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Микел Артета: Изненадан съм от убедителната победа на Арсенал над Ман Сити

Микел Артета: Изненадан съм от убедителната победа на Арсенал над Ман Сити

17 Август, 2026 14:00 545 0

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  • футбол

Головете на Рикардо Калафиори, Кай Хаверц и Мартин Йодегор донесоха на "артилеристите" трофея за 18-и път в клубната им история

Микел Артета: Изненадан съм от убедителната победа на Арсенал над Ман Сити - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Арсенал Микел Артета изрази своето огромно задоволство от победата на неговия отбор над Манчестър Сити с 3:0 в мача за Къмюнити шийлд. Въпреки категоричния успех, испанският наставник призна, че крайният резултат е успял да го изненада.

Головете на Рикардо Калафиори, Кай Хаверц и Мартин Йодегор донесоха на "артилеристите" трофея за 18-и път в клубната им история.

"Това беше наистина страхотно представяне. Бях истински впечатлен от желанието и реакцията, които показахме. Казах им, че много ми хареса да ги гледам как играят", сподели Артета.

"Мисля, че Христос Цолис се интегрира плавно в отбора. Той има дълбоко разбиране на играта. Той е играч, който взима правилното решение, докато много други бързат и взимат грешни. Той е интелигентен и изключително прецизен. Днес, в тесни пространства, той взе правилното решение два пъти и ни помогна да отбележим два гола."

Испанецът изрази удовлетворение и от представянето на халфовата линия, подчертавайки натрупаното лидерство и качество.

"Много силна. Мисля, че добавяме играчи година след година, изграждайки класни състави. Сега имаме много лидерство", сподели той.

"Малко съм изненадан. Преминахме през предсезонна подготовка и имахме осем или девет играчи за тестване. Да играем по начина, по който играхме, е много впечатляващо", сподели Артета.


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