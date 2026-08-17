Микел Артета: Изненадан съм от убедителната победа на Арсенал над Ман Сити

Мениджърът на Арсенал Микел Артета изрази своето огромно задоволство от победата на неговия отбор над Манчестър Сити с 3:0 в мача за Къмюнити шийлд. Въпреки категоричния успех, испанският наставник призна, че крайният резултат е успял да го изненада.

Головете на Рикардо Калафиори, Кай Хаверц и Мартин Йодегор донесоха на "артилеристите" трофея за 18-и път в клубната им история.

"Това беше наистина страхотно представяне. Бях истински впечатлен от желанието и реакцията, които показахме. Казах им, че много ми хареса да ги гледам как играят", сподели Артета.

"Мисля, че Христос Цолис се интегрира плавно в отбора. Той има дълбоко разбиране на играта. Той е играч, който взима правилното решение, докато много други бързат и взимат грешни. Той е интелигентен и изключително прецизен. Днес, в тесни пространства, той взе правилното решение два пъти и ни помогна да отбележим два гола."

Испанецът изрази удовлетворение и от представянето на халфовата линия, подчертавайки натрупаното лидерство и качество.

"Много силна. Мисля, че добавяме играчи година след година, изграждайки класни състави. Сега имаме много лидерство", сподели той.

"Малко съм изненадан. Преминахме през предсезонна подготовка и имахме осем или девет играчи за тестване. Да играем по начина, по който играхме, е много впечатляващо", сподели Артета.