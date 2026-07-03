ЦСКА преговаря със защитник от Белгия за нов трансферен удар

ЦСКА е направил важна крачка в опита си да подсили състава преди началото на новия сезон.
Представители на „червените“ са провели среща и разговори с агента на защитника на белгийския Мехелен Теренс Куду.
Столичният гранд търси стабилност в отбранителната линия и вижда в лицето на Куду отлично попълнение за дефанзивния вал.
Преговорите са в развитие, като клубът се опитва да уточни личните условия на играча, преди да премине към финализиране на сделката.
Ако всичко приключи успешно, това без съмнение ще бъде един от най-сериозните трансферни удари на ЦСКА през това лято. Куду е считан за един от най-перспективните млади защитници в белгийското първенство, а интерес към него не липсва и от други клубове.
Футболистът е едва на 21 години, но вече се утвърди като важна фигура в състава на Мехелен. Пазарната му стойност се оценява на около 4 милиона евро, което говори достатъчно за потенциала и качествата му.
Освен това Куду има мачове за младежкия национален отбор на Франция - още едно доказателство за високата оценка, която получава в родината си.
Източник: „Мач Телеграф“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Левски 1914
Коментиран от #2
11:49 03.07.2026
2 Лудогорец
До коментар #1 от "Левски 1914":Само ЦСКА ли те комплексира или има и други отбори?
11:54 03.07.2026
3 Механик
12:20 03.07.2026