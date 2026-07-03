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ЦСКА преговаря със защитник от Белгия за нов трансферен удар

ЦСКА преговаря със защитник от Белгия за нов трансферен удар

3 Юли, 2026 11:28, обновена 3 Юли, 2026 11:36 687 3

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  • трансфер

Ръководството на „червените“ е провело разговори с агента на бранителя Теренс Куду от Мехелен

ЦСКА преговаря със защитник от Белгия за нов трансферен удар - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ЦСКА е направил важна крачка в опита си да подсили състава преди началото на новия сезон.

Представители на „червените“ са провели среща и разговори с агента на защитника на белгийския Мехелен Теренс Куду.

Столичният гранд търси стабилност в отбранителната линия и вижда в лицето на Куду отлично попълнение за дефанзивния вал.

Преговорите са в развитие, като клубът се опитва да уточни личните условия на играча, преди да премине към финализиране на сделката.

Ако всичко приключи успешно, това без съмнение ще бъде един от най-сериозните трансферни удари на ЦСКА през това лято. Куду е считан за един от най-перспективните млади защитници в белгийското първенство, а интерес към него не липсва и от други клубове.

Футболистът е едва на 21 години, но вече се утвърди като важна фигура в състава на Мехелен. Пазарната му стойност се оценява на около 4 милиона евро, което говори достатъчно за потенциала и качествата му.

Освен това Куду има мачове за младежкия национален отбор на Франция - още едно доказателство за високата оценка, която получава в родината си.

Източник: „Мач Телеграф“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Левски 1914

    2 1 Отговор
    Г - н Ганев този гранд е ловешки не столичен!

    Коментиран от #2

    11:49 03.07.2026

  • 2 Лудогорец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    Само ЦСКА ли те комплексира или има и други отбори?

    11:54 03.07.2026

  • 3 Механик

    1 0 Отговор
    Аз някак по друг начин си представях белгийците, ама карай. Може па да са тъмни, знае ли вече човек...

    12:20 03.07.2026

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