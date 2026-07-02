Българската звезда в тениса Григор Димитров излиза тази вечер във втория си мач за сезона на Уимбълдън.

Във втория кръг на турнира от Големия шлем Димитров ще играе срещу поставения под номер 15 в схемата на турнира чех Якуб Меншик, който се наложи драматично на старта представителя на домакините Тоби Самюел в пет сета - 5:7, 6:3, 6:3, 3:6, 7:6 (10:7).

Мачът е трети за деня на корт номер 1. По предварителна програма ще започне след 18:30 часа.

На старта на надпреварата Григор победи австралиеца Дейн Суини със 7:6 (4), 6:3, 7:5.

Роденият в Хасково състезател трябва да защитава точките си от достигането на четвъртия кръг на Уимбълдън миналата година, когато бе принуден да се откаже в мача срещу бъдещия шампион Яник Синер, след като скъса гръден мускул.