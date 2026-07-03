ЦСКА преговаря със защитник от Белгия за нов трансферен удар

ЦСКА е направил важна крачка в опита си да подсили състава преди началото на новия сезон.

Представители на „червените“ са провели среща и разговори с агента на защитника на белгийския Мехелен Теренс Куду.

Столичният гранд търси стабилност в отбранителната линия и вижда в лицето на Куду отлично попълнение за дефанзивния вал.

Преговорите са в развитие, като клубът се опитва да уточни личните условия на играча, преди да премине към финализиране на сделката.

Ако всичко приключи успешно, това без съмнение ще бъде един от най-сериозните трансферни удари на ЦСКА през това лято. Куду е считан за един от най-перспективните млади защитници в белгийското първенство, а интерес към него не липсва и от други клубове.

Футболистът е едва на 21 години, но вече се утвърди като важна фигура в състава на Мехелен. Пазарната му стойност се оценява на около 4 милиона евро, което говори достатъчно за потенциала и качествата му.

Освен това Куду има мачове за младежкия национален отбор на Франция - още едно доказателство за високата оценка, която получава в родината си.

Източник: „Мач Телеграф“