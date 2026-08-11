Договориха критериите за изчисляване на минималната работна заплата за 2027 г.

Изготвяне на нов механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, който да бъде приложен през 2027 г., обедини правителството и социалните партньори по време на първия кръг от преговори, който се проведе днес в Министерството на финансите.
В работната група участват вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, КНСБ, КТ „Подкрепа“, БСК, АИКБ, КРИБ и БТПП. В първото заседание се включиха и представители на Националния статистически институт.
Страните се договориха за прилагане на законоустановен модел за минимална работна заплата и се обединиха около критерии, които включват:
- покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот;
- общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение;
- темпа на растеж на работните заплати;
- дългосрочните равнища на производителността на труда в страната.
Участниците в срещата се споразумяха веднъж на четири години да се извършва оценка на адекватността на най-ниското възнаграждение за труд в страната.
„Необходимо е да разработим бързо и спешно механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, който да бъде съобразен с Директивата за адекватни минимални работни заплати в ЕС и Конвенция 131 на Международната организация на труда“, подчерта финансовият министър Гълъб Донев в началото на срещата.
„Всеки етап от процедурата на договаряне ще се консултира със синдикатите и работодателите“, допълни министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
Разговорите между представителите на държавата и социалните партньори по отношение начина на формиране на минималната работна заплата продължават.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Що народ
Коментиран от #13
15:38 11.08.2026
2 дедо Флашко
15:39 11.08.2026
3 Цървул
Коментиран от #5, #24
15:52 11.08.2026
4 Перо
15:59 11.08.2026
5 Перо
До коментар #3 от "Цървул":Даже спряха да коригират пенсиите на работещите пенсионери, а им прибират удръжките! Отново на пангара са работещите бедни!
16:01 11.08.2026
6 Кирчо и кокорчо
16:01 11.08.2026
7 "Веднъж на четири години"
Коментиран от #15
16:05 11.08.2026
8 "Кирчо и Кокорчо"
16:10 11.08.2026
9 Каква е олигарията ни - руска, ква да е
Ще дари ли кРадев Пловдивския панаир на почетния руски консул свинаря Гергов ?
Коментиран от #10
16:13 11.08.2026
10 Соломон
До коментар #9 от "Каква е олигарията ни - руска, ква да е":Ще,ще. Ще го дадат
16:23 11.08.2026
11 МРЗ Е Равно На Толкова !
Успееш !
Да Окраднеш !
16:26 11.08.2026
12 Експерт
16:27 11.08.2026
13 Голям смях
До коментар #1 от "Що народ":Това ли прочетохте от статията...
Коментиран от #18
16:29 11.08.2026
14 Щом Ша Йъ Веднъж На 4 Години !
Няма За Какво !
Да се Хъмкаме !
Да Работим !
Минаваме !
На Бартер !
Коментиран от #16
16:29 11.08.2026
15 ЛОШО е
До коментар #7 от ""Веднъж на четири години"":НЕ четете. КРИТЕРИИТЕ веднъж на 4 години.
16:31 11.08.2026
16 Никой не казва
До коментар #14 от "Щом Ша Йъ Веднъж На 4 Години !":Не четете....КРИТЕРИИТЕ, не заплатите....
Коментиран от #20
16:32 11.08.2026
17 Формила
16:32 11.08.2026
18 Това Е !
До коментар #13 от "Голям смях":Извода !
От Цялото !
16:33 11.08.2026
19 ОБЕКТИВНИЯ
Чудят се как да направят така ,че даим се работи без пари ! Виждат ,че закъсват за хора и пак си държат на тяхното !
Коментиран от #21
16:43 11.08.2026
20 Кат Ша Мъ Лъже !
До коментар #16 от "Никой не казва":Че Ми плаща !
И Аз Трябва да Го Лъжа !
Че му Работя !
16:44 11.08.2026
21 Не Плащаш !
До коментар #19 от "ОБЕКТИВНИЯ":Няма Да Ти Работя !
Търси Си Африканец !
За Моята Работа !
Успех !
16:46 11.08.2026
22 Никога,
16:48 11.08.2026
23 Олигархията !
Заплатата !
Да Ходи !
Да Го !
Духа !
Или Да Ходи !
Да Си Го !
Духа !
16:50 11.08.2026
24 Не разбирам,
До коментар #3 от "Цървул":след като не сте в час,защо коментирате?! Нищо от това,което пишеш не е истина!
Коментиран от #28
16:53 11.08.2026
25 ГЪЛАБА ИСКА ДА ВЪВЕДЕ РОБСКВОТО
17:34 11.08.2026
26 ДрайвингПлежър
Докато не ядат бой и правителство и бизнес и синдикати няма да стане!!!
За 4 години инфлацията може да скочи с 50%!!!
17:46 11.08.2026
27 тия окрадоха всичко
17:48 11.08.2026
28 истина е
До коментар #24 от "Не разбирам,":всичко краде и лъже!
17:49 11.08.2026
29 Гост
Коментиран от #30
18:43 11.08.2026
30 и никой
До коментар #29 от "Гост":НИЩО нито каза по въпроса нито някой направи нещо чакаме следващия повод който ще си измислят да разделят на половина...
18:45 11.08.2026
31 Анонимен
18:58 11.08.2026
32 Анонимен
19:01 11.08.2026