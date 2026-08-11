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Шампионска лига: Горещи реванши решават съдбата на Европа

Шампионска лига: Горещи реванши решават съдбата на Европа

11 Август, 2026 12:30 984 1

  • шампионска лига-
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  • реванши-
  • футбол

Левски брани крехък аванс в Казахстан, Будьо/Глимт и Юнион СГ в зрелищен сблъсък за място в плейофите на Шампионската лига

Шампионска лига: Горещи реванши решават съдбата на Европа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днешният 11 август предлага изключително драматични реванши от третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол.

Отборите излизат в решителни битки за класиране в следващата плейофна фаза, която ще определи последните участници в новия формат на турнира. Всички погледи на българските фенове са насочени към гостуването на родния шампион в Централна Азия.

Мисия в Казахстан: Левски София защитава преднината си срещу Кайрат

Българският първенец Левски София излиза в 18:00 часа българско време на "Туркестан Арена" за тежък реванш срещу местния Кайрат Алматы. В първия двубой в София "сините" успяха да измъкнат минимален аванс след победа с 1:0 на стадион „Георги Аспарухов“. Момчетата на Хулио Веласкес доминираха в първия мач, но сега в Казахстан ги очакват тежки климатични условия и огромна жега. Според спортните експерти, Левски има сериозен шанс за краен успех, но Кайрат вече доказа възможностите си на домашна сцена в предишния кръг.

Драмата в Норвегия: Будьо/Глимт срещу Юнион Синт Гилис след голово шоу

След невероятното равенство 3:3 в първия мач, норвежкият Будьо/Глимт приема белгийския Юнион Синт Гилис в един от най-непредсказуемите реванши от 19:00 часа българско време. Първата среща предложи истински голов трилър, а липсата на предимство в общия резултат гарантира открит и атакуващ футбол на стадион "Аспмира" в Норвегия. И двата тима имат амбиции за груповата фаза, но само един ще продължи към финалните плейофи през август.

Жестоки сблъсъци на Балканите и в Западна Европа

В Белград сръбският гранд Цървена звезда посреща Апоел Беер Шева в опит да заличи пасива си от 0:1 след първия мач. Тимът от Израел поднесе сериозна изненада преди седмица, но пред горещата публика на стадион "Райко Митич" домакините винаги играят с изключителен натиск.

Във Франция Олимпик Лион ще се опита да направи обрат срещу Спарта Прага, след като чешкият отбор спечели първата среща с 2:1. Фенербахче на Жозе Моуриньо изглежда с единия крак в следващия кръг, след като гостува на ШК Щурм в Грац с комфортен аванс от 2:0. Пълният комфорт е за Динамо Загреб, който превърна реванша си срещу Кауно Жалгирис в Литва в чиста формалност след разгромното 5:0 в Хърватия.

Нидерландският НЕК Неймеген и гръцкият Олимпиакос също започват от абсолютната нула, след като първият мач в Пирея завърши при скучно равенство 0:0.

Програма на най-интересните реванши в Шампионската лига днес (11 август):

  • 18:00 ч. Кайрат Алмати – Левски София (0:1 в първия мач)
  • 19:00 ч. Будьо/Глимт – Юнион Синт Гилис (3:3 в първия мач)
  • 20:30 ч. НЕК Неймеген – Олимпиакос (0:0 в първия мач)
  • 21:00 ч. Цървена звезда – Апоел Беер Шева (0:1 в първия мач)
  • 21:30 ч. ШК Щурм – Фенербахче (0:2 в първия мач)
  • 22:00 ч. Олимпик Лион – Спарта Прага (1:2 в първия мач)

Победителите от тези двойки ще си осигурят място в решителния плейофен кръг на Шампионската лига, докато отпадналите отбори ще продължат европейското си участие във втория по сила турнир – Лига Европа.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    1 0 Отговор
    Решават съдбата на Европа?!?!?!?

    13:26 11.08.2026

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