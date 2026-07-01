Челси привлече млад италиански талант срещу рекордна сума

Челси официално обяви трансфера на 21-годишния италиански защитник Марко Палестра. Младият бранител, който до момента бе част от състава на Аталанта, вече е собственост на лондонския гранд. Сделката, оценена на над 55 милиона евро, се превърна в една от най-обсъжданите теми на трансферния пазар това лято.

Палестра подписа впечатляващ контракт, който ще го задържи в Челси до лятото на 2033 година.

През изминалия сезон Марко Палестра се отличи с 37 участия в официални мачове, носейки екипа на Каляри, където бе преотстъпен. В рамките на тези срещи той реализира един гол и асистира за още четири попадения – постижения, които не останаха незабелязани от скаутите на Челси. Още през 2023 година Палестра дебютира за първия отбор на Аталанта, а бързият му прогрес го изведе и до националния тим на Италия, където вече има два мача.

Италианският защитник е определян като един от най-обещаващите таланти на своето поколение, а феновете на "сините" с нетърпение очакват да го видят в действие на "Стамфорд Бридж".