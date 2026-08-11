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Договориха критериите за изчисляване на минималната работна заплата за 2027 г.

Договориха критериите за изчисляване на минималната работна заплата за 2027 г.

11 Август, 2026 15:34 2 359 32

  • мтсп-
  • мрз-
  • наталия ефремова-
  • кнсб-
  • кт „подкрепа“-
  • бск-
  • аикб-
  • криб-
  • бтпп

В работната група участват вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, КНСБ, КТ „Подкрепа“, БСК, АИКБ, КРИБ и БТПП

Договориха критериите за изчисляване на минималната работна заплата за 2027 г. - 1
Снимка: МТСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изготвяне на нов механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, който да бъде приложен през 2027 г., обедини правителството и социалните партньори по време на първия кръг от преговори, който се проведе днес в Министерството на финансите.

В работната група участват вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, КНСБ, КТ „Подкрепа“, БСК, АИКБ, КРИБ и БТПП. В първото заседание се включиха и представители на Националния статистически институт.

Страните се договориха за прилагане на законоустановен модел за минимална работна заплата и се обединиха около критерии, които включват:

- покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот;

- общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение;

- темпа на растеж на работните заплати;

- дългосрочните равнища на производителността на труда в страната.

Участниците в срещата се споразумяха веднъж на четири години да се извършва оценка на адекватността на най-ниското възнаграждение за труд в страната.

„Необходимо е да разработим бързо и спешно механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, който да бъде съобразен с Директивата за адекватни минимални работни заплати в ЕС и Конвенция 131 на Международната организация на труда“, подчерта финансовият министър Гълъб Донев в началото на срещата.

„Всеки етап от процедурата на договаряне ще се консултира със синдикатите и работодателите“, допълни министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Разговорите между представителите на държавата и социалните партньори по отношение начина на формиране на минималната работна заплата продължават.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Що народ

    35 2 Отговор
    се подредил около масата и едно НИЩО от цялата работа !

    Коментиран от #13

    15:38 11.08.2026

  • 2 дедо Флашко

    25 6 Отговор
    Нищо няма да направят,пак ще е бедност до шия! В България не трябва да има минимална заплата! Всички доходи на хората са минимални. България е най-бедна на европейския континент!Защо натискат доходите на работещите люде да са в калта?!До кога България ще е беднячка?!

    15:39 11.08.2026

  • 3 Цървул

    18 7 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 6,8 .

    Коментиран от #5, #24

    15:52 11.08.2026

  • 4 Перо

    20 2 Отговор
    Отговорни за решението са двама души, а искащите пари и неотговарящи за нищо са 7 неправителствени организации! Който носи отговорност, той решава, а не паразитите на обществото: БГ синдикати и картелни организации! Като гледам и ЗКПЧ-то и финансов министър, нищо не разбира и е куфар там!

    15:59 11.08.2026

  • 5 Перо

    21 3 Отговор

    До коментар #3 от "Цървул":

    Даже спряха да коригират пенсиите на работещите пенсионери, а им прибират удръжките! Отново на пангара са работещите бедни!

    16:01 11.08.2026

  • 6 Кирчо и кокорчо

    17 3 Отговор
    И ние така уж договаряхме ма накрая само офшорката ни у Люксембург намаза

    16:01 11.08.2026

  • 7 "Веднъж на четири години"

    15 4 Отговор
    Хубавото е, че мунчите са пътници

    Коментиран от #15

    16:05 11.08.2026

  • 8 "Кирчо и Кокорчо"

    16 1 Отговор
    Колко дълбоко още трябва да им бръкне рундьото на зомбираните, за да се освестят. То бива заблуда ама чак толкова не бива. Изпукайте в мизерия щом не виждате кой ви лъгоги, а бляботите за офшорки.

    16:10 11.08.2026

  • 9 Каква е олигарията ни - руска, ква да е

    10 1 Отговор
    Цялото общество стои и чака решението на Гълъб Донев! Остават броени часове до развръзката!
    Ще дари ли кРадев Пловдивския панаир на почетния руски консул свинаря Гергов ?

    Коментиран от #10

    16:13 11.08.2026

  • 10 Соломон

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Каква е олигарията ни - руска, ква да е":

    Ще,ще. Ще го дадат

    16:23 11.08.2026

  • 11 МРЗ Е Равно На Толкова !

    3 0 Отговор
    На Колкото !

    Успееш !

