Мартин Костадинов, "Тема спорт"

Десетина дни разделиха бившия треньор на ЦСКА Нестор Ел Маестро и звездното попълнение на армейците Стефано Сенси да работят заедно. Сърбинът с британски паспорт пое кипърския Анортозис, като наследи на поста Мауро Каморанези, отишъл в АЕК Ларнака. В следващите редове разглеждаме как се развиват кариерите на последните шестима треньори на ЦСКА, след като напуснаха Борисовата градина.

Душан КЕРКЕЗ, 50 г. (Атромитос)

Босненският специалист регистрира най-слабия старт в историята на ЦСКА с 1 победа, 4 равенства и 3 загуби, но въпреки това успя сравнително бързо да си намери нов отбор след уволнението от армейците. Той пое гръцкия Атромитос в средата на ноември, като тогава тимът се намираше на десета позиция от 14 отбора с 9 точки в 10 мача. Целта пред Керкез беше да извади състава от битката за оцеляване и носителят на Купата на България с Ботев Пловдив се справи оптимално с нея. Атромитос остана само на точка от плейофната група между 5-о и 8-о място, като в края на сезона завърши убедително на деветата позиция с 46 пункта от 36 двубоя, на цели 16 над зоната на изпадащите. Неслучайно още през април гръцкият клуб предложи нов договор на Керкез и той подписа до лятото на 2027 г. През зимата босненецът подсили състава си с крилото Ехидже Укаки, с когото бе работил в Ботев Пд. Нигериецът пристигна като преотстъпен от английския Шефилд Юнайтед и се отчете с 16 участия през пролетта.

Александър ТОМАШ, 47 г. (-)

Александър Томаш преживява най-дългия период без ангажимент в треньорската си кариера, след като се раздели с ЦСКА преди 13 месеца. За последно той имаше толкова дълга пауза между октомври 2019 г. и ноември 2020 г. след напускането на Берое и преди да поеме Етър. Впоследствие прекара още една почивка, след като изпадна с великотърновци, но между април 2022-а и 31 май 2025-а Томаш постоянно имаше работно място – Локо Пд, Спартак Вн, ЦСКА. Тежкият крах в Борисовата градина обаче очевидно се отразява доста негативно на треньорската му кариера и така и не се намира клуб, който да ангажира 47-годишния специалист и щаба му. В края на миналата година бившият защитник беше близо до поста в Ботев Пловдив, но заради пазарлъци на дребно с жълто-черния бос Илиян Филипов преговорите се провалиха. Мениджърите на Томаш активно се опитват да му намерят отбор в чужбина, но за момента усилията им удрят на камък.

Томислав СТИПИЧ, 46 г. (-)

Един от най-големите треньорски провали в историята на ЦСКА смени две работни места, откакто се раздели с армейците през август 2024-а, но от това лято отново е на борсата. Между март 2025-а и юни 2025-а той води в 9 мача мароканския МАС Фес (б.а. – 2 победи, 4 равенства, 3 загуби). „Спортният директор се свърза с мен и ми представи техния проект. Той ми допадна и го приех. Когато пристигнах, подписах договор за 18 месеца, но се оказа, че клубът не е в състояние да плаща заплати на своите играчи и треньори. По този начин завърших и сезона“, разказа Стипич пред „Тема Спорт“. След това той прекара около 9 месеца без отбор, преди да поеме Вуковар в родината си в опит да спаси елитния му статут. Унизителната загуба с 0:6 от Хайдук Сплит в дебюта му обаче подсказа, че мисията е обречена, и тимът така и не се отлепи от последната десета позиция. Стипич беше уволнен след края на сезона и така той за трето поредно лято е в търсене на ново предизвикателство.

Стамен БЕЛЧЕВ, (57 г.)

Хасковският специалист работеше отлично в дублиращия отбор на ЦСКА, като заслугата за налагането на Петко Панайотов в първия отбор до голяма степен е негова. Той ръководеше халфа още от Трета лига и първи го качи в представителния тим. Това се случи по време на изключително неуспешния период на Белчев между април и май 2024 г., когато наследи уволнения Нестор Ел Маестро в опит да класира армейците за Европа. Тъжният край бе загубеният бараж от ЦСКА 1948, който бе и прекъснат от гневни фенове. Стамен изкара една година без работа, преди през миналото лято да поеме Септември. Начална серия от тежки мачове срещу Лудогорец, Левски и ЦСКА 1948 обаче минира старта в първенството и след това тимът така и не успя да се изправи на крака под ръководството на Белчев. Така от 27 октомври насам треньорът отново е без работа, като на няколко пъти разкри пред „Тема Спорт“, че е бил търсен от чужбина, но не и със сериозна оферта, която да си струва. Именно Белчев е последният наставник, извел ЦСКА до групите на Лига Европа през 2020 г.

Нестор ЕЛ МАЕСТРО, 43 г. (Ал Наджма)

Нестор Йевтич, както е истинското име на Ел Маестро, участва в две битки за оцеляване, откакто се раздели с ЦСКА през април 2024 г. През пролетта на сезон 2024/25 той успя да спаси Дебрецен по драматичен начин след победа с 3:0 в прекия мач с Видеотон от последния кръг. Сърбинът с британски паспорт събра армия от бивши червени кадри – Кристиян Малинов, Амос Юга и Мауридес, и изпълни поставената цел. Въпреки това Нестор напусна унгарския клуб в очакване на следващи предизвикателства. През февруари той се зае с невъзможната задача да остави Ал Наджма в елита на Саудитска Арабия, като в един от първите си мачове загуби с 0:5 от Ал Насър, а Кристиано Роналдо бе сред голмайсторите. Сигурно е, че финансовите условия за Ел Маестро са отлични, а той взе в щаба си и бившия кондиционен треньор в ЦСКА Илиян Митрев. След изпадането обаче нещата очевидно са се променили и треньорът предприе смяна на обстановката с преминаване в Кипър.

Саша ИЛИЧ, 48 г. (Партизан)

Сръбският треньор, който беше на една дузпа от титлата на България начело на ЦСКА, сбъдна мечтата, за която говореше открито още докато водеше червените преди няколко години. „В този момент не виждам себе си като треньор на Партизан“, заяви легендата на гробарите при представянето си на „Армията“ през лятото на 2022 г., а година по-късно отчете пред сръбските медии: „Никога не се знае какво ще донесат денят и нощта, особено в треньорството. Със сигурност Партизан е моят клуб, където се виждам един ден. Кога ще е – наистина не знам“. След ЦСКА пътят на Саша Илич премина през гръцкия Атромитос, руския Пари Нижни Новгород и азербайджанския Сумгаит през миналия сезон. За да се стигне до това лято и дълго чаканото назначение в любимия Партизан. Интересно е, че неофициалният дебют на Илич бе срещу най-голямата черна котка в кариерата му – ЦСКА 1948, спряло го от титлата преди три години. Сега тимът, домакинстващ в Бистрица, отново му мина път и го разби с 3:0 в Словения.