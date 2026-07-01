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Официално: Черно море подсили отбраната си с Лучано Скуадроне

Официално: Черно море подсили отбраната си с Лучано Скуадроне

1 Юли, 2026 12:56 531 1

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Бившият бранител на Берое подписа с „моряците“ и се включи в лагера в Трявна

Официално: Черно море подсили отбраната си с Лучано Скуадроне - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ПФК Черно море официално обяви привличането на нов централен защитник в състава си. Договор с клуба подписа аржентинецът Лучано Скуадроне.

26-годишният футболист пристига на стадион „Тича“ със свободен трансфер и вече се присъедини към лятната подготовка на варненци.

Футболна визитка и кариера

Лучано Гастон Скуадроне е роден на 18 ноември 1999 г. в Аржентина, като освен аржентинско, притежава и италианско гражданство.

  • Юношески години: Юноша е на реномираната школа на Естудиантес де Ла Плата. Преминава през втория състав на клуба през сезон 2020/21.
  • Опит в Испания: Футболният му път в Европа започва в испанския Ел Ехидо (31 мача и 1 гол в четвъртото ниво). След това защитава цветовете на третодивизионния Линарес (13 срещи).
  • Периодът в България: Скуадроне е отлично познато име у нас. Между 2023 и 2025 г. той е ключова фигура в защитата на Берое (Стара Загора). За старозагорци записва 58 мача и отбелязва 4 гола в Първа лига. Той се отличава със сериозна физическа мощ, стабилност в дефанзивен план и добър усет при изнасянето на топката.
  • Последен клуб: През изминалия състезателен сезон аржентинецът бе твърд титуляр в албанския Флямуртари, където изигра 28 мача в местния шампионат.

Цели с екипа на „моряците“

Бранителят пристига във Варна с амбицията бързо да се утвърди в ядрото на отбраната, водена от Илиан Илиев, и да помогне на тима в битките на вътрешната сцена и предстоящите предизвикателства в евротурнирите.

„Клубът му пожелава успех и много поводи за радост с фланелката на 'моряците'“, написаха официално от Черно море в социалните си мрежи.

Източник: ПФК Черно море, БТА


Варна / България
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