЗАПЛАТИ ОТ ПО
    10-15 000 € СА СИ БАЯ РАЗХОД...

    15:51 11.08.2026

  • 7 Перо

    19 3 Отговор
    За да се подобрят приходите първо трябва да се промени данъчната система, от плосък 10% данък към реципрочно облагане, както е в 97% от страните в света! Не може олигарх с милиардни печалби да се облага с еднакъв процент, наравно с бездомен уличник! Всички експерти го доказаха, а сегашния режим ще трупа дивиденти по заобиколни пътища от редовите граждани!

    Коментиран от #10, #18

    15:52 11.08.2026

  • 8 Демек

    16 0 Отговор
    Яяяяяяко да наливаме в бездънни алчни джобове на всевъзможни държавни хранилки, да раздаваме на 100 процента аванси на правилните, да ги идексираме всичките тези аванси когато тези първите 100 процента на 100 процента се окрадат...... и да мислим откъде още и още да дерем за приходи.
    Ей тук ни каза професора.
    Професоре, професоре.....

    15:52 11.08.2026

  • 9 миме

    8 3 Отговор
    сичките ПеПеДеБераси и педофили требе да бъдат набутани у Белене

    15:56 11.08.2026

  • 10 ироней

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Перо":

    Сиромахомилството е сериозен национален порок.
    Да разкулачим кулаците и с кооперативи да изградим светлото бъдеще за , както ги наричаш "улични бездомници".

    15:59 11.08.2026

  • 11 Хаха

    5 3 Отговор
    "Крайно време е като потребители да се съобразяваме с цените на петрола и да намаляваме употребата, където можем, за да не стимулираме покачването им."

    Тая кака кой я направи "професор"!? Някое АОНСУ от соцвремето ли!?
    Казва нещо като оня: "за бога братя, не купувайте"! Ами купуват бе, како!
    Напук на теб по магазини, бензиностанции, магистрали, летища, хотели, ресторанти и т.н. се вият опашки, трафик, народ и кво да правиш.... От ДДС, акцизи, такси, мита и други се увеличават приходите за бюджета и не се сбъдват прогнозите ви за "дефицит". Стигнахте до там да убеждавате хората да "не купуват", само и само да няма приходи в бюджета, нЕма такова м...умие....

    16:00 11.08.2026

  • 12 Факт

    16 0 Отговор
    С изкривена статистика, нищо не е вярно!Къде са милиардите от валутния борд

    16:00 11.08.2026

  • 13 Като няма държава

    13 1 Отговор
    и ни управляват лъжци и престъпници, какви приходи бе мадам. Фалираха територията заедно с блеещото стадо.

    16:00 11.08.2026

  • 14 Мунчо Хвърчилков

    9 0 Отговор
    Кожката по заобиколен начин съобщава за нов тлъст заем от Европа

    16:03 11.08.2026

  • 15 Абе

    8 1 Отговор
    Каквото и да правите без трепане няма да се оправят нещата, има много народ за чистене.

    16:05 11.08.2026

  • 16 Какви Приходи Търсиш ?

    4 0 Отговор
    От Остаряли !

    И Овехтли Стоки !

    От Една Смачкана Икономика ?

    Вътрешния Пазар Е смачкан !

    От Прогресивна България !

    А Външния !

    Не ти Иска Боклуците !

    Коментиран от #22

    16:06 11.08.2026

  • 17 Обратна логика

    4 2 Отговор
    Тая още не е разбрала че разходите винаги изяждат приходите колкото и да са те. Рано или късно идва МВФ и започва да вдига приходите чрез данъци и да реже социалните разходи, когато не може повече да се финансира дълг.
    Социализма приключва тогава, когато свършат парите на другите(десните).М.Тачър.

    16:07 11.08.2026

  • 18 сенки от минало правителство

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Перо":

    В началото на 2007 година данъкът върху печалбата е намален на 10%, а от 1 януари 2008 е въведен плосък данък от 10% и върху доходите от правителството на С.Станишев.
    Този филм с неплоските прогресивни данъци сме го гледали винаги до 2008г.

    16:08 11.08.2026

  • 19 Сарийски

    13 0 Отговор
    Като няма приходи,се режат разходите.Учи се още в първи курс в икономическите институти.

