Официално: Черно море подсили отбраната си с Лучано Скуадроне

ПФК Черно море официално обяви привличането на нов централен защитник в състава си. Договор с клуба подписа аржентинецът Лучано Скуадроне.
26-годишният футболист пристига на стадион „Тича“ със свободен трансфер и вече се присъедини към лятната подготовка на варненци.
Футболна визитка и кариера
Лучано Гастон Скуадроне е роден на 18 ноември 1999 г. в Аржентина, като освен аржентинско, притежава и италианско гражданство.
- Юношески години: Юноша е на реномираната школа на Естудиантес де Ла Плата. Преминава през втория състав на клуба през сезон 2020/21.
- Опит в Испания: Футболният му път в Европа започва в испанския Ел Ехидо (31 мача и 1 гол в четвъртото ниво). След това защитава цветовете на третодивизионния Линарес (13 срещи).
- Периодът в България: Скуадроне е отлично познато име у нас. Между 2023 и 2025 г. той е ключова фигура в защитата на Берое (Стара Загора). За старозагорци записва 58 мача и отбелязва 4 гола в Първа лига. Той се отличава със сериозна физическа мощ, стабилност в дефанзивен план и добър усет при изнасянето на топката.
- Последен клуб: През изминалия състезателен сезон аржентинецът бе твърд титуляр в албанския Флямуртари, където изигра 28 мача в местния шампионат.
Цели с екипа на „моряците“
Бранителят пристига във Варна с амбицията бързо да се утвърди в ядрото на отбраната, водена от Илиан Илиев, и да помогне на тима в битките на вътрешната сцена и предстоящите предизвикателства в евротурнирите.
„Клубът му пожелава успех и много поводи за радост с фланелката на 'моряците'“, написаха официално от Черно море в социалните си мрежи.
Източник: ПФК Черно море, БТА
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БГ играчи?
13:40 01.07.2026