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ЦСКА подсилва защитата с национал от Ботев (Враца)

ЦСКА подсилва защитата с национал от Ботев (Враца)

3 Юли, 2026 12:06, обновена 3 Юли, 2026 11:40 614 4

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  • цска

„Червените“ близо до подпис с десния бек Тамиму Уору, който ще конкурира Давид Пастор

ЦСКА подсилва защитата с национал от Ботев (Враца) - 1
Снимка: Фейсбук
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Националът на Бенин Тамиму Уору е третото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Десният краен защитник пристига при "армейците" от Ботев Враца под наем с опция за откупуване.

Тамиму Уору е роден на 3 май 2003 г. в Бенин. Кариерата му преминава през елитната дивизия на Обединените арабски емирства, където защитава цветовете на Хата Клуб, а преди това играе за Гагра Грузия.

Бранителят е бил част от различните юношески и младежки национални селекции на Бенин, а през 2023 г. дебютира за представителния тим на своята родина. До момента има 16 мача с националната фланелка.

През февруари 2026 г. Тамиму Уору преминава в Ботев Враца, където изиграва 7 двубоя и отбелязва 1 попадение.

"ЦСКА приветства Тамиму Уору с добре дошъл и му пожелава много успехи, трофеи и незабравими мигове с червената фланелка!", споделиха от клуба.


България
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  • 1 Левски 1914

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    Кое цска?

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  • 2 така така

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    Какъв национал е тоя нигер? Вие подигравате ли се вече?

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  • 3 Механик

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  • 4 Бай Иван

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    Тези скаути за какво са там! Томанов да цоца ли? Какво е гледал и кой е довел? Един ботев пд и локото правят по силни селекции а после взимаме от тях играчи! Трагедия!

    12:50 03.07.2026

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