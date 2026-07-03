ЦСКА подсилва защитата с национал от Ботев (Враца)

Националът на Бенин Тамиму Уору е третото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Десният краен защитник пристига при "армейците" от Ботев Враца под наем с опция за откупуване.
Тамиму Уору е роден на 3 май 2003 г. в Бенин. Кариерата му преминава през елитната дивизия на Обединените арабски емирства, където защитава цветовете на Хата Клуб, а преди това играе за Гагра Грузия.
Бранителят е бил част от различните юношески и младежки национални селекции на Бенин, а през 2023 г. дебютира за представителния тим на своята родина. До момента има 16 мача с националната фланелка.
През февруари 2026 г. Тамиму Уору преминава в Ботев Враца, където изиграва 7 двубоя и отбелязва 1 попадение.
"ЦСКА приветства Тамиму Уору с добре дошъл и му пожелава много успехи, трофеи и незабравими мигове с червената фланелка!", споделиха от клуба.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Левски 1914
11:46 03.07.2026
2 така така
12:16 03.07.2026
3 Механик
Браво!
12:18 03.07.2026
4 Бай Иван
12:50 03.07.2026