    Коментиран от #28

    16:11 11.08.2026

  • 20 Констатация

    7 2 Отговор
    Леле мале!!!! Кво рече тая лелкъ??? Мъ, лелке, Дефицита се обуславя от Липсата на Приходи у Бюджета!!!! Кой и как ти е дал Ддипломата, мъ!? Че, и преподавател на туй отгоре!!!! Тежко ни и горко с такива "специалисти"!!!

    16:11 11.08.2026

  • 21 дондьо 2026

    5 2 Отговор
    язък за дипломата! нещо обърна приказката! май защитава новите!

    16:12 11.08.2026

  • 22 Остава Да ти поиска !

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Какви Приходи Търсиш ?":

    И Космическите Технологии !

    Дето Ги Нямаш !

    да видим Рундьо На кой ?

    Ще Ги Продава ?

    16:12 11.08.2026

  • 23 Още от това

    5 0 Отговор
    За чии е тая декарбонизация като някой лица палят гуми за едни телове а други държави с тонове изгарят а ние мухи лапаме. Ние имаме тъпи политици. Затриха реакторите в Козлодуй. После Бойко спря Белене. Загубихме делото и платихме реакторите. Иначе централата вече трябваше да работи и да се е изплатила После тъпата зелена сделка. Южен поток, и още много. 10 безмислени избори. Това за политиците. А за бизнесмените оня Велев дето някой милиционер сигурно му е дърпал ушите като пионерче защото се е втренчил в МВР и според него ниската ефективност на труда н работниците, а не виждат слабата предприемчивост на техните членове предприемачи, които разчитат на субсидии от бюджета и поръчки. Затова няма развитие защото разчитат на бюджета. Хората си фгласуват с краката.

    Коментиран от #37

    16:14 11.08.2026

  • 24 РАЗХОДИТЕ

    5 1 Отговор
    А. НЕ. ПРИХОДИТЕ
    ГАРГО!!!

    16:15 11.08.2026

  • 25 Вие спали ли сте докато сте учили финанс

    3 0 Отговор
    При тази висока ИНФЛАЦИЯ да се говори за малък приход......Много ми приличате на ефбет,които на всеки залог ми намалят с 12% коефициентите си и пак не могат да ми вземат парите.бугар сте 90% мърлячи ,но има 9,99% които са толкова стойностни ,че си заслужават да бъда сред тях!

    16:15 11.08.2026

  • 26 Не лельо, разходите са

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "в кратце":

    Проблемът на бюжета е самият бюджет. А дълговете са ликвидация и фалит.Късай дипломата и ти !

    16:17 11.08.2026

  • 27 Академик Бобев

    4 0 Отговор
    Приходите са проблем,с харченето няма!

    16:23 11.08.2026

  • 28 Ааа нее

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "Сарийски":

    Взимат се заеми и се прехвърлят на друг:))))

    16:25 11.08.2026

  • 29 Дани де Вито

    4 0 Отговор
    Парите на другите!

    16:31 11.08.2026

  • 30 Ха "добър ден" бре мадам професоре!

    3 0 Отговор
    Ти направо откри Америка! И на мен така да знаеш не са ми проблем цените ами доходите. Нема доходи, а като нема доходи не мога да плащам и данъци сещаш се. Това пък с доходите не става някой да ми ги обяви в Държавен вестник и да излезе някой шеф на партия да ми обяви НАТО , ЕС ,ШЕНГЕН или Еврозона и просперитет ами трябва някой да ми ги плаща пък то нема и те това си е . Добре си го разбрала.

    16:33 11.08.2026

  • 31 Демек

    0 0 Отговор
    не е проблем да си похарчите парите,а да ги имате!Мъдро !

    16:37 11.08.2026

  • 32 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Аааа с парите от приходите къде са ,за укрия ли отидоха и Алино ,кога ще затваряме заведение без касов апарат на края на септември ли ??? С за корупция некой осъден и с конфискувано имущество ще доживеем ли да видим или да чакаме ежемесечно прайдове ,заплатите на такива като вас професори политици мениджъри шефове на болници ще дигаме ли пак ,и най важното кога ще теглим пак борчове от Ротшилд за да си живеете добре

    16:44 11.08.2026

  • 33 орнитолог

    0 0 Отговор
    Х0ди са нАспи и не го мисли бюджета!