    Да Окраднеш !

    16:26 11.08.2026

  • 12 Експерт

    6 0 Отговор
    30 х кофичка кисело мляко и половин хляб!

    16:27 11.08.2026

  • 13 Голям смях

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Що народ":

    Това ли прочетохте от статията...

    Коментиран от #18

    16:29 11.08.2026

  • 14 Щом Ша Йъ Веднъж На 4 Години !

    3 0 Отговор
    Тогава !

    Няма За Какво !

    Да се Хъмкаме !

    Да Работим !

    Минаваме !

    На Бартер !

    Коментиран от #16

    16:29 11.08.2026

  • 15 ЛОШО е

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от ""Веднъж на четири години"":

    НЕ четете. КРИТЕРИИТЕ веднъж на 4 години.

    16:31 11.08.2026

  • 16 Никой не казва

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Щом Ша Йъ Веднъж На 4 Години !":

    Не четете....КРИТЕРИИТЕ, не заплатите....

    Коментиран от #20

    16:32 11.08.2026

  • 17 Формила

    5 1 Отговор
    1/3 от депутатската!

    16:32 11.08.2026

  • 18 Това Е !

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Голям смях":

    Извода !

    От Цялото !

    16:33 11.08.2026

  • 19 ОБЕКТИВНИЯ

    9 1 Отговор
    И техните заплати ли ще се договарят на всеки 4 години???
    Чудят се как да направят така ,че даим се работи без пари ! Виждат ,че закъсват за хора и пак си държат на тяхното !

    Коментиран от #21

    16:43 11.08.2026

  • 20 Кат Ша Мъ Лъже !

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Никой не казва":

    Че Ми плаща !

    И Аз Трябва да Го Лъжа !

    Че му Работя !

    16:44 11.08.2026

  • 21 Не Плащаш !

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "ОБЕКТИВНИЯ":

    Няма Да Ти Работя !

    Търси Си Африканец !

    За Моята Работа !

    Успех !

    16:46 11.08.2026

  • 22 Никога,

    6 0 Отговор
    ама никога работодател доброволно няма да вдигне заплати! Затова се чудя,защо ги канят да присъстват и да участват във вземането на решения!Няма да има увеличение,или ако има то ще е символично!

    16:48 11.08.2026

  • 23 Олигархията !

    4 1 Отговор
    Ще Ми Определя !

    Заплатата !

    Да Ходи !

    Да Го !

    Духа !

    Или Да Ходи !

    Да Си Го !

    Духа !

    16:50 11.08.2026

  • 24 Не разбирам,

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Цървул":

    след като не сте в час,защо коментирате?! Нищо от това,което пишеш не е истина!

    Коментиран от #28

    16:53 11.08.2026

  • 25 ГЪЛАБА ИСКА ДА ВЪВЕДЕ РОБСКВОТО

    4 2 Отговор
    В БЪЛГАРИЯ, ТАКА СЕ БОРИ ОЛИГАРХИЯТА, А ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА СЕ ВДИГА С НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И НОВИ МАШИНИ ДРУГОТО Е ШМЕНТИ КАПЕЛИ ЗА НАИВНИЦИ

    17:34 11.08.2026

  • 26 ДрайвингПлежър

    4 1 Отговор
    веднъж на четири години?!!!!

    Докато не ядат бой и правителство и бизнес и синдикати няма да стане!!!
    За 4 години инфлацията може да скочи с 50%!!!

    17:46 11.08.2026

  • 27 тия окрадоха всичко

    2 0 Отговор
    ся седнали да изчисляват огризките

    17:48 11.08.2026

  • 28 истина е

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Не разбирам,":

    всичко краде и лъже!

    17:49 11.08.2026

  • 29 Гост

    2 0 Отговор
    След еврото заплатите се разделиха наполовина, а цените само смениха валутният знак. И българите обедняха двойно.

    Коментиран от #30

    18:43 11.08.2026

  • 30 и никой

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Гост":

    НИЩО нито каза по въпроса нито някой направи нещо чакаме следващия повод който ще си измислят да разделят на половина...

    18:45 11.08.2026

  • 31 Анонимен

    2 0 Отговор
    Трябва да си супер некадърен че да работиш на МРЗ

    18:58 11.08.2026

  • 32 Анонимен

    2 0 Отговор
    Странно е че много хора се интересуват от МРЗ при положение че трябва да се стремят поне към средната.

    19:01 11.08.2026

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