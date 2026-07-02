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Спортът по ТВ в четвъртък (2 юли)

Спортът по ТВ в четвъртък (2 юли)

2 Юли, 2026 05:30 1 280 1

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Ето какво можем да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (2 юли) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

13.00 Тенис : Уимбълдън Евроспорт 2

13.00 Голф, БМВ Интернешънъл МАХ Спорт 1

22.00 Испания – Австрия БНТ 1

00.30 Голф: PGA тур, Джон Диър класик, първи ден Евроспорт 2

02.00 Португалия – Хърватия БНТ 1


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  • 1 Един друг

    0 0 Отговор
    ЮЛИ !!!

    05:53 02.07.2026

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