    16:55 11.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 трън

    2 1 Отговор
    бобева е една от първите държавни служители която трябва да бъде уволнена и съкратена както заличена нейната длъжност отворени образовани държавни служители време е да бъдете съкратени..... аз имам малка фирма и скоро време най-вероятно ще стана суперпрестъпник или ще влезна дълбоко в сивата икономика ще се занимава с наркотици и всичко друго от което не може да ми събере данъци и да ако ме хвана ще си лежа в затвора за ваша сметка

    17:03 11.08.2026

  • 36 ха, ха, ха...

    4 0 Отговор
    "Приходите в бюджета са проблемът, а не дефицитът..."

    Е добре де, от какво зависят приходите в Бюджета, не са ли пряко зависими от политиката и икономическите мерки на конкретно правителство? Защо при едни правителства приходите са едни и въпреки, че винаги са недостатъчни се вместватват в някакви разчети, а при други съвсем различни и винаги недостатъчни?

    17:07 11.08.2026

  • 37 корекция

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Още от това":

    АЕЦ-а в Козлодуй много отдавна се е изплатил, но ако чакш отново тока да стане 4 стотинки за киловат, няма да го дочакаш. Още 5 АЕЦ-а да построим пак ща плащаш ток като в съседните държави, а не според твоите доходи. Не цените са проблем, а доходите и затова във всички държави се борят за по високи доходи, а не за по ниски цени. Само България е единствената дето народа за 37 години още не може да го осъзнае и да си коригира мерника.

    Коментиран от #45

    17:17 11.08.2026

  • 38 На калпав Разход

    1 1 Отговор
    На калпав Разход Приходът е виновен!!!!!!!!!!

    17:23 11.08.2026

  • 39 българската "икономика"

    1 0 Отговор
    гепене на данъци такси евросубсидии и раздаване на наши хора от бкп..

    17:55 11.08.2026

  • 40 12345

    0 0 Отговор
    Тая кака кой я направи "професор"!? Някое АОНСУ от соцвремето ли!?
    Казва нещо като оня: "за бога братя, не купувайте"! Ами купуват бе, како!" външите заеми и банковите кредити наливат огромни пари и оттам е тая луда консумация, но в един момент ще изгорят всички и най вече здравата част, малкото спестители и реално работещи ,господин умник, с обратен знак

    18:04 11.08.2026

  • 41 След Като Пълниш !

    2 0 Отговор
    Само Касичката !

    На онзи Който не плаща Данъци !

    Няма Как Да Имаш !

    Приходи !

    В Бюджета !

    18:05 11.08.2026

  • 42 Липсата На приходи !

    2 0 Отговор
    Е Дефицита !

    Ти Какво Искаш ?

    18:20 11.08.2026

  • 43 икономическото ни поведение трябва да се

    1 0 Отговор
    Промени !

    -------------------

    Ами спрете да Крадете !

    И Изплате Дължимото !

    На Българските Граждани !

    Защо Не Го Правите ?

    18:23 11.08.2026

  • 44 Прям

    0 0 Отговор
    Когато системата на държавата е да върви по инерция и каквото стане, няма как да има развитие. Ще продължаваме да трупаме кредити докато ни дават и после кредиторите ни ще ни продадат.

    18:32 11.08.2026

  • 45 Още от това

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "корекция":

    Говорим за едно и също. Доходи ще има като има потенциал енергетика транспортна и комунилационна свързаност на най ценото ни местоположението. Демографията е най големия проблем сега и за в бъдеще

    Коментиран от #48

    18:33 11.08.2026

  • 46 Гост

    0 0 Отговор
    Толкова глупости е надрънкала, че се чудя откъде да я почна.
    1. Дефицитът и приходите са свързани и обратно пропорционално. Със същата увереност можем да твърдим, че не са проблем приходите, а разходите.
    2. Икономически растеж в условията на инфлация и никакво производство, е жалко понятие.
    3. Как кореспондират новите служебни коли на министрите и депутатите със съветите за ограничено използване на петрол?

    Коментиран от #47

    18:41 11.08.2026

  • 47 Прям

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Гост":

    Допълнение към точка 3. Депутатите да заменят сл.коли с тротинетки.

    18:50 11.08.2026

  • 48 Ха сега де...

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Още от това":

    А кой трябва да създаде условия за да бъде направено всичко това? Това е дело на назначените от народа управляващи, а задачата на народа е да не ги оставят нито за миг да бездействат или да шикалавят. Допусне ли се веднъж не народа, а политиците да водят хорото, битката е загубена. В България това стана традиция, а после защо сме били последни в цяла Европа по всички положителни показатели и първи по всички отрицателни.

    18:58 11.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

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