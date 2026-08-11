ЦСКА готви раздяла с поне четирима футболисти

Ръководството на ЦСКА планира сериозни изходящи трансфери преди затварянето на летния трансферен прозорец.

Старши треньорът Христо Янев е взел решение да се раздели с поне четирима състезатели, които не влизат в дългосрочните му планове. Новината за трансферната чистка в „Борисовата градина“ бе съобщена първо от спортния ежедневник „Тема Спорт“ и потвърдена от водещи спортни издания у нас, сред които Webcafe.bg и Topsport.bg.

Основната причина за кадровата промяна е очертаващата се натоварена есен за „армейците“. Тимът има комфортен аванс от 3:0 срещу Макаби Тел Авив и е съвсем близо до участие в основната фаза на евротурнирите. Това налага оптимизация на състава и освобождаване на бюджет за заплати, за да бъдат привлечени поне трима нови футболисти, към които клубът има интерес.

Кои са четиримата пред изхода на „Българска армия“?

Според информация на Football24.bg, сред сигурните напускащи е испанският защитник Адриан Лапеня. Бранителят, който през миналия сезон носеше капитанската лента, загуби доверието на спортно-техническото ръководство още през пролетта. Той беше свързван с трансфер в испанския Сеута, но е много вероятно договорът му да бъде прекратен по взаимно съгласие.

Другите двама, които разочароваха с изявите си, са пристигналите в началото на годината флангови футболисти Лео Перейра и Алехандро Пиедраита. Те така и не успяха да се наложат в тактическата постройка на Янев, който в Европа залага на схема с трима централни защитници и халф-бекове.

Четвъртият в списъка за изходящи трансфери е младият талант Георги Чорбаджийски. Въпреки че записа минути като резерва при победата над Септември, младежкият национал няма как да си гарантира редовно участие. Най-вероятният сценарий за него е преотстъпване под наем в друг елитен клуб, където да натрупа необходимия игрови опит.

ЦСКА може да върне десния бек Тамиму Уору на Ботев Враца, ако до края на трансферния прозорец "червените" привлекат нов десен бек, предава Топспорт.

В момента националът на Бенин лекува травма, заради което Христо Янев не може да го използва. Ако ЦСКА елиминира Макаби Тел Авив, което изглежда сигурно след успеха с 3:0 в първия мач, и си гарантира групова фаза на евротурнирите, "червените" със сигурност ще привлекат нов десен бранител, който да е реална алтернатива на Пастор.

В момента отдясно е използван Мохамед Брахими, но в мачовете от първенството, където класата на съперниците не е толкова голяма, колкото в Европа.

До момента Уору записа само два мача за ЦСКА след своя трансфер - влезе като резерва срещу Карабах в Баку и бе титуляр срещу Ботев Пловдив, където, освен че игра слабо, получи и травма, заради което бе заменен.

Така в ЦСКА стават все по-големи опасенията, че всъщност Уору може и да няма класата за "червените". А ако не се възстанови скоро, присъствието му в отбора ще е безпредметно, при положение, че ще трябва да се картотекират определен брой футболисти за основната фаза на евротурнирите, пише "Мач Телеграф".

Очаква се раздялата с тези играчи да стане факт преди затварянето на трансферния прозорец за българските клубове на 8 септември. В същото време ЦСКА вече работи по входящата селекция, като основна цел е привличането на 24-годишното френско крило Ноа Фатар от Булон, както и на нов централен защитник.