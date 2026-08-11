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Треньорско шоу след драмата на "Колежа"

Треньорско шоу след драмата на "Колежа"

11 Август, 2026 10:01, обновена 11 Август, 2026 10:13 1 141 0

  • ботев пловдив-
  • спартак варна-
  • футбол-
  • асен петров-
  • станислав генчев

Ясен Петров се озова на „дискотека“

Треньорско шоу след драмата на "Колежа" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Драматичен сблъсък с пет гола и два токови удара беляза края на 4-ия кръг в efbet Лига.

Пловдивският Ботев Пловдив надви Спартак Варна с 3:2 на своя стадион „Христо Ботев“. Домакините решиха всичко още до почивката с три бързи попадения, дело на Франклин Маскоте, Асен Чандъров и Самуел Калу. През втората част „соколите“ показаха зъби и се върнаха в мача чрез Цветелин Чунчуков и Ахмед Ахмедов, но това не бе достатъчно да измъкнат точката.

След мача двамата наставници изразиха коренно различни емоции в ефира на Диема Спорт.

Станислав Генчев: Правихме това, което правихме и в предишните мачове

Старши треньорът на „канарчетата“ Станислав Генчев остана доволен от победата, но разкритикува отпускането на своите футболисти след почивката.

„Първото полувреме беше близо до перфектно, отбелязахме 3 гола, но второто ни даде добър урок как не трябва да се отнасяме, когато поведем в резултата. Можеше да ни изиграе лоша шега. Сигурен съм, че повече няма да се повтори. Правихме това, което правихме и в предишните мачове. Всеки мач създаваме достатъчно положения. Успяхме да реализираме три гола. Това е добре за нас, за отбора, за самочувствието“, сподели Генчев пред Dsport.bg.

Той допълни, че трите индивидуални грешки са коствали по-спокойния край на срещата, но вярва в качествата и потенциала на своите играчи.

Ясен Петров: Плахо първо полувреме, бяхме като на дискотека

От другата страна, наставникът на Спартак Варна Ясен Петров потърси причините за първата загуба на своя тим от началото на новия сезон в Първа лига. Извън футболните аргументи, той коментира с хумор и проблемите с осветлението на стадиона.

Малко като на дискотека бяхме – изгася, светва токът. Плахо първо полувреме за нас. Имахме шансове, въпреки че допуснахме голове, не успяхме да реализираме. Ботев вкараха страхотен гол, но допуснахме и голяма грешка при корнера. Бяхме плахи, несигурни и с ниско самочувствие. Това ни е първо гостуване за сезона, прекрасен стадион и атмосфера за игра, извън случилото се с тока“, заяви Петров в интервю, цитирано от Sportal.bg.

Той и щабът му се сблъскаха и с кадрови проблеми часове преди срещата – Георги Трифонов е претърпял спешна операция на мъдрец, а защитникът Грънчов е отпаднал заради висока температура, което наложи спешни промени в състава.

Ситуацията в efbet Лига след 4-ия кръг

След този драматичен двубой и двата тима вече имат равен брой точки в класирането:

  • Спартак Варна: 7 точки (първо поражение за сезона)
  • Ботев Пловдив: 7 точки (изравняване по показатели със съперника)

Трилърът под тепетата доказа, че битката в елита на българския футбол тепърва ще става все по-оспорвана и непредвидима.


Пловдив / България
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