Ливърпул с прицел към Брадли Баркола

Английският гранд Ливърпул е готов да хвърли ръкавицата и да привлече младата звезда на Пари Сен Жермен - Брадли Баркола, виждайки в него идеалния наследник на легендарния Мохамед Салах.

Въпреки че треньорът Луис Енрике и спортният съветник Луис Кампос не крият симпатиите си към Баркола, реалността е безмилостна – конкуренцията в атаката на ПСЖ е ожесточена. През изминалия сезон френското крило често оставаше в сянката на Хвича Кварацхелия, Дезире Дуе и Усман Дембеле, което доведе до разочарование и усещане за застой в развитието му. Особено болезнени за Баркола се оказаха полуфиналите на Шампионската лига срещу Байерн Мюнхен, където ролята му бе сведена до минимум, а във финала срещу Арсенал той се появи на терена едва за седем минути. Тези моменти сякаш окончателно наклониха везните към идеята за раздяла с Париж.

Макар че ръководството на ПСЖ би предпочело да задържи Баркола, клубът е изправен пред сериозен натиск. Очакваните пристигания на Диоманде от РБ Лайпциг и Аклиуш от Монако само засилват конкуренцията по фланговете, а това допълнително намалява шансовете на Баркола за титулярно място. Според източници на TEAMtalk, парижани не са склонни да се разделят с таланта си без сериозна оферта – трансферната сума вероятно ще надхвърли 116 милиона паунда, платени от Манчестър Сити за Елиът Андерсън. Журналистът Дейвид Орнстийн от The Athletic прогнозира дълги и сложни преговори, тъй като ПСЖ ще се опита да задържи Баркола поне до последно, оправдавайки се с напускането на Гонало Рамош и потенциалните трансфери на Лий Канг-Ин и Рандал Коло Муани.

Докато бъдещето му на клубно ниво е обвито в мистерия, Брадли Баркола продължава да впечатлява с изявите си на Световното първенство в Северна Америка. Само преди дни той реализира втория си гол в турнира, допринасяйки за категоричната победа с 3:0 над Швеция, като вече има и асистенция на сметката си.