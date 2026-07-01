Арина Сабаленка продължава победния си марш на Уимбълдън

Арина Сабаленка, която вече три пъти е достигала полуфиналите на престижния турнир Уимбълдън, демонстрира за пореден път класата си на тревните кортове в Лондон. Световната номер 1 не остави съмнения в превъзходството си и записа втора поредна победа в тазгодишното издание на надпреварата.

В двубой от втория кръг Сабаленка се изправи срещу американката МакКартни Кеслър, която заема 57-ото място в световната ранглиста. Срещата приключи с резултат 6:1, 7:6(9) в полза на фаворитката, като само вторият сет предложи повече интрига и продължи над час. Общата продължителност на мача бе 1 час и 40 минути, а Сабаленка показа стабилна психика и хладнокръвие в решаващите моменти.

Това бе втори официален двубой между двете тенисистки, но първи на тревна настилка. И този път Сабаленка не допусна изненада и затвърди доминацията си срещу Кеслър.

В следващия кръг беларускинята ще се изправи срещу латвийката Йелена Остапенко.